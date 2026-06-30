Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

Френското ретро-футуристично бижу Renault 4 E-Tech доказа по абсолютно безапелационен начин, че бъдещето на чистата мобилност не е просто блян, а работеща реалност. Електрическият хечбек преодоля епичното за електромобил разстояние от 1610 километра от най-южната до най-северната точка на Великобритания. Най-впечатляващото в това британско приключение? Френската кола не консумира нито един киловатчас от конвенционалната електрическа мрежа, разчитайки единствено и само на щедростта на слънчевите лъчи.

Всъщност, симпатичният модел в конфигурация Plein Sud не разполага със собствени фотоволтаични пана по каросерията си, каквито сме свикнали да виждаме при някои концептуални разработки. Вместо това, екипът зад проекта заложи на съществуващата соларна инфраструктура на Острова. Цялото напрегнато пътуване, кръстено символично от Renault с името „Easee Sun Run“, се проведе в дните около лятното слънцестоене, когато слънцето е най-щедро откъм светлина. За мисията бе използван абсолютно стандартен, сериен автомобил, разполагащ с батерия с капацитет от 52 kWh и електромотор с мощност от 150 к.с.

Вместо да спира на традиционните и често пренаселени обществени бързи зарядни станции, екипажът захрани батериите чрез трифазно зарядно устройство Easee Charge Pro. То беше свързвано директно към локални фотоволтаични инсталации и мобилни системи за съхранение на чиста енергия. Французите умишлено запазиха в тайна точния брой на спиранията за презареждане по трасето, както и времето, което е било необходимо за заряд, но крайният резултат е важен – нула процента участие на конвенционално „мръсно“ електричество.

По време на своя зелен маратон през Обединеното кралство, френското возило черпеше енергия от най-необичайни места. Токът за батерията се генерираше от покривните солари на фабрика за сладолед, комерсиални фотоволтаични паркове, местен клуб по крикет и дори академичен кампус. Макар това пътешествие да носи по-скоро духа на романтичното приключение, отколкото на практичен ежедневен сценарий, експериментът изпрати мощно послание към света. Човечеството притежава всички необходими технологични карти в ръкава си, за да поддържа темпото на модерния си живот, обръщайки окончателно гръб на остарелите и вредни методи за производство на енергия.