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Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

30 Юни, 2026 09:40 1 099 9

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  • възобновяеми източници

Френският електромобил зарежда ток от фабрики, спортни клубове и университети

Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Френското ретро-футуристично бижу Renault 4 E-Tech доказа по абсолютно безапелационен начин, че бъдещето на чистата мобилност не е просто блян, а работеща реалност. Електрическият хечбек преодоля епичното за електромобил разстояние от 1610 километра от най-южната до най-северната точка на Великобритания. Най-впечатляващото в това британско приключение? Френската кола не консумира нито един киловатчас от конвенционалната електрическа мрежа, разчитайки единствено и само на щедростта на слънчевите лъчи.

Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

Всъщност, симпатичният модел в конфигурация Plein Sud не разполага със собствени фотоволтаични пана по каросерията си, каквито сме свикнали да виждаме при някои концептуални разработки. Вместо това, екипът зад проекта заложи на съществуващата соларна инфраструктура на Острова. Цялото напрегнато пътуване, кръстено символично от Renault с името „Easee Sun Run“, се проведе в дните около лятното слънцестоене, когато слънцето е най-щедро откъм светлина. За мисията бе използван абсолютно стандартен, сериен автомобил, разполагащ с батерия с капацитет от 52 kWh и електромотор с мощност от 150 к.с.

Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

Вместо да спира на традиционните и често пренаселени обществени бързи зарядни станции, екипажът захрани батериите чрез трифазно зарядно устройство Easee Charge Pro. То беше свързвано директно към локални фотоволтаични инсталации и мобилни системи за съхранение на чиста енергия. Французите умишлено запазиха в тайна точния брой на спиранията за презареждане по трасето, както и времето, което е било необходимо за заряд, но крайният резултат е важен – нула процента участие на конвенционално „мръсно“ електричество.

Renault 4 E-Tech измина над 1600 км без нито едно зареждане с конвенционално „мръсно“ електричество

По време на своя зелен маратон през Обединеното кралство, френското возило черпеше енергия от най-необичайни места. Токът за батерията се генерираше от покривните солари на фабрика за сладолед, комерсиални фотоволтаични паркове, местен клуб по крикет и дори академичен кампус. Макар това пътешествие да носи по-скоро духа на романтичното приключение, отколкото на практичен ежедневен сценарий, експериментът изпрати мощно послание към света. Човечеството притежава всички необходими технологични карти в ръкава си, за да поддържа темпото на модерния си живот, обръщайки окончателно гръб на остарелите и вредни методи за производство на енергия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 2 Отговор
    Е, то без време за зареждане по пътя и брой спирки какво показват? 1600км се минават спокойно с ДВГ за около денонощие при смяна на шофьора и 2 дни с един шофьор. Ако същият преход отнема 4-5 дни с електромобил, значи не става. То е съвсем екологично да се ползват и конски каруци или да се върви пеша по 2-3 седмици от София до Варна..... Допълнително какъв товар е имала колата? Ползван ли е климатик? Защото тези неща вдигат разхода, а без тях път само с пътник не е смислен в 90% от случаите. А какво става със зареждане зимата, когато няма слънце?

    Коментиран от #2, #3

    09:52 30.06.2026

  • 2 Епа лесно е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    зимата, а и лятото дизелов агрегат У багажникО!

    09:56 30.06.2026

  • 3 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    И даже няма значение дали са ползвали климатик или не , нито пък Колко пъти са спирали, Какъв е бил разходът и колко време е отнело зареждането.


    Това е като да тръгнеш с бензинов автомобил и да спираш да зареждаш само на бензиностанции на които има спрял червен автомобил.

    Какво точно доказаха с тази глупост?

    10:07 30.06.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Представям си пет милиона автомобила как зареждат по покривите!

    10:16 30.06.2026

  • 5 Име

    0 0 Отговор
    Ковид ваксините спасяваха животи!

    10:21 30.06.2026

  • 6 инж. Минчев

    2 1 Отговор
    Еволюцията на Рено 4 показва огромно поскъпване: от бюджетна народна кола за 3500 франка през 1961 г., днес моделът се завръща като електрически кросоувър за близо 30 000 Евро. Тази трансформация удвоява цената му за френските работници, за които вече са нужни 12 вместо 6 месечни заплати. За родния стандарт разликата е още по-определяща – докато през миналия век оригиналът теоретично е струвал 10 работнически заплати в НРБ, днес за новото Рено в България са необходими цели 32 средни нетни заплати.
    Честито! То много готино новото и много голям този прогрес! Всъщност регрес и оскъпяване.

    10:27 30.06.2026

  • 7 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Вече и мръсно електричество ли имало!? 🙄 Мдааа, първо бяха вегетарианци, после станаха вегани и накрая суровоядци, явно електроджендъpите вървят по същия път🙄

    10:40 30.06.2026

  • 8 Некой си

    1 0 Отговор
    Чудесно постижение, но едно словосъчетание в статията поисва статуса на "зелената" енергия към днешна дата - "Цялото НАПРЕГНАТО пътуване..."
    Ами, докато пътуването, с цел да е зелено, е напрегнато, колкото и да се напрягат "зелените", масовият потребител ще предпочита спокойното и уверено пътуване с ДВГ от точка А до точка Б, в случай, че разстоянието между двете точки е по-голямо от 250 км.

    Коментиран от #9

    10:44 30.06.2026

  • 9 Напрегнато е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Некой си":

    И ти ако тръгнеш да търсиш да зареждаш на бензиностанции на които има спрял червен автомобил, ще ти е напрегнато. И това въобще не е било пътуване а ДОКАЗАТЕЛСТВО, ама така и не разбрах какво точно са доказвали?

    Ако бяха зареждали на обществени зарядни станции, захранвани от слънцето, щеше да има някакъв смисъл. Но да обикаляш по домовете на хората да зареждаш вече е мaлoумно

    11:08 30.06.2026