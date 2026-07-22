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Сензорни екрани вместо бутони – технологичен скок или скрит начин за пестене на пари

Сензорни екрани вместо бутони – технологичен скок или скрит начин за пестене на пари

22 Юли, 2026 13:45 842 9

  • физически бутони-
  • сензорни екрани-
  • автомобили

Манията по минималистичния интериор и огромните сензорни екрани поставя на изпитание безопасността на пътя, провокирайки сериозни промени в автомобилното производство

Сензорни екрани вместо бутони – технологичен скок или скрит начин за пестене на пари - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През последните две десетилетия интериорният дизайн на автомобилите претърпя по-радикална революция, отколкото тази под капаците. Желанието на производителите да превърнат кокпита в чист, елегантен скролер от последно поколение доведе до почти пълното изчезване на традиционните бутони, превключватели и въртящи се регулатори. Това, което започна като премиум акцент в сдържания стил, постепенно се превърна в общоиндустриална норма, която обаче крие неочаквани ергономични и безопасни капани.

Зад лъскавата фасада на централните конзоли, доминирани от монолитни дигитални дисплеи, се крие не толкова естетически триумф, колкото инженерна и финансова целесъобразност. Интегрирането на десетки функции в единен софтуерен интерфейс спестява на автомобилните гигантски разходи за окабеляване, физически превключватели и сложни сглобки. В резултат на това базови операции като регулирането на температурата в купето, включването на подгрева на седалките или дори настройката на страничните огледала вече изискват от водача да преминава през няколко поднива на сензорния екран.

Проблемът се крие в анатомията на шофирането и така наречената мускулна памет. Физическият бутон или въртящият се регулатор осигуряват тактилна обратна връзка – шофьорът може да го напипа с пръсти, без да отклонява погледа си от пътното платно. При гладкия стъклен екран тази сензорна липса кара водача непременно да погледне към дисплея, за да уцели правилната икона. Времето, прекарано в търсене на менюто за климатика при скорост от 130 километра в час на магистралата, се равнява на десетки метри сляпо шофиране, което драстично увеличава риска от инциденти.

Натрупаното недоволство сред потребителите и резултатите от редица независими тестове за безопасност вече дават своя видим резултат. Организации като Euro NCAP наскоро обявиха, че от следващите години за получаването на максималния рейтинг от пет звезди за безопасност ще се изисква задължителното присъствие на физически контроли за основни функции – като мигачи, аварийни светлини, чистачки и клаксон. Това е ясен сигнал към индустрията, че дигитализацията трябва да има разумни граници.

Автомобилната история често се движи в махалообразни цикли. Напълно възможно е близкото бъдеще да донесе баланс между интелигентните софтуерни системи и завръщането на аналоговата ергономия. Защото в крайна сметка най-добрата технология в един автомобил е тази, която позволява на шофьора да държи ръцете си на волана, а очите си – върху пътя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    5 0 Отговор
    начин за самоубийство

    13:47 22.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Мързел, глупост и алчност - това са основните двигатели днес!

    Създателите на утвърдените брандове до един са били ентусиасти и за тях продукта, а не печалбата е била водеща - страстта им към това да произведат нещо по-добре. Днес решенията се вземат от пъпчив счетоводител, който в много случаи дори няма книжка и му е все тая дали прави кола или сирене

    Коментиран от #4

    13:51 22.07.2026

  • 3 скарлет

    6 0 Отговор
    да премахнат и кормилото 😄 то вече не се издържа от иновации

    14:04 22.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Няма ги вече Пининфарина и Джуджаро❗
    Сега некви "АЙти" с очилца и калкулатори
    слагат емблеми, упс те вече и емблеми не слагат, а изписват марката или модела❗
    Че те днешните КАЛ ПА ЗАНИ, дори не знаят емблемите и историята на марките❗

    14:09 22.07.2026

  • 5 ?????

    11 0 Отговор
    Абсолютна глупост.
    С бутоните интуитивно знаеш къде кво се включва, изключва, превключва и не ти трябва да се дзвериш в таблета и да отвличаш вниманието си от пътя.

    Коментиран от #7

    14:29 22.07.2026

  • 6 гост

    1 0 Отговор
    ако не се пестеше, тесла нямаше да го измислят. един бутон на екрана струва стотинки в сравние с физически бутон който обикновено струва няколко милиона да се разработи

    14:33 22.07.2026

  • 7 Кочо

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Да не говорим за риска да се пребиеш или да пребиеш някой друг докато ровиш из телевизора отпред, че да намериш точния бутон за точната им глупост. Смехотия!

    14:35 22.07.2026

  • 8 Мощна икономия

    3 0 Отговор
    Дисплеят на автомобила е същия като в масовите таблети. На такъв таблет можеш да изкараш 5000 бутона, поставени в 1000 страници.

    Коментиран от #9

    14:51 22.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мощна икономия":

    Дори НЕ можеш да направиш разлика между
    ФИЗИЧЕСКИ БУТОН
    и нарисувана на екран картинка❗

    15:34 22.07.2026