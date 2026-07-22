Защо младите хора масово се отказват от покупката на собствен автомобил

Преди три десетилетия притежаването на собствен автомобил представляваше една от основните житейски цели, въплъщаваща идеята за лична свобода и финансова стабилност. За поколението на милениалите четириколесното превозно средство си остава ясен атестат за независимост, зрялост и социален статус. Днес обаче при представителите на поколението Z се наблюдава коренно различно поведение, като все повече млади хора съзнателно се отказват от идеята да притежават кола.
Тази промяна в нагласите не се дължи на липса на амбиция или незрялост, а на изцяло нов практически подход към личната мобилност. За младежите днес приоритет е ползването на услугата, а не фактическото притежание на даден актив. Наличието на бързи таксиметрови услуги, споделеното пътуване и услугите за краткосрочен наем на автомобили обезмислят сериозните финансови разходи за покупка, застраховки, поддръжка, гориво и такси за паркиране.
Паралелно с това се променя и самата дефиниция за жизнен успех. Докато в миналото общественото признание се измерваше с марката на автомобила пред дома, съвременната младеж инвестира предимно в преживявания, пътувания, образование и гъвкавост. В дигиталната ера личният статус вече се определя от свободата на избор, интересните проекти и възможностите за развитие, а не от притежаването на спрели пред блока превозни средства.
Тази фундаментална промяна вече се потвърждава и от точната статистика. По данни на щатското Министерство на транспорта (DOT), делът на 18-годишните с шофьорска книжка е спаднал драстично – от 80% в края на миналия век до едва 60% през последните години. Паралелно с това глобални проучвания на Statista и Deloitte показват, че едва 54% от представителите на поколението Z смятат притежаването на автомобил за важна необходимост (спрямо близо 70% при по-възрастните), а над 28% от младите шофьори предпочитат гъвкави абонаментни планове или споделена мобилност пред традиционната покупка. Автомобилната индустрия е изправена пред ясна диагноза: за да оцелее, тя трябва да спре да продава само ламарини и конски сили, превръщайки се в доставчик на дигитално интегрирани услуги за придвижване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амиии
11:47 22.07.2026
2 ДженZи
Станаха обратни
Станаха наркозависими
Станаха медикаменто зависими
Карат велусуПеди
Имат кучища, вместо деца
Коментиран от #3
11:49 22.07.2026
3 Варна 3
До коментар #2 от "ДженZи":И още нещо: крещят много, карат мощни мотори и мощни коли, егоизират, не се възпитават от родителите си и вършат престъпления.
11:54 22.07.2026
4 Дааа
Коментиран от #7, #8
11:56 22.07.2026
5 Копейко
12:00 22.07.2026
6 за да цъкат повече време с цъкалата си
12:01 22.07.2026
7 Частна Република България
До коментар #4 от "Дааа":И как ще отидеш на село да вземеш доматите и лютеницата :) :) :)
12:01 22.07.2026
8 Здравей
До коментар #4 от "Дааа":ДженZи! Радвам се, че мечтаеш за града - затвор!
Добрия чичко Сорос.
Коментиран от #12
12:02 22.07.2026
9 С тия закони
12:10 22.07.2026
10 Владимир Петров
12:10 22.07.2026
11 Много просто!
Останалите нямат пари!
12:12 22.07.2026
12 Дааа
До коментар #8 от "Здравей":Копей расъждавай малко преди да пишеш ,рано си отворил водката
Коментиран от #14
12:12 22.07.2026
13 Защото
12:14 22.07.2026
14 Кой да ви каже?
До коментар #12 от "Дааа":Човекът, който най много разбираше от МЛАДИ хора, падна геройски под Околчица!
...и ппдб/ЛГБТ песни за него пеят!
😂😂😂😂😂
12:18 22.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Просто е
Коментиран от #17
12:35 22.07.2026
17 Навсякъде
До коментар #16 от "Просто е":искат, но нямат пари. Карат на родителите си. Едно че поскъпнаха самите коли, но и осталите разходи се вдигнаха доста. А келеметата нямат пари.. голяма част от тях предпочитат да лентяйстват само остналите учат но пак са на издръжка поне до бакалавър. А като вземат колата на родителите - сипват за 10Е,
12:45 22.07.2026
18 Всеки !
12:48 22.07.2026
19 Правиш !
А не Каквото Искаш !
13:05 22.07.2026
20 Д-р Марин Белчев
1. За да си купи ново Туинго или Сейченто един студент трябваше да работи около 12 месеца през 1997 г. Сега няма таки бюджетни модели и дори за Дачия Спринг трябва да се работи повече. Но кой студент иска Дачия Спринг?
2. Все пак колите бяха топ продукт на 20 век, сега топ продукти са смартфони, разни джаджи и пр.
13:26 22.07.2026
21 Студопор
13:39 22.07.2026
22 Сила
Не за БГ то !!!
Тука е обратното .....бедни , тъпи , алчни , крадливи и простаци .....и всичкото това примитивно население с по няколко автомобила !!!?
13:47 22.07.2026
23 Мнение
13:48 22.07.2026