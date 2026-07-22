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Защо младите хора масово се отказват от покупката на собствен автомобил

Защо младите хора масово се отказват от покупката на собствен автомобил

22 Юли, 2026 11:45 1 559 23

  • поколение z-
  • личен автомобил-
  • притежание-
  • автомобили

Смяната на поколенията пренарежда приоритетите, трансформирайки личната кола от символ на успех в излишен финансов товар

Защо младите хора масово се отказват от покупката на собствен автомобил - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Преди три десетилетия притежаването на собствен автомобил представляваше една от основните житейски цели, въплъщаваща идеята за лична свобода и финансова стабилност. За поколението на милениалите четириколесното превозно средство си остава ясен атестат за независимост, зрялост и социален статус. Днес обаче при представителите на поколението Z се наблюдава коренно различно поведение, като все повече млади хора съзнателно се отказват от идеята да притежават кола.

Тази промяна в нагласите не се дължи на липса на амбиция или незрялост, а на изцяло нов практически подход към личната мобилност. За младежите днес приоритет е ползването на услугата, а не фактическото притежание на даден актив. Наличието на бързи таксиметрови услуги, споделеното пътуване и услугите за краткосрочен наем на автомобили обезмислят сериозните финансови разходи за покупка, застраховки, поддръжка, гориво и такси за паркиране.

Паралелно с това се променя и самата дефиниция за жизнен успех. Докато в миналото общественото признание се измерваше с марката на автомобила пред дома, съвременната младеж инвестира предимно в преживявания, пътувания, образование и гъвкавост. В дигиталната ера личният статус вече се определя от свободата на избор, интересните проекти и възможностите за развитие, а не от притежаването на спрели пред блока превозни средства.

Тази фундаментална промяна вече се потвърждава и от точната статистика. По данни на щатското Министерство на транспорта (DOT), делът на 18-годишните с шофьорска книжка е спаднал драстично – от 80% в края на миналия век до едва 60% през последните години. Паралелно с това глобални проучвания на Statista и Deloitte показват, че едва 54% от представителите на поколението Z смятат притежаването на автомобил за важна необходимост (спрямо близо 70% при по-възрастните), а над 28% от младите шофьори предпочитат гъвкави абонаментни планове или споделена мобилност пред традиционната покупка. Автомобилната индустрия е изправена пред ясна диагноза: за да оцелее, тя трябва да спре да продава само ламарини и конски сили, превръщайки се в доставчик на дигитално интегрирани услуги за придвижване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амиии

    39 6 Отговор
    Защото джензитата са функционално некадърни, а и предпочитат тротинетки😉

    11:47 22.07.2026

  • 2 ДженZи

    48 7 Отговор
    Станаха вегани
    Станаха обратни
    Станаха наркозависими
    Станаха медикаменто зависими
    Карат велусуПеди
    Имат кучища, вместо деца

    Коментиран от #3

    11:49 22.07.2026

  • 3 Варна 3

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДженZи":

    И още нещо: крещят много, карат мощни мотори и мощни коли, егоизират, не се възпитават от родителите си и вършат престъпления.

    11:54 22.07.2026

  • 4 Дааа

    17 9 Отговор
    Ако живееш в центара на голям град не ти е нужен автомобил ,това са само разходи ,загубата на стойност е повече от колкото да ползваш таксита и рент а кар

    Коментиран от #7, #8

    11:56 22.07.2026

  • 5 Копейко

    4 11 Отговор
    Тьотя каза ,че за Сибир не е нужен лек автомобил ,само лошадь и каручка

    12:00 22.07.2026

  • 6 за да цъкат повече време с цъкалата си

    12 4 Отговор
    младите хора масово се отказват от покупката на собствен автомобил

    12:01 22.07.2026

  • 7 Частна Република България

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    И как ще отидеш на село да вземеш доматите и лютеницата :) :) :)

    12:01 22.07.2026

  • 8 Здравей

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    ДженZи! Радвам се, че мечтаеш за града - затвор!

    Добрия чичко Сорос.

    Коментиран от #12

    12:02 22.07.2026

  • 9 С тия закони

    4 0 Отговор
    Само глоби да трупаш автомобил в България се купува на фирма с управител безработен ром иначе ще се пари с глоби наркотестове конфискация и т.н

    12:10 22.07.2026

  • 10 Владимир Петров

    12 0 Отговор
    Колите са прекалено скъпи преди с 6 месечни заплати си могъл да си купиш кола а сега я изплащаш 6 години.

    12:10 22.07.2026

  • 11 Много просто!

    15 0 Отговор
    Щото карат колите на майка си и баща си!
    Останалите нямат пари!

    12:12 22.07.2026

  • 12 Дааа

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Здравей":

    Копей расъждавай малко преди да пишеш ,рано си отворил водката

    Коментиран от #14

    12:12 22.07.2026

  • 13 Защото

    11 0 Отговор
    нямат пари е основния фактор. От друга, тези избрали да учат в университет, обикновенно са в по голям град и дефакто не им трябва... докато не се задомят или започнат работа. Тогава първо си взимат кола.

    12:14 22.07.2026

  • 14 Кой да ви каже?

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дааа":

    Човекът, който най много разбираше от МЛАДИ хора, падна геройски под Околчица!
    ...и ппдб/ЛГБТ песни за него пеят!
    😂😂😂😂😂

    12:18 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Просто е

    11 0 Отговор
    Защото нямат пари. Защото колите станаха много скъпи- и за покупка и за подръжка. Защото и населението на прехваленият запад обедня. Виж у нас дали не искат кола. Вярно 15 годишна кошница но всички имат. Там е проблем да имаш стара кола и затова нямат. Може и да е за добро.

    Коментиран от #17

    12:35 22.07.2026

  • 17 Навсякъде

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Просто е":

    искат, но нямат пари. Карат на родителите си. Едно че поскъпнаха самите коли, но и осталите разходи се вдигнаха доста. А келеметата нямат пари.. голяма част от тях предпочитат да лентяйстват само остналите учат но пак са на издръжка поне до бакалавър. А като вземат колата на родителите - сипват за 10Е,

    12:45 22.07.2026

  • 18 Всеки !

    2 0 Отговор
    С акъла Си !

    12:48 22.07.2026

  • 19 Правиш !

    2 0 Отговор
    Каквото Можеш !

    А не Каквото Искаш !

    13:05 22.07.2026

  • 20 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    Някои от нещата, които споменавате за Поколението Z са вярни. Но основните неща са две.
    1. За да си купи ново Туинго или Сейченто един студент трябваше да работи около 12 месеца през 1997 г. Сега няма таки бюджетни модели и дори за Дачия Спринг трябва да се работи повече. Но кой студент иска Дачия Спринг?
    2. Все пак колите бяха топ продукт на 20 век, сега топ продукти са смартфони, разни джаджи и пр.

    13:26 22.07.2026

  • 21 Студопор

    0 0 Отговор
    Глупаво поколение! Изплащат нещо, дето не е тяхно и то с надценка.

    13:39 22.07.2026

  • 22 Сила

    1 0 Отговор
    Пояснете ...става въпрос за младите хора в цивилизования свят !!! За интелигентни , образовани , съвременни млади хора ....
    Не за БГ то !!!
    Тука е обратното .....бедни , тъпи , алчни , крадливи и простаци .....и всичкото това примитивно население с по няколко автомобила !!!?

    13:47 22.07.2026

  • 23 Мнение

    0 1 Отговор
    На скоро бях на представяне на нови автомобили и за шофьори ми се паднаха един милениал и един генерация Z. Понеже маршрута беше около 500км.в една посока, успях да си поговоря и с двамата. Направи ми силно впечатление разликата между двете поколения. Милениала около 30г. като изваден от 90-те-брада, анцунг, трътлест с беден речник, но с очила и типичното високомерие.

    13:48 22.07.2026