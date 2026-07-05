Най-мощната Dacia Sandero в историята е пусната на пазара

Бюджетният хит Dacia Sandero официално навлиза в непозната за него територия, получавайки първата си в историята мощна хибридна модификация. Новото попълнение в гамата на марката не просто обещава впечатляваща икономия на гориво, но и се окичва с титлата на най-мощната серийна Dacia Sandero, правена някога. Хибридната офанзива на румънския бранд вече е факт на пазара в Европейския съюз, където моделът традиционно защитава позициите си на абсолютен бестселър.

Под капака на новата Dacia Sandero Hybrid е наличен новия хибриден тракт със забележителните за такъв тип кола 155 конски сили. Силовият тракт съчетава 1,8-литров четирицилиндров бензинов атмосферен двигател и спомагателен електромотор – конфигурация, която вече познаваме от по-големите братя Duster и Bigster. За първи път достъпният градски хечбек получава толкова сериозен потенциал, като в същото време запазва скромни апетити: средният разход на гориво е едва 4,2 литра на 100 км, а емисиите на въглероден диоксид са заковани на ниските 96 г/км.

Ценовата политика на компанията отново ще притесни конкуренцията, тъй като Dacia Sandero 1.8 Hybrid стартира от 19 900 евро за класическия градски модел, докато приключенската модификация Stepway с офроуд акценти започва от 21 400 евро. Тези цифри моментално позиционират автомобила като едно от най-изгодните и достъпни хибридни предложения на Стария континент.

Освен с мощност, екологичната версия изненадва и с доста по-богато стандартно оборудване в сравнение с чистите бензинови събратя. Още в базовото ниво Expression купувачите получават пакет от екстри, включващ климатик, круиз контрол, парктроник, камера за заден ход и модерен 10-инчов мултимедиен екран, придружени от асистенти за разпознаване на пътните знаци и следене на умората зад волана. За най-взискателните е запазено топ изпълнението Extreme (с начална цена от 22 400 евро), което надгражда с автоматичен климатик, изцяло дигитален инструментален панел пред водача и система за контрол на сляпата зона.