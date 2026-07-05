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Най-мощната Dacia Sandero в историята е пусната на пазара

Най-мощната Dacia Sandero в историята е пусната на пазара

5 Юли, 2026 12:30 2 248 6

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Моделът вече разполага с новия хибриден тракт със забележителните за такъв тип кола 155 конски сили

Най-мощната Dacia Sandero в историята е пусната на пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Бюджетният хит Dacia Sandero официално навлиза в непозната за него територия, получавайки първата си в историята мощна хибридна модификация. Новото попълнение в гамата на марката не просто обещава впечатляваща икономия на гориво, но и се окичва с титлата на най-мощната серийна Dacia Sandero, правена някога. Хибридната офанзива на румънския бранд вече е факт на пазара в Европейския съюз, където моделът традиционно защитава позициите си на абсолютен бестселър.

Под капака на новата Dacia Sandero Hybrid е наличен новия хибриден тракт със забележителните за такъв тип кола 155 конски сили. Силовият тракт съчетава 1,8-литров четирицилиндров бензинов атмосферен двигател и спомагателен електромотор – конфигурация, която вече познаваме от по-големите братя Duster и Bigster. За първи път достъпният градски хечбек получава толкова сериозен потенциал, като в същото време запазва скромни апетити: средният разход на гориво е едва 4,2 литра на 100 км, а емисиите на въглероден диоксид са заковани на ниските 96 г/км.

Ценовата политика на компанията отново ще притесни конкуренцията, тъй като Dacia Sandero 1.8 Hybrid стартира от 19 900 евро за класическия градски модел, докато приключенската модификация Stepway с офроуд акценти започва от 21 400 евро. Тези цифри моментално позиционират автомобила като едно от най-изгодните и достъпни хибридни предложения на Стария континент.

Освен с мощност, екологичната версия изненадва и с доста по-богато стандартно оборудване в сравнение с чистите бензинови събратя. Още в базовото ниво Expression купувачите получават пакет от екстри, включващ климатик, круиз контрол, парктроник, камера за заден ход и модерен 10-инчов мултимедиен екран, придружени от асистенти за разпознаване на пътните знаци и следене на умората зад волана. За най-взискателните е запазено топ изпълнението Extreme (с начална цена от 22 400 евро), което надгражда с автоматичен климатик, изцяло дигитален инструментален панел пред водача и система за контрол на сляпата зона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    На вдовицата й казват, че е като Дачия-та - мощна и дащна. Килограмите също ги докарва.

    12:40 05.07.2026

  • 2 Хаха

    2 3 Отговор
    Да, ама си е Неудачия никой няма да ти каже евала нова кола 🦦

    Коментиран от #4, #5

    12:41 05.07.2026

  • 3 офроуд елементи

    3 0 Отговор
    и ескра климатик......

    13:02 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе!

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Нямам такива комплекси да очаквам някой ми дава оценка.

    13:04 05.07.2026

  • 6 авантгард

    1 0 Отговор
    Radoslave, пиши на български бре мойту мумче.
    Орта в България не са длъжни да ти разбират чуждоземните словоизлеяния.

    13:15 05.07.2026