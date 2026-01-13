Новият KGM Musso - „евтин“ не означава „остарял“ (ВИДЕО)

В свят, доминиран от все по-скъпи и претенциозни пикапи, Южна Корея извади на сцената играч, който залага на прагматизма, без да прави компромис с визията. Новият KGM Musso 2026, наследникът на добре познатия SsangYong, дебютира в родината си с амбицията да докаже, че една здрава машина върху рама може да изглежда агресивно и да предлага комфорт, достоен за модерен SUV.

Първото, което прави впечатление при обновения Musso, е неговата уверена осанка. Дизайнерите са заложили на внушителна предна част с широка решетка и масивни брони, които му придават почти войнствено излъчване. L-образните светлинни елементи пък добавят необходимата доза модернизъм. Както и досега, моделът се предлага в два „ръста“ – стандартна база с дължина от 5150 мм и удължена версия, която надхвърля 5.4 метра, предлагайки внушителен товарен обем и пространство за тези, за които работата не свършва с края на асфалта.

Влизайки в кабината, човек лесно може да забрави, че се намира в пикап. Интериорът на модела за 2026 година е претърпял сериозна дигитална еволюция. Върховите нива на оборудване вече разполагат с голямо цифрово табло и интуитивен сензорен екран, а списъкът с асистенти за сигурност е по-дълъг от всякога. Адаптивен круиз контрол, камери за 360-градусов обзор и системи за автоматично спиране превръщат този „тежкоатлет“ в лесен за управление спътник дори в градския трафик.

Под предния капак KGM залага на изпитани и доказани бойци. Любителите на бензина могат да разчитат на 2.0-литров турбо мотор с 217 к.с., докато за традиционалистите е подготвен 2.2-литров дизел с 202 „коня“. И двата агрегата работят в тандем с модерни автоматични трансмисии, а задвижването може да бъде както икономично задно, така и сериозно 4x4. Интересен детайл е възможността за избор на задното окачване – класически ресори за тежки товари или пружини за тези, които ценят плавната возия.

С цена, започваща от малко над 17 000 евро в Корея, KGM Musso 2026 се позиционира като един от най-рационалните избори на пазара. Той е доказателство, че „евтин“ не означава „остарял“, а „практичен“ не означава „скучен“. Според корейците това е машина, създадена за хора, които уважават труда си, но не искат да се лишават от технологичните глезотии на съвремието.