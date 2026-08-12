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Васил Терзиев: Над 20 детски градини се строят в София

Васил Терзиев: Над 20 детски градини се строят в София

12 Август, 2026 12:16 600 20

  • васил терзиев-
  • строеж-
  • детски градини

Чакащите деца са няколко хиляди, като броят се променя в зависимост от класирането

Васил Терзиев: Над 20 детски градини се строят в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В София се строят над 20 детски градини и очакваме да открием нови 1500 места в близките месеци и години. Това каза кметът на столицата Васил Терзиев на брифинг.

Той участва в откриването на обновената Детска градина №141 „Славейкова поляна“ в район „Лозенец“, пише БТА.

Чакащите деца са няколко хиляди, като броят се променя в зависимост от класирането, обясни Терзиев.

Най-голям е проблемът в яслените групи, посочи той. Там не е въпрос само на наличие на физическа инфраструктура, а липса на медицински сестри. Налага се да трансформираме яслените групи в градински, което утежнява ситуацията, отбеляза кметът. Работим по този проблем за промяна в наредбата, за да може и педагогически персонал с допълнителна медицинска квалификация да изпълнява същата грижа за децата, допълни Терзиев.

Нашата цел е да продължаваме с усилията си да осигуряваме места за децата. Затова сме кръстили този проект „Пътят към нула“ – за да няма деца, за които няма места и за които не можем да положим нужната грижа, посочи Терзиев.

Приоритет е процесът по проектиране на нови детски градини, отчуждаване на терени, задаване на начало на строителни дейности и работа с инвеститори, добави кметът. Оптимист съм, че в следващите две години този проблем може би ще изчезне от картата на много проблеми на София, каза още Терзиев.

По негови думи всички проекти в списъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са успешно приключени в срок и Столичната община е един от отличниците на национално ниво.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всяко начало си има край

    2 0 Отговор
    "Науката казва: 2 + 2 = 4. Това е факт, защото е доказан, премерим и повтаряем. Няма спор, няма тълкуване – просто истина. Обаче когато Дойче веле напише нещо, другите вестници го препишат и го нарекат факт – това не е факт, брат. Това е препис, повторение, удобна лъжа, увита в журналистически жаргон. Те не проверяват – те повтарят. Не търсят истината – търсят печалбата. Западните медии отдавна са загубили връзка с реалността – за тях факт е онова, което им платят да кажат. А ние сме ги видели тия филми – всяка година едни и същи лъжци, едни и същи измислици. И докато те пишат по команда, ние броим на пръсти – 2 + 2 пак е 4. Просто някои хора все още не са го разбрали. Жалка гледка."

    12:17 12.08.2026

  • 2 Пиерлуиджи Колина

    3 0 Отговор
    Доверието в новините у нас падна до 21% – спад от 5 процентни пункта за една година. Докато световното средно ниво е 37%, ние сме на дъното – сред страните с най-ниско доверие в медиите в света. Шестдесет процента от българите активно избягват новините – рекордно високо ниво на информационна умора. Хората не са глупави – те виждат политическата намеса и пропагандата. И докато лъжливите медии губят доверие, българите се обръщат към изкуствен интелект – 9% вече ползват AI за новини, ръст от 4% за година. Рейтингът на измамниците пада. И това е само началото.

    Коментиран от #7

    12:18 12.08.2026

  • 3 лама Иво

    7 3 Отговор
    Браво, Василе! Ние знаем колко много обичаш деца. Дори толкова ги обичаш, че прати в сметаката на Ивей 200 бона да трескаш прерожденци на хижата

    12:20 12.08.2026

  • 4 Абе не знам,

    7 2 Отговор
    но като видя комбинацията на синьо и жълто,направо ми се повръща!

    12:29 12.08.2026

  • 5 Васко петроханеца

    3 2 Отговор
    Петроханците си строят развъдници за деца, ни бих си пратил детето там

    Коментиран от #12

    12:29 12.08.2026

  • 6 Споко

    5 3 Отговор
    Терзиев е кадърен и добросъвестен, нещо което Бойко и Фандъков никога не са били и никога няма да бъдат.

    12:33 12.08.2026

  • 7 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":

    "Доверието в новините у нас падна до 21% – спад от 5 процентни пункта за една година."

    Колега, няма как да бъде по друг начин, след като и националната телевизия, която издържаме с данъците си, използва манипулация и пропаганда, няма никаква журналистическа етика, да не говорим за медиен плурализъм.
    Вчера говорителя на новините по БНТ в 20:00 часа говорейки за Унгария казва: "Режимът на Виктор Орбан" и това е поднесено като констатация ангажиращо цялата телевизия. Вместо да използва неутралното "управлението на Виктор Орбан"
    Ако имахме държава на място и СЕМ на място отговорника за тази пропаганда вече трябваше да е уволнен - дали самия говорител, дали продуцента който му е тикнал в ръцете този текст.
    Имаше преди време един председател на СЕМ - Соня Момчилова, която се справяше много добре, но вече я няма и всичко е на самотек.
    Не може национална медия да определя по свое усмотрение, кое управление е режим, кое е демократично и кое не е и да изкривява общественото възприятие в угодна на нея посока.

    12:34 12.08.2026

  • 8 Ел Мунчо

    2 2 Отговор
    нормално ... София стана град държава , остана да дочакаме чумата и всичко е готово

    12:38 12.08.2026

  • 9 Имигрант

    4 2 Отговор
    Току-що в Ловеч завърши състезанието по детско колоездене с препятствия. Третото място спечели дете, което пропусна да направи осморката, а навместо това се изстреля директно към финала. Тонтака и баба знае. Десетки хора видяха това, а водещият дори го съобщи по микрофона непосредствено след изявата на детето. Въпреки това му отсъдиха третото място. Искам да ви кажа, че ние българските имигранти добре виждаме корупцията у сме наясно със шуробаджананшките ви връзкарзки номерца. Това е и причината да си стоим в чужбина, защото сме наясно, че ако нямаш вуйчо владика, си никой в България.

    12:47 12.08.2026

  • 10 Да, да

    1 2 Отговор
    Ехааа! А деца правите ли?

    13:09 12.08.2026

  • 11 тиквенсониада

    2 1 Отговор
    Как ли се чувства Бойко , като гледа как други режат лентичките ? Горкият. Дали плаче с горчиви сълзи или се успокоява , като гали кюлчетата в чекмеджетата си ?

    13:12 12.08.2026

  • 12 Зайо Байо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Васко петроханеца":

    Прати го при Бойко и Делян. Да го охранят и възпитат като тулупче от класа. Да Ме-ка като говори , да бие братЧеда Ради заради стара помпа в двора и да нарича жените - Прости Пу-ки !
    Добър вариант и алтернатива е за един млад подрастващ простак-байганьовец !

    13:16 12.08.2026

  • 13 Христо

    3 1 Отговор
    Браво. От десетилетия нищо не се правеше за това, хиляди семейства се отказаха да раждат второ дете заради това безобразие, не можеха да ходят на работа

    Коментиран от #17

    13:22 12.08.2026

  • 14 Строителите

    2 0 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    13:24 12.08.2026

  • 15 Б Р А В ООООООООО!!!!!

    1 0 Отговор
    Браво на терзията…построи детска градина, до края на мандата/дай боже по скоро/ ще построи още една или две. Голям строител е…например на ул. “Тодор Джабаров” в Манастирски ливади вече втора година строи едно мостче, което на практика си е един водосток. Това, което в други столици се строи за часове, терзийски го строи с години!!!

    13:34 12.08.2026

  • 16 Факт

    2 0 Отговор
    И да се назначават учители с диплома и директори със спечелен обективно конкурс, а не както до сега с вридове за години напред....

    13:51 12.08.2026

  • 17 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Христо":

    Детските градини не са забавачници, а учебни заведения.Наемете си детегледачки другаде!

    13:54 12.08.2026

  • 18 Безумие

    2 0 Отговор
    Софиянски продаваше на поразия детски градини, тоя- строи. Всичката сметка ни е такава. Защо ли???? Сигурно социализма е виновен.

    13:57 12.08.2026

  • 19 Хааххх

    2 0 Отговор
    В Софето само хомолапиум повече от онея клубове трябва

    14:10 12.08.2026

  • 20 бай Ганя

    0 0 Отговор
    А аз от село в София ли да водим детето,Не забравяйте господа мъртви души София не е България

    15:11 12.08.2026

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