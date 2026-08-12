Васил Терзиев: Над 20 детски градини се строят в София

В София се строят над 20 детски градини и очакваме да открием нови 1500 места в близките месеци и години. Това каза кметът на столицата Васил Терзиев на брифинг.

Той участва в откриването на обновената Детска градина №141 „Славейкова поляна“ в район „Лозенец“, пише БТА.

Чакащите деца са няколко хиляди, като броят се променя в зависимост от класирането, обясни Терзиев.

Най-голям е проблемът в яслените групи, посочи той. Там не е въпрос само на наличие на физическа инфраструктура, а липса на медицински сестри. Налага се да трансформираме яслените групи в градински, което утежнява ситуацията, отбеляза кметът. Работим по този проблем за промяна в наредбата, за да може и педагогически персонал с допълнителна медицинска квалификация да изпълнява същата грижа за децата, допълни Терзиев.

Нашата цел е да продължаваме с усилията си да осигуряваме места за децата. Затова сме кръстили този проект „Пътят към нула“ – за да няма деца, за които няма места и за които не можем да положим нужната грижа, посочи Терзиев.

Приоритет е процесът по проектиране на нови детски градини, отчуждаване на терени, задаване на начало на строителни дейности и работа с инвеститори, добави кметът. Оптимист съм, че в следващите две години този проблем може би ще изчезне от картата на много проблеми на София, каза още Терзиев.

По негови думи всички проекти в списъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са успешно приключени в срок и Столичната община е един от отличниците на национално ниво.