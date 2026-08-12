Васил Терзиев: Над 20 детски градини се строят в София

В София се строят над 20 детски градини и очакваме да открием нови 1500 места в близките месеци и години. Това каза кметът на столицата Васил Терзиев на брифинг.
Той участва в откриването на обновената Детска градина №141 „Славейкова поляна“ в район „Лозенец“, пише БТА.
Чакащите деца са няколко хиляди, като броят се променя в зависимост от класирането, обясни Терзиев.
Най-голям е проблемът в яслените групи, посочи той. Там не е въпрос само на наличие на физическа инфраструктура, а липса на медицински сестри. Налага се да трансформираме яслените групи в градински, което утежнява ситуацията, отбеляза кметът. Работим по този проблем за промяна в наредбата, за да може и педагогически персонал с допълнителна медицинска квалификация да изпълнява същата грижа за децата, допълни Терзиев.
Нашата цел е да продължаваме с усилията си да осигуряваме места за децата. Затова сме кръстили този проект „Пътят към нула“ – за да няма деца, за които няма места и за които не можем да положим нужната грижа, посочи Терзиев.
Приоритет е процесът по проектиране на нови детски градини, отчуждаване на терени, задаване на начало на строителни дейности и работа с инвеститори, добави кметът. Оптимист съм, че в следващите две години този проблем може би ще изчезне от картата на много проблеми на София, каза още Терзиев.
По негови думи всички проекти в списъка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са успешно приключени в срок и Столичната община е един от отличниците на национално ниво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяко начало си има край
12:17 12.08.2026
2 Пиерлуиджи Колина
Коментиран от #7
12:18 12.08.2026
3 лама Иво
12:20 12.08.2026
4 Абе не знам,
12:29 12.08.2026
5 Васко петроханеца
Коментиран от #12
12:29 12.08.2026
6 Споко
12:33 12.08.2026
7 Зеления
До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":"Доверието в новините у нас падна до 21% – спад от 5 процентни пункта за една година."
Колега, няма как да бъде по друг начин, след като и националната телевизия, която издържаме с данъците си, използва манипулация и пропаганда, няма никаква журналистическа етика, да не говорим за медиен плурализъм.
Вчера говорителя на новините по БНТ в 20:00 часа говорейки за Унгария казва: "Режимът на Виктор Орбан" и това е поднесено като констатация ангажиращо цялата телевизия. Вместо да използва неутралното "управлението на Виктор Орбан"
Ако имахме държава на място и СЕМ на място отговорника за тази пропаганда вече трябваше да е уволнен - дали самия говорител, дали продуцента който му е тикнал в ръцете този текст.
Имаше преди време един председател на СЕМ - Соня Момчилова, която се справяше много добре, но вече я няма и всичко е на самотек.
Не може национална медия да определя по свое усмотрение, кое управление е режим, кое е демократично и кое не е и да изкривява общественото възприятие в угодна на нея посока.
12:34 12.08.2026
8 Ел Мунчо
12:38 12.08.2026
9 Имигрант
12:47 12.08.2026
10 Да, да
13:09 12.08.2026
11 тиквенсониада
13:12 12.08.2026
12 Зайо Байо
До коментар #5 от "Васко петроханеца":Прати го при Бойко и Делян. Да го охранят и възпитат като тулупче от класа. Да Ме-ка като говори , да бие братЧеда Ради заради стара помпа в двора и да нарича жените - Прости Пу-ки !
Добър вариант и алтернатива е за един млад подрастващ простак-байганьовец !
13:16 12.08.2026
13 Христо
Коментиран от #17
13:22 12.08.2026
14 Строителите
13:24 12.08.2026
15 Б Р А В ООООООООО!!!!!
13:34 12.08.2026
16 Факт
13:51 12.08.2026
17 Факт
До коментар #13 от "Христо":Детските градини не са забавачници, а учебни заведения.Наемете си детегледачки другаде!
13:54 12.08.2026
18 Безумие
13:57 12.08.2026
19 Хааххх
14:10 12.08.2026
20 бай Ганя
15:11 12.08.2026