Една скрита функция в автомобила, за която 90% от шофьорите не подозират

Всеки шофьор си има изградени ритуали зад волана, но един от най-масовите навици у нас буквално подписва смъртната присъда на болшинството скоростни кутии, без дори да го осъзнаваме. Става дума за рутинното паркиране и автоматичното превключване на позиция „P“ (Park) при автоматиците или простото „оставяне на скорост“ при автомобилите с ръчни кутии. Когато спрете на наклон и пуснете спирачката, колата леко помръдва и „увисва“ с цялата си тежест върху скоростната кутия. Резултатът? Чува се едно стържещо, метално изтракване при следващото потегляне, което кара всеки автомеханик да се хване за главата.

Това упражнение всекидневно подлага на нечовешко натоварване един миниатюрен метален детайл, наречен паркинг палец (lock pawl), който е не по-голям от палеца на ръката ви. При колите с ръчни скорости пък напрежението се пренася директно върху зъбните колела и синхронизаторите. Вместо спирачната система да държи автомобила на място, вие карате фините компоненти на трансмисията да удържат маса от тон и половина. С течение на времето този луфт се увеличава и кутията започва да включва грубо, да „рита“ или просто блокира в най-неподходящия момент. Ремонтът след това е меко казано солен.

Истината е, че съвременните автомобилни технологии от последното десетилетие крият елегантно и напълно безплатно решение на този проблем, което масово остава неоткрито от собствениците, тъй като никой не чете ръководствата за експлоатация. В почти всеки модерен автомобил, оборудван с електронна ръчна спирачка (бутончето с буквата „P“), съществува скрита софтуерна функция за автоматично активиране, известна като Auto-Hold автоматизация. Тя може да бъде програмирана така, че в момента, в който изгасите двигателя или отворите шофьорската врата, компютърът сам да затяга задните спирачни апарати с точното хидравлично усилие, преди трансмисията да поеме каквато и да е тежест.

За да активирате тази дълготрайна защита за автомобила си, е необходимо просто да влезете в скритото меню за настройки на мултимедията (обикновено в подменю „Chassis“, „Vehicle Settings“ или „Brakes“) и да отметнете квадратчето за автоматична паркинг спирачка. При някои коли има и отделен бутон, но и той трябва да се програмира да се включва при изгасен двигател. При по-старите класически автомобили с механичен лост пък златното правило, което всеки трябва да татуира в съзнанието си, е: спиране на място, натискане на спирачката, дърпане на ръчната, отпускане на крачната спирачка, за да легне тежестта върху накладките, и чак тогава включване на първа скорост или позиция „P“.

В крайна сметка, механичната култура е това, което отличава истинския шофьор от обикновения ползвател на транспортни услуги. Смарт технологиите в колите ни са направени, за да улесняват живота и да пазят техниката от човешката разсеяност, но трябва да знаем как да ги накараме да работят в наша полза. Направете тази бърза проверка в менюто на вашия автомобил още следващия път, когато седнете зад волана – трансмисията ви ще ви бъде благодарна с години вярна и безпроблемна служба.

Разбира се, скептиците веднага ще възкликнат: „Ама аз така си паркирам от тридесет години и нищо ѝ няма на колата!“. И ще бъдат абсолютно прави за себе си, тъй като статистиката в автосервизите показва, че при близо 70% от автомобилите този навик не води до моментална или фатална авария поради преоразмерения конструктивен ресурс на детайлите.

Останалите 30% от шофьорите обаче нямат този късмет – при тях умората на метала, редовното спиране под сериозен наклон или просто по-нежната изработка на модерните кутии водят до внезапно откъсване на паркинг палеца или необратимо износване на синхронизаторите. Въпросът тук е чист хазарт: заслужава ли си да рискувате и да попаднете в тези тридесет процента на скъпоструващия ремонт, за да си спестите едно просто натискане на бутона за ръчната спирачка?