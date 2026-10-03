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Новите електромобили на Stellantis ще "изхвърлят" сами батерията си при пожар

Новите електромобили на Stellantis ще "изхвърлят" сами батерията си при пожар

3 Октомври, 2026 12:00 655 6

  • stellantis-
  • батерия-
  • патент

Патентът е регистриран без официален график за серийно производство

Новите електромобили на Stellantis ще "изхвърлят" сами батерията си при пожар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis регистрира любопитен и нестандартен патент, който предлага радикално инженерно решение за справяне с критични ситуации като потенциален пожар, екстремно прегряване или риск от така наречения термичен пробив на високоволтовата батерия при електромобилите. Новата патентована концепция предвижда специализирана система за физическо и бързо освобождаване на батерията от подструктурата на шасито в случай на възникнала авария.

Според техническата документация на разработчиците, отделянето на батерията може да се активира автоматично от бордовата електроника или ръчно от водача и пътниците чрез специални контролни елементи. Инсталацията предвижда интуитивни бутони, лостове или дигитални контроли, разположени както в самото купе, така и в багажното отделение, за да се гарантира лесен достъп и от външни лица при спешен случай. Самият процес по изхвърляне на опасния компонент разчита на пиротехнически елементи и малки експлозивни крепежни елементи, които мигновено прекъсват механичната и електрическата връзка с автомобила, позволявайки на батерийния блок да падне на земята.

За да не остане превозното средство напълно обездвижено точно върху потенциалното огнище на опасност или в близост до горящата батерия, системата е проектирана с уникална защитна логика. След отпадането на основния тежък пакет, който може да тежи около тон, пътният просвет на автомобила се увеличава с няколко сантиметра, а бордовата система превключва към конвенционална 12-волтова батерия. Този резервен източник на енергия осигурява минимален електрически ресурс за задвижване на електромоторите, което позволява на колата да се изнесе на безопасно разстояние на собствен ход, изоставяйки назад опасните материали. Въпреки че към момента иновацията е защитена само като патентна идея без официален график за серийно производство, тя подчертава мащабното търсене на алтернативни методи за сигурност при съвременните електрически превозни средства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авангардно!!!

    14 2 Отговор
    Ще изхвърлят горящата батерия върху невинни автомобили и пешеходци! И аз така го виждам бъдещето!🤪

    Коментиран от #4

    12:05 03.10.2026

  • 2 глупости на квадрат

    10 3 Отговор
    Аха , а после колата дали сама си събира боклука от изгорялата батерия ? А , ако зад колата има друга кола , която попадне над горящата батерия ? Ами ако има майка с количка пресичаща на светофар ? Ами , ако има камион-цистерна пълен с 20 тона керосин ?

    12:14 03.10.2026

  • 3 Слънчасалия

    1 4 Отговор
    Тесльо.Батериите не се самозапалват. Статистически е доказано.

    12:15 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съвременен електромобил?

    5 1 Отговор
    "тя подчертава мащабното търсене на алтернативни методи за сигурност при съвременните електрически превозни средства."

    Съвременен автомобил и Stellantis са оксиморони ! Stellantis произвежда електромобили с батерии чиито технологии са над 10-годишни - силно запалими с изключително бавно зареждане максимум 150 kW, докато китайците произвеждат незапалими батерии с 1500kW зареждане.

    Не е въпросът да направиш система за изхвърляне на горящата батерия, А да направиш батерията незапалима.

    12:48 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.