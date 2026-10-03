Новите електромобили на Stellantis ще "изхвърлят" сами батерията си при пожар

Stellantis регистрира любопитен и нестандартен патент, който предлага радикално инженерно решение за справяне с критични ситуации като потенциален пожар, екстремно прегряване или риск от така наречения термичен пробив на високоволтовата батерия при електромобилите. Новата патентована концепция предвижда специализирана система за физическо и бързо освобождаване на батерията от подструктурата на шасито в случай на възникнала авария.

Според техническата документация на разработчиците, отделянето на батерията може да се активира автоматично от бордовата електроника или ръчно от водача и пътниците чрез специални контролни елементи. Инсталацията предвижда интуитивни бутони, лостове или дигитални контроли, разположени както в самото купе, така и в багажното отделение, за да се гарантира лесен достъп и от външни лица при спешен случай. Самият процес по изхвърляне на опасния компонент разчита на пиротехнически елементи и малки експлозивни крепежни елементи, които мигновено прекъсват механичната и електрическата връзка с автомобила, позволявайки на батерийния блок да падне на земята.

За да не остане превозното средство напълно обездвижено точно върху потенциалното огнище на опасност или в близост до горящата батерия, системата е проектирана с уникална защитна логика. След отпадането на основния тежък пакет, който може да тежи около тон, пътният просвет на автомобила се увеличава с няколко сантиметра, а бордовата система превключва към конвенционална 12-волтова батерия. Този резервен източник на енергия осигурява минимален електрически ресурс за задвижване на електромоторите, което позволява на колата да се изнесе на безопасно разстояние на собствен ход, изоставяйки назад опасните материали. Въпреки че към момента иновацията е защитена само като патентна идея без официален график за серийно производство, тя подчертава мащабното търсене на алтернативни методи за сигурност при съвременните електрически превозни средства.