BMW M се похвали със знаково постижение

Заводът на BMW в Мюнхен бележи грандиозна паметна страница в своята хроника, след като от конвейера слезе юбилейният автомобил номер един милион, носещ прочутата емблема на спортното подразделение BMW M. Честта да се превърне в този изключителен юбилеен екземпляр се падна на върхов модел M3, който е боядисан в експресивния цвят BMW Individual Feuerorange III.

Празничното събитиe в Мюнхен беше уважено от ключови фигури в ръководството на баварския концерн, като директорът на завода Петер Вебер лично предаде ключовете на специалния автомобил на Францискус ван Меел, главен изпълнителен директор на BMW M GmbH. Този символичен момент обаче отбелязва и завършването на една епоха, тъй като заводът в Мюнхен е на прага на мащабна трансформация, която ще го превърне в изцяло електрическо производно средище.

Въпреки че емблематичното място за производство на спортни седани се подготвя за пълна електрификация на своите поточни линии, ръководството на марката уверява феновете, че духът на високите постижения ще продължи да се развива във времето. Постигането на милионния тираж доказва огромната популярност и безупречното пазарно присъствие на спортната гама през десетилетията, а оранжевото M3 остава като ярък символ на страстта към шофирането, която продължава да движи инженерите от Мюнхен напред към следващите технологични хоризонти.