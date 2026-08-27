Новини
Авто »
Произведените в Китай Audi-та започнаха да се продават в Германия, но по "сива схема"

Произведените в Китай Audi-та започнаха да се продават в Германия, но по "сива схема"

27 Август, 2026 12:30 924 2

  • audi-
  • китай-
  • европа

Неофициални търговци заобикалят дилърската мрежа, предлагайки екскузивните E5 Sportback и E7X на европейския пазар

Произведените в Китай Audi-та започнаха да се продават в Германия, но по "сива схема" - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическата гама на Audi, разработена ексклузивно за китайския пазар, неочаквано си проправи път до германските автосалони. Модели като елегантния лифтбек AUDI E5 Sportback и всъдехода AUDI E7X – проектирани първоначално без никакви намерения за официален експорт към Европа – вече се предлагат на местните купувачи благодарение на предприемчиви независими вносители.

Схемата на този паралелен внос функционира изключително бързо. Независимите търговци купуват автомобилите директно от представителствата в Китай, транспортират ги до Германия и преминават през процедура по индивидуално хомологиране и сертификация. Едва след пълното покриване на европейските технически стандарти, возилата се появяват на пазара. Официалната дилърска мрежа на марката от Инголщат остава напълно изолирана от този процес, като автомобилите навлизат в страната без официалното благословение на производителя.

Транспортните разходи, митническите такси и хонорарите по сертификацията логично оказват сериозно влияние върху крайната цена, оскъпявайки китайските екземпляри почти двойно спрямо стойността им в Азия. В Китай AUDI E5 Sportback стартира от около 26 000 евро, докато в Германия независимите търговци му поставят ценник от близо 51 500 евро. При по-големия кросоувър AUDI E7X началната цена в Китай е приблизително 34 400 евро, но след пристигането му на германска земя цифрата набъбва до около 62 600 евро.

Въпреки сериозните надценки по веригата, внесените от Китай електрически модели продължават да изглеждат изключително изгодни на фона на официалната гама на Audi в Европа. За сравнение, спортният Audi S6 Sportback e-tron се продава в германските шоуруми на начална цена от близо 85 400 евро, което прави сивия внос атрактивна алтернатива за купувачите, търсещи премиум електромобил на значително по-достъпна цена.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Най после коренните тъмни "арийци"ще могат да си позволят качествени автомобили

    12:59 27.08.2026

  • 2 смех

    4 0 Отговор
    Ко стана бе швабен си хабен .
    Станахте като българската фармацевтика , хапчетата произведени у нас са два пъти по евтини в Турция . Нерде пазарна икономика , нерде демокрация ...

    13:02 27.08.2026