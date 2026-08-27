Произведените в Китай Audi-та започнаха да се продават в Германия, но по "сива схема"

Електрическата гама на Audi, разработена ексклузивно за китайския пазар, неочаквано си проправи път до германските автосалони. Модели като елегантния лифтбек AUDI E5 Sportback и всъдехода AUDI E7X – проектирани първоначално без никакви намерения за официален експорт към Европа – вече се предлагат на местните купувачи благодарение на предприемчиви независими вносители.

Схемата на този паралелен внос функционира изключително бързо. Независимите търговци купуват автомобилите директно от представителствата в Китай, транспортират ги до Германия и преминават през процедура по индивидуално хомологиране и сертификация. Едва след пълното покриване на европейските технически стандарти, возилата се появяват на пазара. Официалната дилърска мрежа на марката от Инголщат остава напълно изолирана от този процес, като автомобилите навлизат в страната без официалното благословение на производителя.

Транспортните разходи, митническите такси и хонорарите по сертификацията логично оказват сериозно влияние върху крайната цена, оскъпявайки китайските екземпляри почти двойно спрямо стойността им в Азия. В Китай AUDI E5 Sportback стартира от около 26 000 евро, докато в Германия независимите търговци му поставят ценник от близо 51 500 евро. При по-големия кросоувър AUDI E7X началната цена в Китай е приблизително 34 400 евро, но след пристигането му на германска земя цифрата набъбва до около 62 600 евро.

Въпреки сериозните надценки по веригата, внесените от Китай електрически модели продължават да изглеждат изключително изгодни на фона на официалната гама на Audi в Европа. За сравнение, спортният Audi S6 Sportback e-tron се продава в германските шоуруми на начална цена от близо 85 400 евро, което прави сивия внос атрактивна алтернатива за купувачите, търсещи премиум електромобил на значително по-достъпна цена.