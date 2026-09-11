Бъдещето на Skoda: Ето кои модели остават

В момента Volkswagen Group преминава през това, което ръководството определи като най-значимата от стратегическа гледна точка трансформация в корпоративната ѝ история, като прилага мащабен план за преструктуриране, включващ съкращаване на 50 000 работни места, закриване на множество заводи и драстично съкращаване на половината от цялата ѝ гама от автомобили – всичко това като част от отчаян опит да се рационализират операциите и да се гарантира рентабилността. Докато тези агресивни мерки за съкращаване на разходите заплашват да доведат до пълното изчезване на марки като Seat, сестринската марка Skooda, успява да поддържа по-стабилен курс, макар че дори нейното портфолио е изправено пред значителна рационализация с наближаването на електрификацията.

В интервю главният изпълнителен директор на Skoda Клаус Целмер очерта бъдещата пътна карта за основните модели с двигатели с вътрешно горене като Fabia Kamiq и Scala, като потвърди, че производството им ще продължи до началото на следващото десетилетие, преди в крайна сметка да бъдат изтеглени от пазара. Въпреки по-ранните спекулации, че популярният хечбек е на път да бъде премахнат, силното потребителско търсене е запазило Fabia твърдо в гамата, където наскоро тя затвърди позицията си като четвъртия най-продаван модел на марката след Octavia, Kodiaq и Kamiq. За разлика от това модели като Scala се борят да постигнат подобен обем на продажбите в шоурумите, което прави дългосрочното им бъдеще далеч по-несигурно в сравнение с техните събратя с голям обем на продажби.

С поглед към регулаторните перспективи ръководството на Skoda подчертава абсолютната необходимост от поддържане на достъпен модел от входния сегмент за марката, вместо да се изключват по-младите или съзнаващите бюджета си купувачи. Използвайки описателна аналогия със стълбище, за да обясни нивата на цените на дребно, Целмер подчерта, че автомобилният производител трябва да разработи изцяло електрически наследник на Fabia, за да гарантира непрекъснато привличане на клиенти, докато старите автомобили с двигатели с вътрешно горене постепенно се изтеглят от пазара. Тъй като се очаква настоящите модели с двигатели с вътрешно горене да останат в европейските автосалони, докато изискванията на Европейския съюз за нулеви емисии влязат в сила, Skoda внимателно балансира краткосрочната рентабилност на моделите с двигатели с вътрешно горене с огромната инженерна промяна, необходима за нейното електрическо бъдеще.