Глория Петкова разкри защо са се разделили с Даниел Петканов

Глория Петкова сложи край на спекулациите около отношенията си с Даниел Петканов. След месеци мълчание тя потвърди, че двамата вече не са заедно, и разкри какво ги е довело до трудното решение да сложат край на връзката си.

Глория и телевизионният водещ се запознават по време на снимките на „Трейтърс: Игра на предатели“. Между двамата пламват чувства, а впоследствие започват и съвместен живот. В един момент обаче осъзнали, че отношенията им вече не правят нито един от тях щастлив.

„Разбрахме, че и двамата не сме щастливи. Трябваше да вземем трудното решение да приключим отношенията си“, разказа Глория във видео в TikTok.

Слухове, че между двамата не всичко върви гладко, се появяваха от месеци, но досега нито Глория, нито Дани бяха потвърждавали официално края на връзката си. Сега диджейката не само призна за раздялата, но и разказа за тежкия емоционален период, който последвал. За известно време тя изгубила желание да споделя каквото и да било в социалните мрежи, а основният ѝ фокус останала дъщеря ѝ Анабел.

„В този момент апатията достигна най-високата си точка в мен“, призна Глория.

За да излезе от състоянието, тя започнала постепенно да променя ежедневието си и да търси занимания, които отново да ѝ носят вдъхновение. Едно от тях се оказал цялостният ремонт на стаята на дъщеря ѝ. Промяната на пространството се превърнала и в своеобразен нов старт за самата нея след трудните месеци.

Сега Глория Петкова вече е готова да продължи напред и отново да бъде активна пред последователите си.

„Нямах сила, нямах желание, нямах стимул да споделям нищо. Но сега се завръщам“, обяви тя.