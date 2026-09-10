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Автономният Cybercab на Tesla все пак има физически контроли

Автономният Cybercab на Tesla все пак има физически контроли

10 Септември, 2026 18:33 475 4

  • tesla-
  • cybercab-
  • такси-
  • автономно

Скритото меню бе открито от пътник

Автономният Cybercab на Tesla все пак има физически контроли - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Радикалната визия на Tesla за Cybercab, a именно автономен автомобил без волан и педали, създаден да отвори пътя към ерата на безпилотните превозни средства, наскоро претърпя сериозен сблъсък с реалността по улиците на Остин. По време на ранните етапи от експлоатацията на обществения автопарк софтуерен проблем разкри скрито сервизно меню на централния дисплей в кабината, показвайки цифров план за действие при извънредни ситуации, който Tesla се надяваше пътниците никога да не видят.

Открит от пътника Матю Скрипчак, потребителският интерфейс с разделен екран показва изображения на живо от камерите, заедно с оперативен виртуален джойстик на сензорен екран, превключватели за вратите и подсказки за дистанционна поддръжка. Проектиран за маневри при ниска скорост в депото, подреждане на Supercharger станциите и паркиране в тесни сервизни зони, скритият контролер доказва, че дори най-агресивната автономна платформа в света все още се нуждае от пряк човешки контрол при навигация в сложни физически среди.

Автономният Cybercab на Tesla все пак има физически контроли

От инженерна гледна точка замяната на тактилните кормилни колони и педални възли с капацитивен сензорен интерфейс въвежда сериозни динамични ограничения. Управлението на две тона движеща се стомана чрез плосък стъклен екран лишава техника от всякаква обратна връзка по отношение на силата, без усещане за ъгъла на колелата, без съпротивление и без механична модулация на спирачките. Докато конкурентите са възприели далеч по-консервативни физически архитектури – Waymo оборудва кросоувърите Jaguar I-Pace с множество сензори, чиято хардуерна стойност надхвърля 60 000 евро, а Baidu снабдява своя Apollo RT6 на цена 31 600 евро с волан, който не може да се откачи, стремежът на Tesla да постигне целева цена под 26 000 евро я принуди да разчита на софтуерно решение. Докато NHTSA започва официални проверки на сертификацията на Tesla за безпилотно шофиране, разкритият виртуален джойстик подчертава неудобния компромис между идеалите на Силициевата долина за „неучастие“ и упоритите механични изисквания на ежедневната логистика на превозните средства.


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  • 1 Е да де

    1 0 Отговор
    пидвижни таблети, които трябва да са мааалко по-скъпи от цената на обикноввн Андройд, ама малоуници с пари много.

    18:45 10.09.2026

  • 2 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Кой знае кви работи има още за откриване,нема се кача на такова🤣🤣😂

    18:48 10.09.2026

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Типичен пример на това как грозното бива налагано за еталон. Грозна кола, грозен и отблъскващо нечовешки интериор. А седалките и приличат на пейки в селско кино от времето на ранния социализъм. Само трябва вместо монитор да опънат един чаршаф и направо сме в носталгията.

    19:01 10.09.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Пейки на колела.

    19:10 10.09.2026