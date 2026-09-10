Автономният Cybercab на Tesla все пак има физически контроли

Радикалната визия на Tesla за Cybercab, a именно автономен автомобил без волан и педали, създаден да отвори пътя към ерата на безпилотните превозни средства, наскоро претърпя сериозен сблъсък с реалността по улиците на Остин. По време на ранните етапи от експлоатацията на обществения автопарк софтуерен проблем разкри скрито сервизно меню на централния дисплей в кабината, показвайки цифров план за действие при извънредни ситуации, който Tesla се надяваше пътниците никога да не видят.

Открит от пътника Матю Скрипчак, потребителският интерфейс с разделен екран показва изображения на живо от камерите, заедно с оперативен виртуален джойстик на сензорен екран, превключватели за вратите и подсказки за дистанционна поддръжка. Проектиран за маневри при ниска скорост в депото, подреждане на Supercharger станциите и паркиране в тесни сервизни зони, скритият контролер доказва, че дори най-агресивната автономна платформа в света все още се нуждае от пряк човешки контрол при навигация в сложни физически среди.

От инженерна гледна точка замяната на тактилните кормилни колони и педални възли с капацитивен сензорен интерфейс въвежда сериозни динамични ограничения. Управлението на две тона движеща се стомана чрез плосък стъклен екран лишава техника от всякаква обратна връзка по отношение на силата, без усещане за ъгъла на колелата, без съпротивление и без механична модулация на спирачките. Докато конкурентите са възприели далеч по-консервативни физически архитектури – Waymo оборудва кросоувърите Jaguar I-Pace с множество сензори, чиято хардуерна стойност надхвърля 60 000 евро, а Baidu снабдява своя Apollo RT6 на цена 31 600 евро с волан, който не може да се откачи, стремежът на Tesla да постигне целева цена под 26 000 евро я принуди да разчита на софтуерно решение. Докато NHTSA започва официални проверки на сертификацията на Tesla за безпилотно шофиране, разкритият виртуален джойстик подчертава неудобния компромис между идеалите на Силициевата долина за „неучастие“ и упоритите механични изисквания на ежедневната логистика на превозните средства.