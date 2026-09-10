Новото Audi A2 E-Tron вече се предлага у нас. Ето и колко струва (БГ ЦЕНИ)

Повече от две десетилетия след като оригиналният пионер в олекотените конструкции беше спрян от производство, Audi официално възроди своя емблематичен компактен модел. Изцяло електрическият Audi A2 e-tron стъпва на сцената като новия входен модел в гамата на марката от Инголщат, съчетавайки авангардна аеродинамика, максимална пространствена функционалност и разнообразие от конфигурации за задвижване.

Проектиран въз основа на философията за минимално въздушно съпротивление, A2 e-tron постига впечатляващ коефициент $C_x$ от едва 0,24. Това го прави най-обтекаемия компактен модел в актуалното портфолио на Audi. Екстериорът разполага с активни въздухозаборници, вградени в каросерията дръжки на вратите със сензори, напълно затворени панели на дъното и специализирани аеродинамични джанти с размер от 18 до 20 цола. В предната част тъмната панелна решетка дискретно помещава сензорите за асистиращите системи, над които са разположени ултратънки LED дневни светлини.

В интериора новата архитектура „Softwrap“ разширява повърхностите с меки тъканни облицовки по таблото и панелите на вратите, създавайки усещане за просторен салон, надхвърлящ физическите размери на купето. Цифровият кокпит включва 11,9-инчов дисплей Virtual Cockpit Plus и извит 12,8-инчов MMI сензорен екран с интегриран изкуствен интелект и специализиран софтуер за планиране на маршрути e-tron. Преместването на лоста за предавките върху кормилната колона освобождава място за активно охлаждано безжично зарядно устройство Qi 2.2 с две подложки, а магнитните точки „Fidlock“ позволяват бързо закрепване на модулни аксесоари.

Моделът разчита изцяло на задно задвижване със синхронни двигатели с постоянни магнити. Гамата от задвижващи агрегати е разделена на четири нива на мощност с батерии, използващи LFP (литиево-железо-фосфатна) и NMC технология, като цените за българския пазар стартират от следните нива:

Audi A2 e-tron 125 kW (168 к.с.) – с базова цена от 38 400,00 €, оборудван с 52,0 kWh LFP батерия

Audi A2 e-tron 140 kW (187 к.с.) – с базова цена от 42 400,00 €, оборудван с 61,0 kWh LFP батерия

Audi A2 e-tron 170 kW (228 к.с.)– с базова цена от 48 200,00 €, разполагащ с голямата 84,0 kWh NMC батерия с висока плътност и пробег до 640 км по WLTP

Audi A2 e-tron 240 kW (322 к.с.)– топ версията с начална цена от 52 500,00 €, която осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 5,7 секунди

Зареждането на бързи правa (DC) станции поддържа максимална мощност до 183 kW при по-голямата батерия, което позволява презареждане от 10 до 80 процента за под 29 минути. Налице е и функция за двупосочно зареждане (Vehicle-to-Home / V2H) за отдаване на енергия към домашната мрежа.