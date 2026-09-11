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Тибо Куртоа преподписва с Реал Мадрид: Белгийският страж остава на „Сантяго Бернабеу“ до 2028 година

Тибо Куртоа преподписва с Реал Мадрид: Белгийският страж остава на „Сантяго Бернабеу“ до 2028 година

11 Септември, 2026 17:34 269 0

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Футболистът е постигнал договорка с ръководството на клуба

Тибо Куртоа преподписва с Реал Мадрид: Белгийският страж остава на „Сантяго Бернабеу“ до 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на белгийския национален отбор и ключова фигура в състава на Реал Мадрид – Тибо Куртоа, официално се е споразумял с ръководството на „белия балет“ за нов договор, разкрива авторитетният трансферен журналист Фабрицио Романо. Новината предизвика вълна от радост сред феновете на мадридчани, които ще продължат да виждат любимеца си под рамката на вратата още поне един сезон след изтичането на настоящия му контракт.

Настоящото споразумение между Куртоа и Реал Мадрид бе валидно до лятото на 2027 година, но сега, благодарение на новите договорки, престоят на белгиеца ще бъде удължен поне до 2028 година. Това е ясен знак за взаимното доверие между клуба и опитния страж, който неведнъж е заявявал, че мечтае да завърши кариерата си именно на „Сантяго Бернабеу“.

Тибо Куртоа пристигна в испанската столица през лятото на 2018 година, след като Реал Мадрид го привлече от английския Челси. Оттогава насам, белгиецът се превърна в незаменим стълб в отбраната на „белите“, записвайки впечатляващите 338 мача във всички турнири. Със своите изключителни рефлекси, хладнокръвие и лидерски качества, Куртоа неведнъж е спасявал отбора си в решаващи моменти.

На 34-годишна възраст, Тибо Куртоа продължава да бъде сред най-добрите вратари в света. Неговата отдаденост към Реал Мадрид и желанието му да остане част от клуба до края на кариерата си са вдъхновение за младите футболисти и пример за професионализъм. С удължаването на договора си, белгийският страж затвърждава статута си на истинска легенда на „кралския клуб“.


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