Защо трансмисията с двоен съединител е толкова добра и какво се крие под съкращението DCT?

Трансмисията с двоен съединител, предлагана под различни наименования като PDK от Porsche, DSG от Volkswagen и N-DCT от Hyundai, механично функционира като две автоматизирани ръчни скоростни кутии, поместени в един корпус. Архитектурата използва концентрични входни валове, при които единият съединител управлява нечетните предавки (1-ва, 3-та, 5-та, 7-ма), а вторият, четните. Докато автомобилът ускорява в дадена предавка, мехатронният модул на трансмисията предварително избира следващата предавка на неактивния вал. Когато се достигне точката на превключване, компютърът едновременно изключва единия съединител, докато включва другия за по-малко от 80 милисекунди, поддържайки почти непрекъснато подаване на въртящ момент към задвижващите колела, без да се отпуска педалът на газта.

При приложения с висока производителност тази способност за „запълване“ на въртящия момент се изразява в незабавна реакция на педала на газта и намалени времена за превключване, като се елиминира прекъсването на мощността, характерно за традиционните ръчни смени на предавките. Освен това, тъй като системата с двоен съединител разчита на физическо зацепване на съединителите, а не на хидравличен преобразувател на въртящия момент, тя създава пряка механична връзка между двигателя и задвижващия механизъм. Това намалява паразитните загуби на мощност и подобрява термичната ефективност, което подтиква големите производители да монтират компактни DCT с мокри или сухи съединители в автомобилите за ежедневно пътуване, за да намалят въглеродните емисии и да подобрят икономията на гориво.

Въпреки това, тази система води до забележими компромиси в динамиката при ежедневното шофиране. Без хидравличен преобразувател на въртящия момент, който да омекотява маневрите при ниска скорост, DCT трябва ръчно да пропуска съединителните си пакети при бавно движение със спирания и потегляния или при маневри за паркиране на тесни места. Това често зацепване на фрикционните дискове може да се прояви като колебания при ниска скорост, механични трептения или бързо натрупване на топлина, особено при по-леките конструкции със сух съединител. Същевременно бързото развитие на съвременните планетарни автоматични трансмисии, като широко използваната 8HP на ZF, е намалило технологичното предимство на трансмисията с двоен съединител. Чрез използването на преобразуватели на въртящия момент с ранно заключване и бързодействаща хидравлика съвременните многостепенни автоматични трансмисии осигуряват почти мигновени превключвания нагоре при натоварване, като същевременно запазват превъзходна плавност, издръжливост и капацитет за висок въртящ момент, което оставя DCT предимно като специализирани опции за специално предназначени спортни автомобили.