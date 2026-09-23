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София изплатила близо 1,8 млн. евро за повредени коли по общинските пътища за 5 г.
  Тема: Войната на пътя

София изплатила близо 1,8 млн. евро за повредени коли по общинските пътища за 5 г.

23 Септември, 2026 13:46 884 5

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  • повредени коли

Срещу Столичната община се водят още 267 съдебни производства за подобни щети

София изплатила близо 1,8 млн. евро за повредени коли по общинските пътища за 5 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дупка, неравност, коловоз или стърчаща релса повреждат автомобил. Застрахователят плаща ремонта, а след това търси парите от Столичната община. Ако спорът стигне до съда и продължи с години, към обезщетението се добавят лихви, адвокатски възнаграждения и съдебни разноски.

По този начин условният "данък дупка", който шофьорът първо плаща със скъп ремонт, впоследствие се покрива отново - този път от публичния бюджет, съобщава bTV.

През последните пет години Столичната община е изплатила 1 774 368,26 евро по съдебни дела за имуществени вреди, причинени от дефекти на пътната инфраструктура.

В тази сума влизат обезщетенията за нанесените имуществени вреди, законните лихви до окончателното плащане, съдебните разноски и разходите по изпълнителни дела. Информацията е за периода 1 януари 2021 г. - 21 август 2026 г.

Сумата не обхваща непременно само производства, приключили през разглеждания петгодишен период. От общината уточняват, че в нея са включени и плащания по по-стари дела, ако парите реално са били преведени през съответните години.

Отделно, през разглеждания период СО е осъдена по общо 952 дела на стойност 1 046 232,74 евро.

В тази сума са включени обезщетенията за имуществени вреди, мораторните лихви, съдебните разноски и разходите по изпълнителни дела. Не е включена обаче законната лихва, която се начислява от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане, когато такава се дължи.

По тази причина стойността на осъдителните решения и реално изплатената от общината сума не могат да бъдат сравнявани механично. Плащанията включват и дела, приключили по-рано, както и лихви, които не присъстват изцяло в посочената стойност на решенията.

Данните обаче показват, че осъдителните решения са средно близо 200 на година, а сметката продължава да расте.

Към датата на предоставената справка срещу Столичната община се водят още 267 съдебни производства за подобни щети. Крайният им финансов резултат все още не е известен. Ако част от исковете бъдат уважени, към обезщетенията отново могат да се прибавят законни лихви и съдебни разноски.

Така всяко забавяне не просто отлага разрешаването на спора, а може да увеличи сумата, която в крайна сметка ще бъде платена от общинския бюджет.

Общината не поддържа данни за броя на получените покани за доброволно извънсъдебно плащане, понеже като публична бюджетна институция извършва такива плащания само при "безспорно правно основание" - влязъл в сила съдебен акт, който подлежи на изпълнение.

На практика това означава, че дори когато собственик на автомобил или неговият застраховател отправи претенция, плащането от общинския бюджет обичайно идва едва след съдебна процедура. А с нея идват и допълнителните разходи.

Не става въпрос за единични случаи, а за значително по-голям финансов проблем.

Първо гражданите плащат за изграждането и поддържането на пътищата чрез данъците си. След това поемат ремонта, застраховката или риска да останат с повреден автомобил. А когато съдът установи отговорност на общината, публичният бюджет покрива обезщетението, лихвите и разноските.

Така една необезопасена дупка може да бъде платена повече от веднъж. И докато 267 дела все още са висящи, окончателната сметка за софийския "данък дупка" тепърва ще расте.


София / България
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  • 2 Аз откъ се

    9 0 Отговор
    ожених плащам данък дупка...

    14:21 23.09.2026

  • 3 евро бричка

    4 0 Отговор
    Крайно време е Васето да напусне София и да ходи на Петрохан

    14:23 23.09.2026

  • 4 Наглите

    0 1 Отговор
    софиянци са намерили начин общината да им плаща обслужването на автомобилите си! Много нагло!!!

    15:24 23.09.2026

  • 5 Чичо Тони

    1 0 Отговор
    Това не са дупки. Това са лежащи полицайки. :) Трбва да се маркират с хоризонтална и вертикална маркировка и няма да има искове за обезщетение. :)

    15:36 23.09.2026

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