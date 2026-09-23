Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки

Предстоят още сериозни разкрития за изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Министерския съвет.

По думите му работата на МВР е насочена основно към начина, по който се разходват средства по обществени поръчки и по големи плащания. Демерджиев добави, че „твърде много са корупционните модели, които предстои да бъдат разкрити“, но не пожела да назовава конкретни имена.

Сигнал до НАП за разходи на Пеевски

Министърът коментира и сигнала, който е изпратил до Националната агенция за приходите с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев каза, че получените от службите данни са коректни, но щом е изказано твърдение за друг източник на финансиране, то трябва да бъде проверено.

Според него фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета за ползване от Пеевски, е на бащата на българския посланик в ОАЕ. Министърът уточни, че бащата не е разпитван, защото няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.

„Не виждам нищо политическо“

В отговор на въпрос дали действията му представляват политическа бухалка Демерджиев заяви: „Не виждам нищо политическо в изясняването на въпрос от обществен интерес.“ По думите му МВР не използва защитени свидетели и не образува наказателни производства без данни, а изнася фактите и ги предоставя на компетентните органи.

Министърът каза още, че срещу него от три години се правят опити в тази посока, включително чрез проверки, които определи като абсурдни. Той нарече тези твърдения инсинуации и опит за отклоняване на вниманието.

Проверките за мантинелите

По повод проверките около фирмата, свързана с мантинелите, Демерджиев посочи, че има съмнение, че самите мантинели не притежават необходимите сертификати за качество. Ако това се потвърди, по думите му, освен за евентуално отклоняване на средства може да става дума и за риск за живота и здравето на гражданите. Министърът обаче уточни, че към момента това все още не е потвърдено.

БТА припомня, че миналата седмица правителството съобщи на брифинг, че полети на Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. По-късно в Народното събрание Пеевски определи твърденията като лъжа.

Темата остава свързана с проверките на МВР, НАП и публичните данни за обществени поръчки, като според Демерджиев именно там се очакват следващите разкрития.

Източници: БТА