Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки

Предстоят още сериозни разкрития за изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Министерския съвет.
По думите му работата на МВР е насочена основно към начина, по който се разходват средства по обществени поръчки и по големи плащания. Демерджиев добави, че „твърде много са корупционните модели, които предстои да бъдат разкрити“, но не пожела да назовава конкретни имена.
Сигнал до НАП за разходи на Пеевски
Министърът коментира и сигнала, който е изпратил до Националната агенция за приходите с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев каза, че получените от службите данни са коректни, но щом е изказано твърдение за друг източник на финансиране, то трябва да бъде проверено.
Според него фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета за ползване от Пеевски, е на бащата на българския посланик в ОАЕ. Министърът уточни, че бащата не е разпитван, защото няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.
„Не виждам нищо политическо“
В отговор на въпрос дали действията му представляват политическа бухалка Демерджиев заяви: „Не виждам нищо политическо в изясняването на въпрос от обществен интерес.“ По думите му МВР не използва защитени свидетели и не образува наказателни производства без данни, а изнася фактите и ги предоставя на компетентните органи.
Министърът каза още, че срещу него от три години се правят опити в тази посока, включително чрез проверки, които определи като абсурдни. Той нарече тези твърдения инсинуации и опит за отклоняване на вниманието.
Проверките за мантинелите
По повод проверките около фирмата, свързана с мантинелите, Демерджиев посочи, че има съмнение, че самите мантинели не притежават необходимите сертификати за качество. Ако това се потвърди, по думите му, освен за евентуално отклоняване на средства може да става дума и за риск за живота и здравето на гражданите. Министърът обаче уточни, че към момента това все още не е потвърдено.
БТА припомня, че миналата седмица правителството съобщи на брифинг, че полети на Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. По-късно в Народното събрание Пеевски определи твърденията като лъжа.
Темата остава свързана с проверките на МВР, НАП и публичните данни за обществени поръчки, като според Демерджиев именно там се очакват следващите разкрития.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:54 23.09.2026
2 Пеевски днес размахваше снимки
Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки. Вътрешният министър да разследва с плам и висшия ешалон на Прогресивна България, поиска лидерът на ДПС
13:54 23.09.2026
3 Добре
13:55 23.09.2026
4 сцц
Коментиран от #7
13:55 23.09.2026
5 Евроатлантик
Коментиран от #21
13:56 23.09.2026
6 Овчар
13:56 23.09.2026
7 Окооо
До коментар #4 от "сцц":Какви повдигнати обвинения! Та нали тази съдебна система и прокуратурата са все още в ръцете на ГЕРБ- ДПС!!! Процеса на съдебна реформа тепърва започна, има си законодателство и си трябва време да се смени цялата система! Трябва да се стъпва на здрава основа и когато бъдат повдигнати обвинения, ще ги задържат за 24 години, а не за 24 часа ( фойерверки на Рашков , Кирчо и Кокорчо)!!!
14:01 23.09.2026
8 Робот
14:04 23.09.2026
9 Анализатор
Вече са в ситуация на кръгова отбрана.
Очакваме скоро и от затвора да дават интервюта, но ще трябва да свалим първо ВСС и Гл. Прокурор, както и прокуратурата д стане част от изпълнителната власт.
Но нека бъдем оптимисти и мислим в перспектива...
Представете си как свинята и тиквата гледат през решетките.... красота...
Коментиран от #10
14:06 23.09.2026
10 вервай
До коментар #9 от "Анализатор":Нищо няма да им направят , вероятно са в коалиция
Коментиран от #25
14:07 23.09.2026
11 Всички
14:13 23.09.2026
12 ЗАПОЗНАТ
14:17 23.09.2026
13 НЯКОЙ
14:33 23.09.2026
14 лют пипер
14:41 23.09.2026
15 Напред
Защо се бавите.
14:44 23.09.2026
16 @@@
14:45 23.09.2026
17 ШЕФА
14:48 23.09.2026
18 Варна
14:51 23.09.2026
19 ЦСКА Москва
14:53 23.09.2026
20 Жеро
Евала на Славчо, разруши един паметник с всички цветове на дъгата! Поздравления!!!
14:55 23.09.2026
21 Анонимен
До коментар #5 от "Евроатлантик":От 2020 г управлява Радев и шарлатаните Да разследват своите далавери например стопирането на цялата българска инфраструктура И прибиране на заплати за това анти действие и нещоправене Боташ всеки ден по 500 хиляди за нищо или път еднолично решили че ще концесионера т и раздават държавата ни както и падне
14:56 23.09.2026
22 Анонимен
14:58 23.09.2026
23 Да бе
15:13 23.09.2026
24 От Марс ли се очакват?
15:26 23.09.2026
25 РАЗКРИТИЯ И ПО РАНО Е ИМАЛОООО
До коментар #10 от "вервай":АМА ЗА 45 Г. В ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯ ПОЛИТИК И БАНКЕР В ЗАТВОРА НЕ Е ИМАЛО..... И СЯ НЯМА ДА ИМА...
15:29 23.09.2026