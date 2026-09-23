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Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки

Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки

23 Септември, 2026 13:47 1 655 25

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • напр-
  • мвр-
  • обществени поръчки

Вътрешният министър свърза проверките с големи плащания, мантинели и сигнал до НАП за разходи на Делян Пеевски

Демерджиев: Очакват се нови разкрития за обществени поръчки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предстоят още сериозни разкрития за изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Министерския съвет.

По думите му работата на МВР е насочена основно към начина, по който се разходват средства по обществени поръчки и по големи плащания. Демерджиев добави, че „твърде много са корупционните модели, които предстои да бъдат разкрити“, но не пожела да назовава конкретни имена.

Сигнал до НАП за разходи на Пеевски

Министърът коментира и сигнала, който е изпратил до Националната агенция за приходите с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев каза, че получените от службите данни са коректни, но щом е изказано твърдение за друг източник на финансиране, то трябва да бъде проверено.

Според него фирмата, която е платила полетите и е предоставила самолета за ползване от Пеевски, е на бащата на българския посланик в ОАЕ. Министърът уточни, че бащата не е разпитван, защото няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи.

„Не виждам нищо политическо“

В отговор на въпрос дали действията му представляват политическа бухалка Демерджиев заяви: „Не виждам нищо политическо в изясняването на въпрос от обществен интерес.“ По думите му МВР не използва защитени свидетели и не образува наказателни производства без данни, а изнася фактите и ги предоставя на компетентните органи.

Министърът каза още, че срещу него от три години се правят опити в тази посока, включително чрез проверки, които определи като абсурдни. Той нарече тези твърдения инсинуации и опит за отклоняване на вниманието.

Проверките за мантинелите

По повод проверките около фирмата, свързана с мантинелите, Демерджиев посочи, че има съмнение, че самите мантинели не притежават необходимите сертификати за качество. Ако това се потвърди, по думите му, освен за евентуално отклоняване на средства може да става дума и за риск за живота и здравето на гражданите. Министърът обаче уточни, че към момента това все още не е потвърдено.

БТА припомня, че миналата седмица правителството съобщи на брифинг, че полети на Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. По-късно в Народното събрание Пеевски определи твърденията като лъжа.

Темата остава свързана с проверките на МВР, НАП и публичните данни за обществени поръчки, като според Демерджиев именно там се очакват следващите разкрития.

Източници: БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 0 Отговор
    Обществените поръчки са си узаконена корупция в най-нагъл вид.

    13:54 23.09.2026

  • 2 Пеевски днес размахваше снимки

    9 26 Отговор
    На олигарсите на мунчо с които яде ,пие и краде -
    Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки. Вътрешният министър да разследва с плам и висшия ешалон на Прогресивна България, поиска лидерът на ДПС

    13:54 23.09.2026

  • 3 Добре

    16 16 Отговор
    Освен празни приказки , досега нищо друго...

    13:55 23.09.2026

  • 4 сцц

    14 11 Отговор
    И кои са старите разкрития че не се сещам. Има ли повдигнати обвинения? Има ли задържани? Обидно е такова говорене. Правите ни на балъци.

    Коментиран от #7

    13:55 23.09.2026

  • 5 Евроатлантик

    20 4 Отговор
    МВР полага наистина много усилия да бъдат разкрити множество престъпления през периода Пеевски- Борисов! Нооо, си трябва съдебна система, ... Сегашната съдебна система е изцяло назначена от тези две пра.сета.... Скоро очакваме нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и нов инспекторат! Тогава, наистина трябва да има правосъдие и възмездие! До 1 година всичко ще си проличи, дали наистина ще тръгнат делата !!!

    Коментиран от #21

    13:56 23.09.2026

  • 6 Овчар

    11 6 Отговор
    Очевидно е че власта събира общественото недоволство срещу прокурори и съдии които са вързани от старата власт но и този балон ще гръмне..!

    13:56 23.09.2026

  • 7 Окооо

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "сцц":

    Какви повдигнати обвинения! Та нали тази съдебна система и прокуратурата са все още в ръцете на ГЕРБ- ДПС!!! Процеса на съдебна реформа тепърва започна, има си законодателство и си трябва време да се смени цялата система! Трябва да се стъпва на здрава основа и когато бъдат повдигнати обвинения, ще ги задържат за 24 години, а не за 24 часа ( фойерверки на Рашков , Кирчо и Кокорчо)!!!

    14:01 23.09.2026

  • 8 Робот

    8 4 Отговор
    Бойко Борисов би трябвало да е осъзнал че който опитва да извива ръцете на власта , власта му извива главата..Такъв е живота..!

    14:04 23.09.2026

  • 9 Анализатор

    13 6 Отговор
    Настъпват тежки времена за намагнетизираната свиня и тиквата от Банкя...
    Вече са в ситуация на кръгова отбрана.
    Очакваме скоро и от затвора да дават интервюта, но ще трябва да свалим първо ВСС и Гл. Прокурор, както и прокуратурата д стане част от изпълнителната власт.
    Но нека бъдем оптимисти и мислим в перспектива...
    Представете си как свинята и тиквата гледат през решетките.... красота...

    Коментиран от #10

    14:06 23.09.2026

  • 10 вервай

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Анализатор":

    Нищо няма да им направят , вероятно са в коалиция

    Коментиран от #25

    14:07 23.09.2026

  • 11 Всички

    3 1 Отговор
    са пределно ясни как се печелят - с далавери и делба със силните на деня в политиката , олигарсите и кметовете ! Читавите и можещите нямат абсолютно никакъв шанс !

    14:13 23.09.2026

  • 12 ЗАПОЗНАТ

    4 3 Отговор
    Ще огласи отдавна известни "обществени тайни"...но само малка част от тях🤣

    14:17 23.09.2026

  • 13 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    и това от години, съкън сега разбрали. на тях ли не дадоха , че така ги подгониха?

    14:33 23.09.2026

  • 14 лют пипер

    1 0 Отговор
    общественни пръчки

    14:41 23.09.2026

  • 15 Напред

    2 2 Отговор
    Айде ДЕМИРДЖИЕВ, ШИШЕ Пеевски трайно зад решетките.

    Защо се бавите.

    14:44 23.09.2026

  • 16 @@@

    5 0 Отговор
    Прогресивните имат цялата власт и все още я карат на разкрития по медиите.Предопалагам обаче, че адвокатите и счетоводителите на хубавото момче са профита, които не са завършими някой Свободен университет и всичко е от законно, по законно

    14:45 23.09.2026

  • 17 ШЕФА

    7 3 Отговор
    Господин Никой с 400 имота,искам да попитам какво стана с досегашните разкрития,защото според мен НИЩО и нищо няма да стане.Правите този цирк за пред балъците които гласуваха за вас ако може да се излъжат да гласуват и за идиотова,но мнооого сте се объркали !

    14:48 23.09.2026

  • 18 Варна

    4 3 Отговор
    Бай Ганьо айдука с 403 имота(кражби и престъпления) ще разкрива далавери в които и той е участвал хахаа .Няма такава пародия и такъв гьонсурат в целият свят !

    14:51 23.09.2026

  • 19 ЦСКА Москва

    4 4 Отговор
    Чудя се има ли някой в тази държава да вярва и на една дума на този престъпник и на неговият Бос Румен Боташа ?

    14:53 23.09.2026

  • 20 Жеро

    5 1 Отговор
    Приключихте с Петрохан, Околчица и курабна по пътищата на България!
    Евала на Славчо, разруши един паметник с всички цветове на дъгата! Поздравления!!!

    14:55 23.09.2026

  • 21 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    От 2020 г управлява Радев и шарлатаните Да разследват своите далавери например стопирането на цялата българска инфраструктура И прибиране на заплати за това анти действие и нещоправене Боташ всеки ден по 500 хиляди за нищо или път еднолично решили че ще концесионера т и раздават държавата ни както и падне

    14:56 23.09.2026

  • 22 Анонимен

    5 2 Отговор
    411 имота откъде пари господинеа милионите откъде пари толкова какво работеше и то по времето на Борисов Оставка на цялата регресия

    14:58 23.09.2026

  • 23 Да бе

    2 0 Отговор
    със стари к-р-и нов бардак шефове местени от една област в друга закриляли контрабанда и наркомани чрез съд се връщали като бурджито сигурно си му бил адвокат

    15:13 23.09.2026

  • 24 От Марс ли се очакват?

    1 0 Отговор
    Демерджо радкин за нищо не ставаш!

    15:26 23.09.2026

  • 25 РАЗКРИТИЯ И ПО РАНО Е ИМАЛОООО

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "вервай":

    АМА ЗА 45 Г. В ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯ ПОЛИТИК И БАНКЕР В ЗАТВОРА НЕ Е ИМАЛО..... И СЯ НЯМА ДА ИМА...

    15:29 23.09.2026

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