Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване

Китайският център за автомобилни технологии и изследвания (CATARC) публикува своя ежегоден преглед на най-добрите шасита на пазара за 2026 година. В тазгодишната селекция организаторите избягват традиционното линейно подреждане от първо до последно място. Вместо това инженерното жури присъжда отличия във всяка отделна категория, изтъквайки уникалните предимства в конструкцията и пътното поведение на победителите. Ето как се разпределят отличията сред водещите модели в тазгодишния хит-парад:

Avatr 06T



Първото комби в гамата на марката прави силен дебют благодарение на своето еднокамерно адаптивно въздушно окачване. Напълно електрическата версия се предлага с два мотора на задната ос с мощност 612 конски сили или с тримоторна система със задвижване на четирите колела, генерираща колосалните 968 конски сили. Автономията на ток варира между 652 и 741 километра по цикъла CLTC. Задвижването на хибридната модификация включва два електромотора и 1,5-литров бензинов турбогенератор, осигуряващ 330 километра пробег с едно зареждане в изцяло електрически режим. На местния пазар цените на Avatr 06T започват от 219 900 юана.

BYD Ti7



Експертите похвалиха високо конструктивната якост и баланса на BYD Fang Cheng Bao Ti7. Всъдеходът с носеща каросерия залага на конвенционална, но изключително добре настроена архитектура без въздушни възглавници. Хибридното изпълнение разчита на 1,5-литров двигател с вътрешно горене в комбинация с един или два електромотора, гарантиращи между 135 и 315 километра пробег само на ток. Чисто електрическият вариант осигурява пробег от 675 до 755 километра. Интересен акцент в оборудването е фабрично електрифицираният теглич. Стартовата цена на модела е 179 800 юана, като на извънборсовите световни пазари той ще се предлага под името BYD Ti 7.

Geely Galaxy Cruiser 700



Флагманският всъдеход Geely Galaxy Cruiser 700 също заслужи признанието на инженерите. Изграден върху новата модулна платформа GTA, автомобилът разполага с лята носеща подрама с надлъжни елементи, заварени директно към каросерията, постигайки впечатляваща усукваща rigidност от 40 000 Nm/градус. Моделът разполага с 233 милиметра пътен просвет, адаптивно въздушно окачване и дори опционални водна витлова система за плаване. Силовото предаване е паралелен хибрид с 2-литров бензинов двигател и три електромотора с обща мощност от 1129 конски сили. Батерията с капацитет 47,14 kWh позволява между 165 и 185 километра изцяло електрически пробег.

Geely Preface L Plus



Седанът Geely Preface L Plus заема своето място сред отличените благодарение на изключителния комфорт на адаптивното си окачване и отлично оползотвореното вътрешно пространство. Гамата включва два бензинови агрегата – 1,5-литров турбомотор с 201 конски сили (максимална скорост 205 км/ч) и 2-литров вариант със 272 конски сили (максимална скорост 220 км/ч). Хибридната версия комбинира 1,5-литров турбодвигател със 163 конски сили и електрически мотор с мощност 238 конски сили. Моделът в момента завършва финалните си тестове преди пазарната премиера в края на 2026 година, като очакваният ценови диапазон е между 100 000 и 150 000 юана.

Hongqi HS6 PHEV



Hongqi HS6 PHEV спечели адмирациите на журито заради своята прецизна система за управление и обратна връзка от пътя. Хибридният кросоувър е базиран на изцяло нова архитектура и вече записа името си в Книгата на рекордите на Гинес за най-дълъг изминат пробег с един резервоар и пълна батерия при хибриден автомобил – 2327 километра. Задвижването интегрира 1,5-литров двигател с вътрешно горене и избор между един (228 к.с.) или два електромотора (502 к.с.). Пробегът само на електричество е от 148 до 248 километра, а началната цена на модела е 178 800 юана.

В престижната десетка за най-добро окачване на CATARC за 2026 година място намериха още кросоувър-купето IM LS6 (грабнало наградата за най-добра иновация), екстремният M-Hero X700, Nio ES9 (отличен за най-интелигентно шаси), офроудърът Tank 300L (с награда за абсорбиране на вибрации извън пътя) и технологичният Xpeng GX.