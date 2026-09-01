Новини
Авто »
Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване

1 Септември, 2026 13:30 1 595 4

  • китайски автомобили-
  • окачване-
  • возия-
  • класация

Китайският автомобилен изследователски център CATARC отличи лидерите по инженерна прецизност и возия, разделени в специфични категории

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският център за автомобилни технологии и изследвания (CATARC) публикува своя ежегоден преглед на най-добрите шасита на пазара за 2026 година. В тазгодишната селекция организаторите избягват традиционното линейно подреждане от първо до последно място. Вместо това инженерното жури присъжда отличия във всяка отделна категория, изтъквайки уникалните предимства в конструкцията и пътното поведение на победителите. Ето как се разпределят отличията сред водещите модели в тазгодишния хит-парад:

Avatr 06T

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване


Първото комби в гамата на марката прави силен дебют благодарение на своето еднокамерно адаптивно въздушно окачване. Напълно електрическата версия се предлага с два мотора на задната ос с мощност 612 конски сили или с тримоторна система със задвижване на четирите колела, генерираща колосалните 968 конски сили. Автономията на ток варира между 652 и 741 километра по цикъла CLTC. Задвижването на хибридната модификация включва два електромотора и 1,5-литров бензинов турбогенератор, осигуряващ 330 километра пробег с едно зареждане в изцяло електрически режим. На местния пазар цените на Avatr 06T започват от 219 900 юана.

BYD Ti7

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване


Експертите похвалиха високо конструктивната якост и баланса на BYD Fang Cheng Bao Ti7. Всъдеходът с носеща каросерия залага на конвенционална, но изключително добре настроена архитектура без въздушни възглавници. Хибридното изпълнение разчита на 1,5-литров двигател с вътрешно горене в комбинация с един или два електромотора, гарантиращи между 135 и 315 километра пробег само на ток. Чисто електрическият вариант осигурява пробег от 675 до 755 километра. Интересен акцент в оборудването е фабрично електрифицираният теглич. Стартовата цена на модела е 179 800 юана, като на извънборсовите световни пазари той ще се предлага под името BYD Ti 7.

Geely Galaxy Cruiser 700

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване


Флагманският всъдеход Geely Galaxy Cruiser 700 също заслужи признанието на инженерите. Изграден върху новата модулна платформа GTA, автомобилът разполага с лята носеща подрама с надлъжни елементи, заварени директно към каросерията, постигайки впечатляваща усукваща rigidност от 40 000 Nm/градус. Моделът разполага с 233 милиметра пътен просвет, адаптивно въздушно окачване и дори опционални водна витлова система за плаване. Силовото предаване е паралелен хибрид с 2-литров бензинов двигател и три електромотора с обща мощност от 1129 конски сили. Батерията с капацитет 47,14 kWh позволява между 165 и 185 километра изцяло електрически пробег.

Geely Preface L Plus

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване


Седанът Geely Preface L Plus заема своето място сред отличените благодарение на изключителния комфорт на адаптивното си окачване и отлично оползотвореното вътрешно пространство. Гамата включва два бензинови агрегата – 1,5-литров турбомотор с 201 конски сили (максимална скорост 205 км/ч) и 2-литров вариант със 272 конски сили (максимална скорост 220 км/ч). Хибридната версия комбинира 1,5-литров турбодвигател със 163 конски сили и електрически мотор с мощност 238 конски сили. Моделът в момента завършва финалните си тестове преди пазарната премиера в края на 2026 година, като очакваният ценови диапазон е между 100 000 и 150 000 юана.

Hongqi HS6 PHEV

Ето кои са китайските автомобили с най-добро окачване


Hongqi HS6 PHEV спечели адмирациите на журито заради своята прецизна система за управление и обратна връзка от пътя. Хибридният кросоувър е базиран на изцяло нова архитектура и вече записа името си в Книгата на рекордите на Гинес за най-дълъг изминат пробег с един резервоар и пълна батерия при хибриден автомобил – 2327 километра. Задвижването интегрира 1,5-литров двигател с вътрешно горене и избор между един (228 к.с.) или два електромотора (502 к.с.). Пробегът само на електричество е от 148 до 248 километра, а началната цена на модела е 178 800 юана.

В престижната десетка за най-добро окачване на CATARC за 2026 година място намериха още кросоувър-купето IM LS6 (грабнало наградата за най-добра иновация), екстремният M-Hero X700, Nio ES9 (отличен за най-интелигентно шаси), офроудърът Tank 300L (с награда за абсорбиране на вибрации извън пътя) и технологичният Xpeng GX.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мигачев

    2 0 Отговор
    И кво?

    13:36 01.09.2026

  • 2 глух

    3 4 Отговор
    Стига реклами на китайски бракми.За нищо не стават. Всичко което мирише на ориз е еднодневка за служебни цели.Не се лъжете да купувате играчки на високи цени.

    13:38 01.09.2026

  • 3 Васил

    0 2 Отговор
    В Китайското окачване няма нищо ново всичко е копирано от Европейските и Японските автомобили. Китайските тампони шарнири лагери са отврат качество няма какво да ми ги хвалят. гумата им е като пластмаса.

    13:50 01.09.2026

  • 4 Тошо

    0 0 Отговор
    Може и да не разбирам, но тези автомобили не ми харесват, обикновените европейски модели ги приемам по нормално.

    14:03 01.09.2026