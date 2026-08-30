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Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела

30 Август, 2026 13:30 468 3

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Автомобилът стъпва на пазара с рекордни 457 конски сили

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарният всъдеход Toyota Land Cruiser 300 навлиза в нов етап от своето развитие, превръщайки се в най-мощното серийно изпълнение в цялата си история. Японският автомобилостроител подготвя официалната премиера на обновения си флагман за родния пазар на 16 септември, където основният фокус пада върху пълната подмяна на досегашния чисто бензинов V6 двигател с високотехнологична хибридна задвижваща система.

В основата на тази промяна застава силовият агрегат i-Force Max, познат от всъдехода Lexus LX700h. Архитектурата съчетава 3,5-литров бензинов двигател с две турбини и компактен електромотор, интегриран директно в 10-степенната автоматична трансмисия. Системата генерира колосалните 457 конски сили и въртящ момент от 790 Нм. Хибридното задвижване ще се предлага ексклузивно при най-високо ниво на оборудване в гамата — изпълненията ZX и спортно ориентираното GR Sport, конфигурирани със седем седалки.

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела

Въпреки сериозния скок в производителността, инженерите са запазили офроуд способностите на автомобила. Благодарение на напълно херметизирания корпус на високоволтовата батерия, всъдеходът запазва способността си да прегазва водни препятствия с дълбочина до 700 мм. Нарастването на мощността обаче идва с известни компромиси: добавянето на електрическите компоненти увеличава общото тегло с 170 кг, а обемът на горивния резервоар е намален с 12 литра.

Промени настъпват и при останалите задвижвания. Стандартният бензинов вариант отпада окончателно от гамата, но познатият 3,3-литров V6 дизел остава на разположение. Той вече ще се предлага в нова начална модификация GX с петместна конфигурация на купето, с начална цена от близо 6,3 милиона йени (около 34 000 евро). При хибридните изпълнения ценовата листа започва от около 9,8 милиона йени (приблизително 52 800 евро) за версията ZX и достига 10,2 милиона йени (около 55 000 евро) за върховото ниво GR Sport.

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела

Обновяването носи със себе си и технологични подобрения в интериора. Моделът получава 12,3-инчов дигитален приборен панел, актуална мултимедийна система, разширен пакет за безопасност Toyota Safety Sense с функция за асистирано шофиране Proactive Driving Assist, както и електрическо сервоуправление, разработено специално за хибридните версии.

Предстоящият дебют в Япония завършва глобалното обновяване на модела, след като аналогични спецификации вече бяха въведени за пазарите в Близкия изток, Източна Европа и Австралия. Настоящите промени поставят основата и за бъдещите версии, предназначени за останалата част от европейския континент, където задвижването ще бъде идентично, но с настройки спрямо местните изисквания.

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid се превърна в най-мощния в историята на модела


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    0 1 Отговор
    Един път се купих Тойота е няма оправия, така че няма какво да ли я хвалите.

    13:35 30.08.2026

  • 2 Любопитен

    3 0 Отговор
    Хибридите не струват - много сложни и чупливи са и не само това - след като батерията на хибрида се скапе след 5-6 години има софтуерно ограничител на мощността, който не ви позволява да карате само бензин без да се зарежда батерията за да ви принудят да купите нова

    13:41 30.08.2026

  • 3 Конникът без глава

    0 0 Отговор
    Къде бе, кратуни, къде видяхте 34к цена за нова джипка??? Само пишете да тръгвам...

    13:46 30.08.2026