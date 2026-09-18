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Alfa Romeo готви „колата, която всеки „Alfista“ отдавна очаква“

Alfa Romeo готви „колата, която всеки „Alfista“ отдавна очаква“

18 Септември, 2026 12:03 516 1

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Проектът ще дебютира в Париж

Alfa Romeo готви „колата, която всеки „Alfista“ отдавна очаква“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Alfa Romeo се готви да привлече вниманието на предстоящото Парижко автомобилно изложение с представянето на загадъчен нов концептуален автомобил, позициониран като манифест за бъдещето на италианската марка. Описан от „Бисционе“ като „колата, която всеки „Alfista“ отдавна очаква“, проектът е насрочен за дебют на 12 октомври в Paris Expo Porte de Versailles. Макар официалните тийзър снимки да са строго ограничени до изваян калник, боядисан в характерното за марката червено.

Романтичната реторика на компанията представя проекта като празник на чистото удоволствие от шофирането, обещавайки автентично преживяване зад волана, което надхвърля стандартното придвижване в полза на неподправена динамична емоция.

Отвъд въздействащия маркетингов речник, концептът идва в решаващ момент за по-широката пътна карта на портфолиото на Alfa Romeo в рамките на Stellantis. Спекулациите в бранша относно истинската архитектура на автомобила обхващат няколко различни възможности. От една страна, концепцията може да даде представа за модел, ориентиран към масово производство – като например компактен хечбек от C-сегмента, който отразява духа на Gulietta, или средноразмерен кросоувър, запълващ празнината между Tonale и Stelvio. От друга страна, дизайнерското проучване може да послужи като визуална основа за предстоящия мултиенергиен наследник на спортния седан Giulia, представяйки езика на дизайна от следващото поколение на марката за високопроизводителни електрически и електрифицирани платформи.

Съществува и значителна вероятност Alfa Romeo да заложи още по-силно на малки серии престижни модели чрез специализираното си подразделение „Bottega Fuoriserie“. След търговския и критически успех на модела 33 Stradale, изработен по поръчка спортен автомобил, предназначен за истинските фенове, би съответствало напълно на акцента в прессъобщението върху безкомпромисното динамично наследство и италианското майсторство в изработката. Независимо дали концептуалният автомобил ще се превърне в серийно произвеждан модел с голям обем на производство или в колекционерски екземпляр с ограничен тираж, дебютът му в Париж ще даде важна представа за това как марката възнамерява да запази своята ориентирана към водача идентичност в условията на все по-електрифициран и управляван от софтуер пазар.


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  • 1 Беше що беше

    3 0 Отговор
    Младите не помнят че алфата беше цар на скороста,по пътищата.

    12:15 18.09.2026