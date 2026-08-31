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Нов микросензор обещава по-голям пробег и по-гладка работа при електромобилите

Нов микросензор обещава по-голям пробег и по-гладка работа при електромобилите

31 Август, 2026 16:30 1 566 5

  • сензор-
  • електромобили-
  • батерии

Разработката на Texas Instruments намалява енергийните загуби в инвертора и неутрализира вибрационните грешки при измерването на тока

Нов микросензор обещава по-голям пробег и по-гладка работа при електромобилите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тяговият инвертор изпълнява ролята на мост между батерията и задвижващия агрегат, управлявайки преноса на енергия към електрическия двигател. За постигане на оптимален контрол върху мощността, системата разчита на непрекъснато и прецизно измерване на протичащия ток. Всяко отклонение или грешка в тези данни води до неизбежни пулсации във въртящия момент, изразяващи се в неравномерно ускорение, повишени нива на шум и ненужна загуба на енергия под формата на топлина.

За справяне с този дефицит компанията Texas Instruments пусна на пазара иновативния токов сензор TMCS2100-Q1, предназначен специално за автомобили с електрическо и хибридно задвижване. Традиционните измервателни устройства с магнитно ядро осигуряват добра прецизност, но са тежки и обемни. От друга страна, техните компактни алтернативи без ядро страдаха от висока чувствителност към механични вибрации и леки измествания спрямо тоководещата шина по време на движение, което досега изкривяваше показанията с над 20 процента.

Технологичният пробив в TMCS2100-Q1 се основава на едновременното отчитане на хоризонталните и вертикалните компоненти на магнитното поле. Чрез патентован алгоритъм системата компенсира пространствените отклонения на проводника, като запазва грешката под 1 процент дори при изместване от 0.4 милиметра. Тази двуосна архитектура е до 20 пъти по-точна от досегашните едноосни решения, осигурявайки стабилност на показанията при променливи температури и високи натоварвания.

Подобрената прецизност при измерването на тока придобива ключово значение за новите поколения електрически превозни средства, разчитащи на 800-волтова високоволтова архитектура. Чрез намаляване на фазовите магнитни смущения и оптимизиране на работата на инвертора, новият компонент ограничава загубите на разходвана енергия, подпомага гладката работа на силовата установка и спомага за постигането на по-голям реален пробег с едно зареждане.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 повече вярвам в извънземни

    2 1 Отговор
    магичният сензор първо да се докаже

    16:37 31.08.2026

  • 2 Китайски хуманоиден робот

    1 1 Отговор
    Технологията е взаимствана от малките домашни електроуреди за самотни дами.

    16:52 31.08.2026

  • 3 Счетоводител

    2 0 Отговор
    Добре написана статия, ама ако човек не знае за какво става въпрос в детайли няма да разбере абсолютно нищо от това. Core не е ядро, а магнитопровод и се има предвид токов трансформатор в случая, който иска компенсации но става голям и тежък, освен това има нелинейност в характеристиките. Сензора на Texas Instruments е със сензор на Хол, линеен и доста по точен, като се абстрахираме от грешката при разместване при вибрации между кабела и сензора. Въобще от какъв зор ви е да публикивате такъв тип специализирана информация в този сайт, това не ми е ясно. За 99% от четящите тук това е все тая.

    17:04 31.08.2026

  • 4 пак ли ревплюция бе?

    2 1 Отговор
    всеки ден чета за нова революция в тия електрокари ама така и пробега си остава мизерен само ток харчат на поразия а ток няма

    17:06 31.08.2026

  • 5 !!!?

    1 0 Отговор
    Хората работят и създават,...а варварите плячкосват и рушат !!!?

    17:24 31.08.2026