Нов микросензор обещава по-голям пробег и по-гладка работа при електромобилите

Тяговият инвертор изпълнява ролята на мост между батерията и задвижващия агрегат, управлявайки преноса на енергия към електрическия двигател. За постигане на оптимален контрол върху мощността, системата разчита на непрекъснато и прецизно измерване на протичащия ток. Всяко отклонение или грешка в тези данни води до неизбежни пулсации във въртящия момент, изразяващи се в неравномерно ускорение, повишени нива на шум и ненужна загуба на енергия под формата на топлина.

За справяне с този дефицит компанията Texas Instruments пусна на пазара иновативния токов сензор TMCS2100-Q1, предназначен специално за автомобили с електрическо и хибридно задвижване. Традиционните измервателни устройства с магнитно ядро осигуряват добра прецизност, но са тежки и обемни. От друга страна, техните компактни алтернативи без ядро страдаха от висока чувствителност към механични вибрации и леки измествания спрямо тоководещата шина по време на движение, което досега изкривяваше показанията с над 20 процента.

Технологичният пробив в TMCS2100-Q1 се основава на едновременното отчитане на хоризонталните и вертикалните компоненти на магнитното поле. Чрез патентован алгоритъм системата компенсира пространствените отклонения на проводника, като запазва грешката под 1 процент дори при изместване от 0.4 милиметра. Тази двуосна архитектура е до 20 пъти по-точна от досегашните едноосни решения, осигурявайки стабилност на показанията при променливи температури и високи натоварвания.

Подобрената прецизност при измерването на тока придобива ключово значение за новите поколения електрически превозни средства, разчитащи на 800-волтова високоволтова архитектура. Чрез намаляване на фазовите магнитни смущения и оптимизиране на работата на инвертора, новият компонент ограничава загубите на разходвана енергия, подпомага гладката работа на силовата установка и спомага за постигането на по-голям реален пробег с едно зареждане.