Вече всеки четвърти продаден автомобил в Европа е електрически

Европейският автомобилен пазар преминава през дълбока трансформационна фаза, при която електрическата мобилност трайно се утвърждава от нишово явление в основен двигател на продажбите. Позовавайки се на официални данни от водещи браншови организации, международните информационни агенции отчитат забележителен крайъгълен камък – през изминалия месец юли делът на новите изцяло електрически превозни средства (BEV) е достигнал 25.7% от общия обем на регистрациите. Това практически означава, че всяка четвърта закупенa нова кола на Стария континент вече разчита изцяло на батерии за задвижването си.
Динамиката на растежа се потвърждава и от абсолютните стойности на продажбите. Общо 224 300 нови електрически автомобила са постъпили в движение на 16-те най-значими европейски пазара в рамките на юли, което представлява скок от 13.6% спрямо аналогичния период на предходната година. Още по-впечатляваща е равносметката от началото на годината, според която общият брой на регистрираните електромобили в Европа наближава 1.5 милиона бройки, отбелязвайки мащабно увеличение от 30% спрямо първите седем месеца на миналата година.
Географското разпределение на потребителския интерес обаче разкрива сериозни различия между отделните региони на континента. Скандинавските държави и страните от Бенелюкс продължават да диктуват темпото и да заемат лидерски позиции в процеса на декарбонизация на транспорта. Абсолютен първенец е Дания, където фантастичните 80.1% от всички новорегистрирани автомобили през юли са електрически. Следват Финландия с 52.6%, Нидерландия с 47.3%, Белгия с 42.8% и Швеция с 42.6%. От големите икономически центрове Франция отчита 35% дял с 44 400 нови регистрации, докато в Германия показателят достига 29.3%, съответстващи на 78 600 реализирани единици.
На противоположния полюс се намират пазари, където пазарният дял на електромобилите остава силно зависим от държавните субсидии или страда от липса на достатъчно развита инфраструктура. В Италия бе регистриран осезаем срив – делът на електрическите превозни средства се сви до 5.9% в сравнение с 10.1% месец по-рано, непосредствено след изчерпването на правителствените финансови стимули. Централно- и източноевропейските държави също изостават от общия темп, като Полша и Чехия регистрират едни от най-ниските нива на нишово присъствие, съответно с 4% и 7.5%. Извън пределите на Европейския съюз електрификацията също отбелязва раздвижване – в Русия например през юли са внесени 1210 нови електромобила, което представлява скок от 116.5% на годишна база и изравнява обема на вноса за цялото първо полугодие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Онези геюви от скандинавието и Брюксел купуват китайски трошики!!! Няма какво да ми ги осредбявате за цяла Европа!!!
Коментиран от #22, #24
11:43 25.08.2026
2 хъхъ
Коментиран от #9
11:45 25.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:45 25.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПО-МАЛКАТА ЧАСТ от Европа😉
11:47 25.08.2026
5 ти да видиш
Коментиран от #7
11:49 25.08.2026
6 Някой
Коментиран от #12
11:49 25.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "ти да видиш":Повече са, ама много евроGEйци нямат пари да се изфукат с електрокар❗
11:52 25.08.2026
8 По времето
Та и тази "новина" е нещо подобно. Лично го виждам повете като "паническа" покупка,а не осмислен избор. Съвсем отдено, питам за пореден път, може да ли да се извади, колко са фирмени коли и колко лични?
Коментиран от #11
11:53 25.08.2026
9 Любимият ми въпрос
До коментар #2 от "хъхъ":На който отговора винаги се крие в един клик разстояние за да видиш откъде идва тока точно в тази секунда в която питаш - сайта на ЕСО. Не го ли научихте вече? Там ясно пише
Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 25.08.2026 11:49:36
MW
ВЕЦ 13.11
Малки ВЕЦ 45.59
ВяЕЦ 78.23
ФЕЦ 4312.08
ССЕБ - зареждане 3035.31
Помпи 190.83
Товар на РБ 4476.04
Както виждаш над 100% от мощността в България в момента идва от възобновяеми източници, като батериите съхраняват слънчева енергията с мощност колкото три атомни реактора, за да има и за през нощта.
Тоест има свръх излишек който води до отрицателни цени през деня в някои часове.
Други въпроси имаш ли?
Аз да питам като затворят ормуз, изкопаеми горива откъде? На каква цена?
Коментиран от #19
11:56 25.08.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #14
11:56 25.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "По времето":Тя така и неуДачия е сред най-продаваните,
ама поне 80% , ако не и повече, са фирмени❗
11:57 25.08.2026
12 Проблемът с тока
До коментар #6 от "Някой":В испания не беше заради недостиг, а заради свръх излишък на възобновяема енергия, която нямаше къде да бъде изнесена като аварира далекопровода за износ.
Проблема на Испания е, че произвеждат 10 пъти повече слънчева енергия от нас, енергетиката им е 10 пъти по-голяма, но имат 10 пъти по-малко батерии от нас.
Като събереш двата фактора означава че имат 100 пъти по-малко батерии на инсталиран мегават. В България батериите както могат да поемат всичката слънчева енергия от 7000 мегавата слънчеви панели, така и могат да захранят цяла България при настоящите 4000 мегавата консумация за 4 часа самостоятелно.
Сценария с Испания е изключен по подразбиране.
Коментиран от #15
11:59 25.08.2026
13 Ейхаааа браво, браво!
11:59 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "ФАКТ":Ти Т.Ъ.П ли си или ДА❓❗
Всеки би карал нива кола, стига да може да си я позволи❗
Ама как да стане, като над половината работещи са "работещи бедни" на МРЗ🤔❗
12:01 25.08.2026
15 Някой
До коментар #12 от "Проблемът с тока":Някак по-различно е положението в Испания. Липсата на базови мощности, които да балансират системата бе критичен там. Фотоволтаиците променят много бързо (нагоре и надолу) мощността, която отдават. Това клати мрежата. Същевременно, честотата от 50 Hz се определя от базови мощности, които са инертни и с достатъчно голям капацитет. Има и по-детйлно обяснение, но не му е тук мястото.
Коментиран от #17
12:07 25.08.2026
16 Гост
Коментиран от #18
12:08 25.08.2026
17 Именно де
До коментар #15 от "Някой":Никоя базова централа не може да си промени мощността за да компенсира колебанията на фотоволтаиците или потреблението. Как си представяш АЕЦ Козлодуй да си променя мощността за да реагира на облаците?
Но пък отвори сайта на ЕСО довечера около 18:00 и гледай с намаляването на мощността на фотоволтаиците как намалява и зареждането на батериите и в началото на някой 15-минутен интервал в който се качва цената на тока, как от 200-300 мегавата за секунди се изстрелват на 2000 мегавата - точно колкото беше проблемът в Испания. Ако имаха само 2000 мегавата батерии тогава нямаше да се срине мрежата. Тогава и България нямаше, и в началото на тази година ги нямахме, но вече имаме 6 000. Тоест три пъти повече мощност отколкото беше необходима за да се избегне сривът в Испания
12:12 25.08.2026
18 Стъкмистика
До коментар #16 от "Гост":За антиелектрици, за които винаги 10% от нещо има много по-голяма тежест отколкото останалите 90% за които се отнася статистиката. Колко мислиш че ще се промени статистиката ако добавят останалите 10% от пазара?
Точно както така и не разбрахте че електрическите камиони са приложи ми само за 90% от камионите, а останалите 10 които извършват международни превози, ще трябва да изчакат някой друг да изгради зарядно инфраструктура и заради тях за да могат да купят електрически.
Но за вас Като се каже камион са само онези 10% международни и игнорирате останалите 90% които въртят под 300 км на ден вътрешни превози в рамките на държавите си.
Коментиран от #23
12:16 25.08.2026
19 Любимият ми лаик
До коментар #9 от "Любимият ми въпрос":Сега виж колко процента от времето цената е отрицателна и колко над 10 цента. После сложи прянос разпределение и ддс. Накрая виж средната цена за годината. Предполагам и ще ми обясниш защо цената върви все нагоре след като тока идва от небето.
Коментиран от #20, #25, #26
12:17 25.08.2026
20 Любимият ми аргумент
До коментар #19 от "Любимият ми лаик":Сега виж Колко пъти седмично трябва да се зарежда един електромобил за да измине любимите 150 км седмично на антиелектриците, които зареждат всяка седмица за 20 евро и 5 минути?
Дали часовете с ниски цени са достатъчни, Ако бяхме на либерализирания пазар?
И пак гледаш в миналото за да ми докажеш какво ще стане в бъдеще, когато освен настоящите 7000 мегавата които днес произвеждат над 100% от потреблението, бъдат изградени още два пъти по толкова, за да произвеждат 300% повече от потреблението по обяд. Дали и тогава отрицателните цени ще са само през няколко дни през седмицата по няколко 15 минути интервала и всяка събота и неделя или ще са редовна гледка през цялата седмица?
Хубаво е като задаваш въпроса да отбелязваш дали говориш за минало в настояще или бъдеще, защото има три различни правилни отговора в зависимост от контекста. Ти за КОГА говориш?
Коментиран от #29
12:28 25.08.2026
21 Колата ми струва 50Hz
12:30 25.08.2026
22 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":Гей ще викаш на баща си!
12:31 25.08.2026
23 Бля бля бля
До коментар #18 от "Стъкмистика":Това е статистически вярно и е показателно колкото и средната температура на болните в една болница. След много субсидии за електричките и безкрайни рестрикции за ДВГ е нормално пазара да се наклони в ел.направление. Показателното е че въпреки това само една от 4 е лектрокар.Ако директно се забрани ДВГ 100% ще се продава Ел. Преди 20 години всички статии възхваляваха дизела и 75% от продажбите бяха дизел. Според тогавашните писания от ауспуха на дизелите излизаха теменужки.
Коментиран от #28
12:31 25.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нека са 10 цента
До коментар #19 от "Любимият ми лаик":Мрежовите такси и данъци са още 4 цента които трябва да добавиш към цената на тока на борсата. На тези 10 цента също имаш ДДС Така че цената става общо 16 цента
Тоест около 300 евро на 10 000 км за средностатистическия антиелектрик ако изминава 150 км на седмица и ходи на ски на Боровец веднъж годишно.
52 седмици по 20 евро които плащат сега са над 1000 евро!
Ако цената на 10-годишен електрически автомобил е равен на цената на 10-годишната Toyota corolla която кара средностатистическият антиелектрик, какво ще избере да си купи антиелектрика ?
Дали отново няма да обърне палачинката ?
12:33 25.08.2026
26 койдазнай
До коментар #19 от "Любимият ми лаик":При цена 15 цента за кВт/час, зареждане на една електричка е 12-15 евро, Срещу тези пари, тя минава към 400 -500км. За същото, дизелова кола ще изхарчи поне 25 литра, които струва 40 евро.
Тези сметки, всеки завърши трети клас с тройка може само да си ги направи.
Коментиран от #30
12:34 25.08.2026
27 Хахахаха
12:34 25.08.2026
28 Дрън дрън дрън
До коментар #23 от "Бля бля бля":Май не ми следиш мисълта?
Многократно съм заявявал, че преходът към електромобили ще настъпи единствено и само когато се изравнят цените с ДВГ по един или друг начин и нито година по-рано.
Ако това не се случи по пазарни принципи до 2035 или 2040 за когато се канят да отлагат забраната, ще я изместят за 2045.
Ако се случи много по-рано от 2035, продажбите на по-скъпи автомобили с ДВГ които зареждат по-скъпо гориво и се нуждаят от повече ремонти, Но въпреки това имат по кратък живот от електромобилите, практически ще спрат.
Светът ще ги изостави по напълно пазарни принципи и забраните въобще няма да са необходими, точно както забраниха крушките с нажежаеми жички преди десетина години, а вече никой не ги купува, въпреки че все още се продават по магазините и даже са по-евтини от лед.
Коментиран от #31
12:38 25.08.2026
29 Любимият ми лаик
До коментар #20 от "Любимият ми аргумент":Говоря за настоящето и близкото, предвидимо бъдеще. Не ти говоря за бъдещият комунизъм, който още чакаме. Инсталирането на още батерии ще изисква избиването им. Това автоматично изключва ниска цена. Но това за бъдещето. А в настоящето 1кВт ти е 36 цента. Ти с твойто домакинство никога няма да купуваш на борсова цена та да зареждаш на обяд на нулева. Ще минеш през доставчик, който ще ти обясни че 25 цента са му на загуба, но заради добрата си душа ти го дава на толкова. Справка Лукоил и горивата. Отделно че на обяд няма да си си в къщи. И без да съм експерт ти гарантирам че цената на тока тепърва ще расте. Другото са свободни съчинения и пропаганда. Сложи и факта че вече на някои места облагат електричките с данък на км за да компенсират намаляването на приходите от акциз на горивата.
Коментиран от #32
12:44 25.08.2026
30 Къде зареждаш на толкова
До коментар #26 от "койдазнай":Скоро няма да си спомняш за такава цена.
12:48 25.08.2026
31 Бля бля бля
До коментар #28 от "Дрън дрън дрън":Колко пък да са пазарни принципите? Колкото за тока от ТЕЦ? Ако знаеш за какво ти говоря.
12:51 25.08.2026
32 Настояще и близко бъдеще
До коментар #29 от "Любимият ми лаик":Тази нощ съм си купил енергия която съм съхранил в батерията за през деня, за да ми осигури сутрешното потребление докато изгрее слънцето за да не плащам ток цял ден, като това ще е и за близко бъдеще докато не ни изкарат на либерализирания пазар.
Тогава просто ще си инсталирам повече фотоволтаици и батерии, които при 8 цента за нощна тарифа към момента са абсолютно безсмислени от финансова гледна точка. По-евтино е директно да си ползвам нощната тарифа или да си я съхраня в батериите ако очаквам по-голяма консумация отколкото смятам че ще произведа за деня.
Скоро това ще е логиката на всеки който има покрив над главата. Дори тези които имат девети етаж в панелката върху главата, могат да си инсталират само батерия, която да си зареждат на най-евтината енергия от денонощието за да си я ползват вечерно време когато тока е скъп.
Какво ще кажеш за това настояще и бъдеще?
12:51 25.08.2026