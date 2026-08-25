Вече всеки четвърти продаден автомобил в Европа е електрически

Европейският автомобилен пазар преминава през дълбока трансформационна фаза, при която електрическата мобилност трайно се утвърждава от нишово явление в основен двигател на продажбите. Позовавайки се на официални данни от водещи браншови организации, международните информационни агенции отчитат забележителен крайъгълен камък – през изминалия месец юли делът на новите изцяло електрически превозни средства (BEV) е достигнал 25.7% от общия обем на регистрациите. Това практически означава, че всяка четвърта закупенa нова кола на Стария континент вече разчита изцяло на батерии за задвижването си.

Динамиката на растежа се потвърждава и от абсолютните стойности на продажбите. Общо 224 300 нови електрически автомобила са постъпили в движение на 16-те най-значими европейски пазара в рамките на юли, което представлява скок от 13.6% спрямо аналогичния период на предходната година. Още по-впечатляваща е равносметката от началото на годината, според която общият брой на регистрираните електромобили в Европа наближава 1.5 милиона бройки, отбелязвайки мащабно увеличение от 30% спрямо първите седем месеца на миналата година.

Географското разпределение на потребителския интерес обаче разкрива сериозни различия между отделните региони на континента. Скандинавските държави и страните от Бенелюкс продължават да диктуват темпото и да заемат лидерски позиции в процеса на декарбонизация на транспорта. Абсолютен първенец е Дания, където фантастичните 80.1% от всички новорегистрирани автомобили през юли са електрически. Следват Финландия с 52.6%, Нидерландия с 47.3%, Белгия с 42.8% и Швеция с 42.6%. От големите икономически центрове Франция отчита 35% дял с 44 400 нови регистрации, докато в Германия показателят достига 29.3%, съответстващи на 78 600 реализирани единици.

На противоположния полюс се намират пазари, където пазарният дял на електромобилите остава силно зависим от държавните субсидии или страда от липса на достатъчно развита инфраструктура. В Италия бе регистриран осезаем срив – делът на електрическите превозни средства се сви до 5.9% в сравнение с 10.1% месец по-рано, непосредствено след изчерпването на правителствените финансови стимули. Централно- и източноевропейските държави също изостават от общия темп, като Полша и Чехия регистрират едни от най-ниските нива на нишово присъствие, съответно с 4% и 7.5%. Извън пределите на Европейския съюз електрификацията също отбелязва раздвижване – в Русия например през юли са внесени 1210 нови електромобила, което представлява скок от 116.5% на годишна база и изравнява обема на вноса за цялото първо полугодие.

В България електрическите автомобили все още заемат скромна ниша, като делът на новорегистрираните модели на ток остава под 5% от общия пазар поради липсата на целеви държавни субсидии и все още развиващата се зарядна инфраструктура.