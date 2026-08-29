Електромобилите са два пъти по-склонни да бъдат считани за напълно унищожени след инцидент, отколкото автомобилите с двигатели с вътрешно горене

Пазарът на батерийни превозни средства продължава да разкрива своите скрити финансови специфики, които често остават извън бляскавите брошури в автосалоните. Последните данни от застрахователния сектор сочат една обезпокоителна тенденция: вероятността един електрически автомобил да бъде обявен за тотална щета след сериозен инцидент е точно два пъти по-висока в сравнение с кола, задвижвана от бензинов или дизелов двигател с вътрешно горене.

Коренът на този феномен не се крие в по-честото възникване на инциденти, а в специфичната архитектура на самите коли на ток. Всъщност общата честота на застрахователните събития – от стандартни пътнотранспортни произшествия и щети на паркинг до природни бедствия и вандализъм – остава абсолютно идентична между двете технологии. Същественото разминаване настъпва в момента, в който конструктивните поражения засегнат жизненоважните компоненти под пода. При тежки сблъсъци иструктурни деформации, ремонтът на батерийния пакет и съпътстващата силова електроника изключително бързо преминава прага на икономическата логика, превръщайки сервизирането в нерентабилно начинание.

Финансовото измерение на проблема се засилва и от факта, че средният размер на обезщетенията при "зелените" автомобили надвишава почти двойно този при конвенционалните им събратя. Това се дължи предимно на по-високата начална пазарна стойност на самите возила. Когато щетите са съпоставени като процент от общата застрахователна сума, пропорциите изглеждат сходни, но в абсолютни цифри разходите за застрахователите набъбват драстично, когато в уравнението влезе високоволтова система.

Всичко това налага напълно нов подход при сключването на специализирани каско полици. За разправление с потенциалните рискове е от решаващо значение собствениците да следат за специфични клаузи, които надхвърлят рамките на стандартното покритие. Ключово е пълното обезпечаване на акумулаторния блок – включително срещу повреди от външно въздействие и рискове от самозапалване. Наред с това, адекватното застрахователно покритие трябва изрично да включва мобилното зарядно оборудване, както и специализирана пътна помощ за теглене при пълно изчерпване на заряда в движение.