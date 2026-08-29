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Електромобилите са два пъти по-склонни да бъдат считани за напълно унищожени след инцидент, отколкото автомобилите с двигатели с вътрешно горене

Електромобилите са два пъти по-склонни да бъдат считани за напълно унищожени след инцидент, отколкото автомобилите с двигатели с вътрешно горене

29 Август, 2026 10:30 461 5

  • електромобили-
  • инцидент-
  • щети

Статистиката на застрахователите разкрива сериозна разлика в цената на възстановяване спрямо традиционните ДВГ модели

Електромобилите са два пъти по-склонни да бъдат считани за напълно унищожени след инцидент, отколкото автомобилите с двигатели с вътрешно горене - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на батерийни превозни средства продължава да разкрива своите скрити финансови специфики, които често остават извън бляскавите брошури в автосалоните. Последните данни от застрахователния сектор сочат една обезпокоителна тенденция: вероятността един електрически автомобил да бъде обявен за тотална щета след сериозен инцидент е точно два пъти по-висока в сравнение с кола, задвижвана от бензинов или дизелов двигател с вътрешно горене.

Коренът на този феномен не се крие в по-честото възникване на инциденти, а в специфичната архитектура на самите коли на ток. Всъщност общата честота на застрахователните събития – от стандартни пътнотранспортни произшествия и щети на паркинг до природни бедствия и вандализъм – остава абсолютно идентична между двете технологии. Същественото разминаване настъпва в момента, в който конструктивните поражения засегнат жизненоважните компоненти под пода. При тежки сблъсъци иструктурни деформации, ремонтът на батерийния пакет и съпътстващата силова електроника изключително бързо преминава прага на икономическата логика, превръщайки сервизирането в нерентабилно начинание.

Финансовото измерение на проблема се засилва и от факта, че средният размер на обезщетенията при "зелените" автомобили надвишава почти двойно този при конвенционалните им събратя. Това се дължи предимно на по-високата начална пазарна стойност на самите возила. Когато щетите са съпоставени като процент от общата застрахователна сума, пропорциите изглеждат сходни, но в абсолютни цифри разходите за застрахователите набъбват драстично, когато в уравнението влезе високоволтова система.

Всичко това налага напълно нов подход при сключването на специализирани каско полици. За разправление с потенциалните рискове е от решаващо значение собствениците да следат за специфични клаузи, които надхвърлят рамките на стандартното покритие. Ключово е пълното обезпечаване на акумулаторния блок – включително срещу повреди от външно въздействие и рискове от самозапалване. Наред с това, адекватното застрахователно покритие трябва изрично да включва мобилното зарядно оборудване, както и специализирана пътна помощ за теглене при пълно изчерпване на заряда в движение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това ще е до време

    2 5 Отговор
    Очаква се до 3-4 години цената на натриево-йонните батерии да падне на 19 долара за киловатчас на ниво клетка - 100 киловат часа батерия 1900 долара.

    Понеже са тежки и се зареждат бързо, капацитетът ще е наполовина и цената също.

    Клетките стават евтини горе-долу колкото опаковката на самата батерия и много по-евтини от електрониката която ги управлява , която не се поврежда при инцидент и може да се ползва отново.

    10:38 29.08.2026

  • 2 авантгард

    6 1 Отговор
    Розовите понита ни проглушиха ушите как трябеало да караме само ел. коли, но като се видя, че еуроначалниците не могат да ги произведат конкурентно на китайските, сега обръщат палачинката, гроздето кисело, а?
    Хахахаха....

    10:40 29.08.2026

  • 3 Изпреварвам събитията

    1 1 Отговор
    Понеже ще се появи оня дето при смяна на охлаждащата течност на електромобила на всеки 10 години сменя и батерията За всеки случай за 20 000 евро без да има никаква повреда, или поне той не знае за такава за да я сподели, натриево-йонните батерии се сменят след 30 години или 15 000 цикъла, което настъпи първо, след изтичане на гаранцията Ако продължи да си сменя батериите за всеки случай.

    Дори при 200 км пробег 15 000 цикъла са след 3 милиона километра. Дотогава и цената ще е паднала под 19 долара а доходите ще са се вдигнали

    Коментиран от #4, #5

    10:41 29.08.2026

  • 4 А на

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изпреварвам събитията":

    Китайската секс кукла как си сменяш батериите?
    Колко ти е по евтина от истинска жена?
    Дай отговора в във ватове и калории!
    Например - колко пари даваш за да си заредиш куклата?
    И сакън, колко пари даваш, когато почерпиш една жена, една торта?
    Може да смяташ и в бонбони, защото видимо не си щедър!

    10:52 29.08.2026

  • 5 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изпреварвам събитията":

    Всъщност е много лошо, като се пише за някакви километри при Ел. колите! Една електричка може да измине и 200 километра, може и хиляда километра с една 100 кВтч батерия! Разхода варира много, защото всички фактори влияят в две посоки в повече и по-малко километри. Най-важно е, колко е капацитета на батерията от там човек, който си има представа от ел. коли, може да си представи колко ще измине. А само така 200 километра, не означава нищо. Защото разхода на една електричка може да е и 10 кВтч на 100, може да стане и 40 кВтч на 100! Разликата е огромна.

    10:53 29.08.2026