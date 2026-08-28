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Електрическите автомобили са със 71% по-евтини за поддръжка от хибридните

Електрическите автомобили са със 71% по-евтини за поддръжка от хибридните

28 Август, 2026 10:00 1 012 26

  • електромобили-
  • хибриди-
  • коли с двг-
  • поддръжка-
  • разходи
Електрическите автомобили са със 71% по-евтини за поддръжка от хибридните - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Финансовото уравнение при покупката на автомобил с алтернативно задвижване на европейския пазар постепенно придобива все по-ясни контури, променяйки нагласите на шофьорите. Най-новите анализи на сервизната поддръжка и пазарните тенденции разкриват изненадващ парадокс: въпреки че хибридните технологии се възприемат като плавен преход към бъдещето, поддръжката на изцяло електрическите превозни средства излиза със 71% по-евтина. На фона на общия инфлационен натиск в авторемонтния сектор, където разходите за обслужване на конвенционалните ДВГ модели нарастват с по-бързи темпове, напълно електрическите машини показват категорична финансова устойчивост.

Разходната пропаст между двата типа екологични задвижвания се дължи предимно на механичната сложност. Докато хибридът носи в себе си двойно бреме — комбинация от сложен двигател с вътрешно горене, електрически генератор, батерия и комплексна предавателна кутия — чистият електромобил залага на минималистична конструкция с драстично по-малък брой движещи се детайли. При анализиране на средните разходи за обслужване през първите седем месеца на годината се вижда, че средната сметка при популярните хибридни модели е достигнала около 85 евро, отбелязвайки 9-процентов ръст спрямо предходната година. В същото време собствениците на изцяло електрически модели плащат средно едва около 50 евро за посещение в сервиза — сума, която се е увеличила със скромните 7% на годишна база. За сравнение, стандартният автомобил с традиционен агрегат изисква средно около 130 евро на сервизен преглед, което прави поддръжката на електрическото превозно средство почти 2,7 пъти по-изгодна от тази на класическата кола.

Наблюдава се обаче интересен нюанс в поведението на потребителите и натовареността на сервизните центрове на Стария континент. Броят на посещенията в сервизите за популярен тип електрически превозни средства е скочил с 23% на годишна база. Този ръст не отразява внезапни дефекти, а по-скоро увеличаването на общия автопарк и необходимостта от периодичен софтуерен диагностичен преглед или обслужване на ходовата част и спирачните системи. При хибридите визитите в сервизните бази дори отбелязват лек спад от 4%, но всяко влизане там струва чувствително по-скъпо. Интересен детайл от данните показва, че при някои конкретни модели скокът в посещенията е драстичен: при Zeekr 001 увеличението е с 51%, а при BMW i3 (I01) с 60%. При хибридната гама се забелязва сходна тенденция при популярни всъдеходи и леки коли скокът на сервизните посещения достига 88%.

Пазарната динамика в Европа показва известен преходен застой по отношение на предлагането, въпреки че купувачите продължават да проучват възможностите с висок интерес. Засиленото търсене на зелени превозни средства, което се отчита с ръст от 28% в новите сегменти и над два пъти на вторичния пазар, срещна временно свиване на наличния асортимент. Относителният дял на тези автомобили в общото предлагане, който възлизаше на малко под 8% в началото на годината, се сви до 6% през лятото. Най-сериозно това се усети при новите изцяло електрически модели, където обявите бележат спад от 70% спрямо януарските нива, докато офертите за хибриди са намалели с едва 15%.

Предпочитанията на европейските купувачи очертават интересна картина, в която утвърдените западни брандове съжителстват с все по-агресивно навлизащи премиум модели от Азия. При новите електрически автомобили силен интерес предизвикват технологичните кросоувъри с ориентировъчни цени съответно около 75 000 евро и 77 000 евро, както и по-достъпни предложения от за под 30 000 евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    17 5 Отговор
    За сметка на това когато гръмне батерията или някой мотор, цената е колко колата

    10:13 28.08.2026

  • 2 Да, но

    12 2 Отговор
    Ако човек погледа малко клиповете в интернет за повредите по електродвигателите, контролерите и батериите на електрички от Мерцедес,Порше,Кия,Хюндай на по 60к км ще разбере,че скъпото не винаги е по-евтино.

    10:19 28.08.2026

  • 3 абе

    13 2 Отговор
    карайте си ги

    10:19 28.08.2026

  • 4 Да бе да

    10 4 Отговор
    По евтини за поддръжка, но с по-скъпи лекарства за рака приченен от магнитните полета. Мерси. Не измислят ли нещо за тея магнитни полета, да ги купува който иска. Здравето е по-важно. Тока трябва да се произвежда и веднага да се консумира. То учения Тесла, нямаше д аизмисли кулата Ратклиф, подобна на египетските обелиски.

    10:21 28.08.2026

  • 5 Колкото повече

    9 6 Отговор
    ги хвалите, толкова повече не ги харесвам.
    Рекламна народопсихология.

    10:23 28.08.2026

  • 6 здрасти

    11 3 Отговор
    Колко ще струва подмяната на батерията с нова на петата година?
    Кое е по-добро за поддръжка, го вижте по центе на 5 годишните автомобили втора употреба.

    Коментиран от #7, #8

    10:23 28.08.2026

  • 7 Само шест коментара

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "здрасти":

    За 10 минути? Не се излагай! Знаем че си способен на повече! Докарай ги поне до 60 за 20 минути!

    10:28 28.08.2026

  • 8 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "здрасти":

    И кой ви го е казал това? Гаранция на батерия и мотори е 8 години и 160-200 хиляди километра на повечето ел. коли.

    Коментиран от #13

    10:28 28.08.2026

  • 9 тъй шъй

    5 2 Отговор
    Как не спряха да ни манипулират. Не всичко е пари и сметки. Добрият хибрид се чувства като отличен двг автомобил и затова дребните сметки не са толкова важни.

    Коментиран от #10, #11

    10:28 28.08.2026

  • 10 Типинг Пойнт

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "тъй шъй":

    Настъпва точката на пречупване
    "Най-сериозно това се усети при новите изцяло електрически модели, където обявите бележат спад от 70% спрямо януарските нива, докато офертите за хибриди са намалели с едва 15%."

    Това силно се отразява на остатъчната стойност на автомобилите. При електромобилите започва да расте, А при хибридите да пада, защото търсенето ще намалява.

    10:32 28.08.2026

  • 11 Остатъчна стойност

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "тъй шъй":

    Стойността на лизинговата вноска се изчислява на база остатъчна стойност при изтичане на лизинга и колкото е по-ниска остатъчната стойност, толкова е по-висока лизинговата вноска.
    .
    От един момент нататък месечната лизингова вноска на скъп електромобил ще бъде по-ниска отколкото за по-евтин хибриден автомобил.

    Познай кой от двата ще избере клиента?

    Всъщност много добре знаеш и затова не отговаряш на въпроса ще паднат ли продажбите на Toyota под 10 милиона през 2030 от сегашните 11 милиона?

    10:34 28.08.2026

  • 12 глупости

    7 0 Отговор
    това е до 6.7 г, после като купиш нов електромотор и батерия, ше разбереш какво си уж спестил.... двг имаш филтри масла. Истаналото олапване е същото. акой друг сензор датчик или част.

    Коментиран от #14, #16, #17

    10:35 28.08.2026

  • 13 Карай си го

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Вярваш на хартиени обещания

    10:38 28.08.2026

  • 14 благодаря за вниманието

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "глупости":

    За 6‑годишна Tesla (извън 8‑годишната гаранция за батерията) подмяната с нова батерия в оторизиран сервиз обикновено струва между 12 000 и 22 000 щ.д. (около 11 000–20 000 евро), в зависимост от модела и капацитета на пакета.

    10:38 28.08.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Абе да направят батериите 2000 евро за 100 квч и ще си взема електричка! Защото в момента до 15 години колата се превръща в донор за части, ако не извадиш късмет (късмет ли е?) да сменят батерията гаранционно в края на гаранцията.

    Коментиран от #18

    10:39 28.08.2026

  • 16 Само така си мислиш

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "глупости":

    За километрите които ще изминеш с една батерия ще трябва да смениш два-три двигателя на хибрида.

    Не си мисли че е днешните ДВГ могат да изкарат повече от батерия!

    Освен това не смяташ Колко пъти трябва да отидеш в сервиз на обслужване дори без повреда за хибрида? От Toyota даже измислиха гениалната схема да им платиш 15000 евро застраховка за да ти гарантират един милион километра.

    Остави парите но ти крадат и две денонощия от живота да ги прекараш в сервизите за да получиш гаранцията

    10:39 28.08.2026

  • 17 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "глупости":

    а защо ще купуваш нови? Обичаш да даваш хиляди евро на вятъра?

    Коментиран от #19

    10:40 28.08.2026

  • 18 2000 евро?

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    За 2000 евро сипваш около 1000 l гориво с които можеш да изминеш максимум 20 000 км.

    Гаранцията на батерията е поне 160 000 километра, за които ще трябва да сипеш осем пъти повече гориво - за 16 000 евро. Ако автомобилът не ти гори пет на 100 , а е нормален автомобил отиваш над 20 000 евро за гориво само за гаранцията на батерията, която изкарва поне четири пъти по толкова

    Коментиран от #26

    10:42 28.08.2026

  • 19 Разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Не помниш ли че една от неговите самоличности твърди че е купил батерия за 20 000 на Tesla модел s от 2013 която цялата струва 15 000 на вторичния пазар и дори няма доживотно безплатно зареждане?

    И даже си мисли че някой ще му повярва!

    Даже не се усеща че обратната теза - купих си Тесла за 15 000 на която като умря батерията ми поискаха 20 000 евро за смяна и изгорях с 15 000 е много по- реалистична теза, на която поне някой по-глупав може да се върже, ако не знае че тези батерии се ремонтират, а не се сменят.

    10:46 28.08.2026

  • 20 Купиваш електрокар

    3 1 Отговор
    и си остава вечно твой. Не е от батериите, хахаха!

    Коментиран от #21, #23

    10:49 28.08.2026

  • 21 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Купиваш електрокар":

    всяка кола, която купя остава вечно моя. Не ги сменям през 2-3 години. Карам ги по 10 и после на морга. Ако след 10 тролея остане само с 20% капацитет на батерията, пак ще е достатъчно за 100км градско.

    10:53 28.08.2026

  • 22 Ток и жици

    2 0 Отговор
    А и често им се сменят износените гуми заради теглото на автомобила.

    Коментиран от #24

    10:54 28.08.2026

  • 23 Можеш ли да четеш?

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Купиваш електрокар":

    "Засиленото търсене на зелени превозни средства, което се отчита с ръст от 28% в новите сегменти и над два пъти на вторичния пазар, срещна временно свиване на наличния асортимент."


    Ако прочетеш този текст с разбиране, Какъв е извода? По-бързо ли се продават или по-бавно електромобилите на вторичния пазар, след като има два пъти по-голямо търсене?

    Продължавате да говорите по инерция

    10:59 28.08.2026

  • 24 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ток и жици":

    глупости, заради теглото на автомобила се слагат гуми съобразени с това тегло. По твоята логика на камионите гумите се сменят два пъти преди да минат 300км.

    11:06 28.08.2026

  • 25 Георги

    0 1 Отговор
    Преди 5 месеца си купих 4 годишен кодиак. Блъснаха ме челно, на третия месец, и е тотал щета, но за тея 3 месеца минах 7000км, което е грубо 1600-1800 евро. Сега взех електричка, за месец и половина съм минал 5000км, за което съм платил около 36 евро. В задачата се пита - след колко месеца ще съм избил парите за батерията?

    11:10 28.08.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "2000 евро?":

    А ток на тая батерия няма ли да сипвам? И като погледнеш цените на обществените зарядни - то само малко по-евтино от бензин. Японски двигател на газ спокойно прави 20 години без никакви ремонти, двг-то буквално надживява остатъка от колата.

    11:13 28.08.2026