Електрическите автомобили са със 71% по-евтини за поддръжка от хибридните

Финансовото уравнение при покупката на автомобил с алтернативно задвижване на европейския пазар постепенно придобива все по-ясни контури, променяйки нагласите на шофьорите. Най-новите анализи на сервизната поддръжка и пазарните тенденции разкриват изненадващ парадокс: въпреки че хибридните технологии се възприемат като плавен преход към бъдещето, поддръжката на изцяло електрическите превозни средства излиза със 71% по-евтина. На фона на общия инфлационен натиск в авторемонтния сектор, където разходите за обслужване на конвенционалните ДВГ модели нарастват с по-бързи темпове, напълно електрическите машини показват категорична финансова устойчивост.

Разходната пропаст между двата типа екологични задвижвания се дължи предимно на механичната сложност. Докато хибридът носи в себе си двойно бреме — комбинация от сложен двигател с вътрешно горене, електрически генератор, батерия и комплексна предавателна кутия — чистият електромобил залага на минималистична конструкция с драстично по-малък брой движещи се детайли. При анализиране на средните разходи за обслужване през първите седем месеца на годината се вижда, че средната сметка при популярните хибридни модели е достигнала около 85 евро, отбелязвайки 9-процентов ръст спрямо предходната година. В същото време собствениците на изцяло електрически модели плащат средно едва около 50 евро за посещение в сервиза — сума, която се е увеличила със скромните 7% на годишна база. За сравнение, стандартният автомобил с традиционен агрегат изисква средно около 130 евро на сервизен преглед, което прави поддръжката на електрическото превозно средство почти 2,7 пъти по-изгодна от тази на класическата кола.

Наблюдава се обаче интересен нюанс в поведението на потребителите и натовареността на сервизните центрове на Стария континент. Броят на посещенията в сервизите за популярен тип електрически превозни средства е скочил с 23% на годишна база. Този ръст не отразява внезапни дефекти, а по-скоро увеличаването на общия автопарк и необходимостта от периодичен софтуерен диагностичен преглед или обслужване на ходовата част и спирачните системи. При хибридите визитите в сервизните бази дори отбелязват лек спад от 4%, но всяко влизане там струва чувствително по-скъпо. Интересен детайл от данните показва, че при някои конкретни модели скокът в посещенията е драстичен: при Zeekr 001 увеличението е с 51%, а при BMW i3 (I01) с 60%. При хибридната гама се забелязва сходна тенденция при популярни всъдеходи и леки коли скокът на сервизните посещения достига 88%.

Пазарната динамика в Европа показва известен преходен застой по отношение на предлагането, въпреки че купувачите продължават да проучват възможностите с висок интерес. Засиленото търсене на зелени превозни средства, което се отчита с ръст от 28% в новите сегменти и над два пъти на вторичния пазар, срещна временно свиване на наличния асортимент. Относителният дял на тези автомобили в общото предлагане, който възлизаше на малко под 8% в началото на годината, се сви до 6% през лятото. Най-сериозно това се усети при новите изцяло електрически модели, където обявите бележат спад от 70% спрямо януарските нива, докато офертите за хибриди са намалели с едва 15%.

Предпочитанията на европейските купувачи очертават интересна картина, в която утвърдените западни брандове съжителстват с все по-агресивно навлизащи премиум модели от Азия. При новите електрически автомобили силен интерес предизвикват технологичните кросоувъри с ориентировъчни цени съответно около 75 000 евро и 77 000 евро, както и по-достъпни предложения от за под 30 000 евро.