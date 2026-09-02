Турската компания Togg е готова с „народен“ електромобил за 23 000 евро

Турският национален производител на електрически превозни средства Togg подготвя съществена стъпка в посока демократизацията на пазара на електромобили. След лансирането на кросоувъра T10X и фастбека T10F, компанията насочва усилията си към създаването на чувствително по-бюджетно предложение. Новото попълнение в гамата ще носи индекса T6X и има за цел да предложи модерни технологии на значително по-ниска стойност от настоящите стандарти в сектора.

Председателят на борда на директорите на марката Фуат Тосялъ разкри, че основната стратегия зад проекта T6X е да осигури достъпност за широк кръг купувачи, като специален акцент се поставя върху младата аудитория и шофьорите с по-умерени финансови възможности. Според предварителните ориентири, заложени от ръководството, таргетираната начална цена за превозното средство възлиза на около 1.3 милиона турски лири (приблизително 23 000 евро).

За да гарантира пазарния успех на модела, брандът планира и внедряването на специализирани преференциални финансови програми и кампания с гъвкави условия. Тези механизми трябва допълнително да подпомогнат покупателната способност на потенциалните клиенти и да улеснят прехода към електрическа задвижваща технология.

Според официалната времева рамка, поставена от производителя, процесът по събиране на първоначални резервации и заявки за T6X ще започне през юни следващата година. Графикът предвижда първите серийни бройки да бъдат доставени на своите собственици още към края на същия месец.