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Турската компания Togg е готова с „народен“ електромобил за 23 000 евро

Турската компания Togg е готова с „народен“ електромобил за 23 000 евро

2 Септември, 2026 14:30 1 071 9

  • togg-
  • евтин електромобил-
  • турция

Моделът T6X цели да свали прага за навлизане в сегмента на устойчивата мобилност, насочвайки се към по-широка публика и младежката аудитория

Турската компания Togg е готова с „народен“ електромобил за 23 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Турският национален производител на електрически превозни средства Togg подготвя съществена стъпка в посока демократизацията на пазара на електромобили. След лансирането на кросоувъра T10X и фастбека T10F, компанията насочва усилията си към създаването на чувствително по-бюджетно предложение. Новото попълнение в гамата ще носи индекса T6X и има за цел да предложи модерни технологии на значително по-ниска стойност от настоящите стандарти в сектора.

Председателят на борда на директорите на марката Фуат Тосялъ разкри, че основната стратегия зад проекта T6X е да осигури достъпност за широк кръг купувачи, като специален акцент се поставя върху младата аудитория и шофьорите с по-умерени финансови възможности. Според предварителните ориентири, заложени от ръководството, таргетираната начална цена за превозното средство възлиза на около 1.3 милиона турски лири (приблизително 23 000 евро).

За да гарантира пазарния успех на модела, брандът планира и внедряването на специализирани преференциални финансови програми и кампания с гъвкави условия. Тези механизми трябва допълнително да подпомогнат покупателната способност на потенциалните клиенти и да улеснят прехода към електрическа задвижваща технология.

Според официалната времева рамка, поставена от производителя, процесът по събиране на първоначални резервации и заявки за T6X ще започне през юни следващата година. Графикът предвижда първите серийни бройки да бъдат доставени на своите собственици още към края на същия месец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 центавос

    11 1 Отговор
    всичко над 10000 си е измама

    Коментиран от #2

    14:43 02.09.2026

  • 2 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "центавос":

    Абе незнам, ама излиза по-евтино от ДВГ вече, нали?

    Коментиран от #5, #7

    14:55 02.09.2026

  • 3 Хаха

    6 1 Отговор
    Те хората цял живот не събират толкова по партидите за пенсия пък ще ги дават за турски бoклук.

    14:56 02.09.2026

  • 4 Айде

    7 0 Отговор
    пак с гръмките заглавия. Къде ше струва толкова? В Турция, в Европа или в Китай? колко пъти да ви се обяснява, че цената на автомобила се определя от много фактори. Едно е самата себестойност (която също много зависи) + печалбва, и оттам се поччват регионалните разлики. Та нещо струващ Х някъде, може да струва 2Х или 5Х на друго място.

    Коментиран от #6

    14:59 02.09.2026

  • 5 Евтините

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    работи накрая излизат по скъпо, нали знаеш.

    15:00 02.09.2026

  • 6 Дам

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айде":

    Е как тогава в БГ като произведат нещо на най-евтин ток, най-малка МРЗ, най-малък корпоративен данък и накрая в чужбина същата стока по-евтина ?

    Коментиран от #8

    15:01 02.09.2026

  • 7 Койчо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Кое излиза по-евтино? Да караш на ток? Единствено и само ако си го зареждаш в двора или гаража. Зареждайки на лев, лев и нещо за киловат, разходът ти е като на голям дизел. Искаш ли да смятаме?

    15:10 02.09.2026

  • 8 Е в страната

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дам":

    на неограничените възможности, където дори чудесата се виждат в чудо всичко е възможно, дори невъзможното.

    15:13 02.09.2026

  • 9 На пазара

    3 0 Отговор
    Който не разбира на тази турска бангия се спира.

    15:13 02.09.2026