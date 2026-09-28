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Mercedes също предупреди за затваряне на някои от европейските си заводи

Mercedes също предупреди за затваряне на някои от европейските си заводи

28 Септември, 2026 18:25 356 5

  • mercedes-
  • mercedes-benz-
  • завод-
  • германия

Компанията заяви, че поне две фабрики са под въпрос

Mercedes също предупреди за затваряне на някои от европейските си заводи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кризата в германската автомобилна индустрия задълбочава обхвата си, след като топ мениджмънтът на Mercedes-Benz отправи остро предупреждение за потенциалното затваряне на производствени мощности на родна земя. На фона на свиващите се пазарни дялове и смазващата конкуренция от страна на по-евтините азиатски производители, от компанията обявиха, че бъдещето на поне две германски фабрики е поставено на карта.

Вътрешните планове за преструктуриране засягат пряко едно основно предприятие за сглобяване на готови автомобили и един завод за производство на силови трактове и компоненти. Ръководството поставя ултиматум, че ако не бъдат предприети радикални мерки за овладяване на високите вътрешни разходи за труд и производство в Германия, спирането на поточните линии в тези съоръжения ще се превърне в неизбежна реалност. За сравнение, оперативните разходи в други европейски локации на марката – като например завода в Кечкемет, Унгария – остават с около 70 процента по-ниски от тези в германските бази.

Новината веднага предизвика остър отговор от страна на влиятелния синдикат IG Metall, откъдето категорично заявиха, че подобни заплахи за затваряне на заводи не могат да бъдат работещ подход за оформяне на бъдещето. Напрежението в сектора ескалира в момент, когато редица германски производители търсят спасителен изход от скъпото производство у дома, а създалата се ситуация поставя под сериозно напрежение социалния мир в най-голямата европейска икономика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха така

    1 0 Отговор
    Нека да работят тези в Папуа Нова Гвинев

    18:28 28.09.2026

  • 2 авантгард

    5 1 Отговор
    Е така ще е.
    Евтината руска енергия им била пречила да спят и затова е под санкции.
    Р0з0ви понита шантави....

    Коментиран от #5

    18:30 28.09.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Баби...чката Урсула унищожи европейската индустри, иска да се возим на китайски трошки. Първо Мерседес и ФВ закриват работни места. После идват китайците, купуват неработещите заводи, наемат съкратените работници и почват да бълват китайски трошки на тройна цена.

    18:31 28.09.2026

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Никое промишлено производство не може да издържи на конкуренцията, след прекъсване и санкции на горива и др. изделия за промишлено производство! Отделно доброволно лишаване от голям пазар! Простотията на еврокомисарите показа резултатите!

    18:33 28.09.2026

  • 5 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Проблема е другаде, Европа има въхлища и то много, но Урсула и Грета Тумбак забраняват да ги ползваме.

    18:34 28.09.2026