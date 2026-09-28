Mercedes също предупреди за затваряне на някои от европейските си заводи

Кризата в германската автомобилна индустрия задълбочава обхвата си, след като топ мениджмънтът на Mercedes-Benz отправи остро предупреждение за потенциалното затваряне на производствени мощности на родна земя. На фона на свиващите се пазарни дялове и смазващата конкуренция от страна на по-евтините азиатски производители, от компанията обявиха, че бъдещето на поне две германски фабрики е поставено на карта.

Вътрешните планове за преструктуриране засягат пряко едно основно предприятие за сглобяване на готови автомобили и един завод за производство на силови трактове и компоненти. Ръководството поставя ултиматум, че ако не бъдат предприети радикални мерки за овладяване на високите вътрешни разходи за труд и производство в Германия, спирането на поточните линии в тези съоръжения ще се превърне в неизбежна реалност. За сравнение, оперативните разходи в други европейски локации на марката – като например завода в Кечкемет, Унгария – остават с около 70 процента по-ниски от тези в германските бази.

Новината веднага предизвика остър отговор от страна на влиятелния синдикат IG Metall, откъдето категорично заявиха, че подобни заплахи за затваряне на заводи не могат да бъдат работещ подход за оформяне на бъдещето. Напрежението в сектора ескалира в момент, когато редица германски производители търсят спасителен изход от скъпото производство у дома, а създалата се ситуация поставя под сериозно напрежение социалния мир в най-голямата европейска икономика.