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BMW разкри кога ще представи новата "тройка"

BMW разкри кога ще представи новата "тройка"

28 Септември, 2026 18:30 488 1

  • bmw-
  • 3 series-
  • g50-
  • премиера

Премиерата е насрочена за 30 септември

BMW разкри кога ще представи новата "тройка" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW е на прага на поредната си пазарна еволюция с официалното потвърждение за премиерата на следващото поколение на своя най-успешен спортен седан. Дългоочакваният дебют на осмата генерация на емблематичната 3 Series (с вътрешен заводски индекс G50) е насрочен за 30 септември 2026 година, като вниманието на феновете е насочено към топ модификацията в гамата.

Въпреки масовото навлизане на изцяло електрически алтернативи и новата архитектура Neue Klasse, новото поколение на 3 Series запазва класическата механична същност, залагайки на усъвършенствана платформа и гама от високоефективни четири- и шестцилиндрови двигатели с вътрешно горене и меки хибридни технологии. Водещата роля в предварителния етап се поема от изцяло новия спортен вариант BMW M350 xDrive, който официално заменя досегашния успешен модел M340i.

Под капака на атрактивната M Performance модификация ще работи дълбоко еволюирала версия на легендарния редови шестак с турбокомпресор (B58), чиято мощност вече достигна 450 конски сили. Освен сериозния динамичен потенциал и интелигентната система за задвижване на четирите колела xDrive, новото поколение носи сериозни софтуерни и хардуерни оптимизации, включително модернизиран дизайн, вдъхновен от стилистичните направления на марката, и високо технологичен интериор с акцент върху устойчивите материали.


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