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Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander

Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander

29 Септември, 2026 16:00 710 2

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Японският производител залага на смела визия и иновативна зареждаща се хибридна архитектура за петото поколение на своя най-продаван кросоувър

Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изцяло новото поколение на Mitsubishi Outlander се очертава като една от най-важните стъпки в стратегията за обновление на бранда. Очаква се преобразеният модел да дебютира през 2028 година с чувствително по-агресивна външност и сериозно преработена хибридна система. Японските инженери обмислят интеграцията на до четири електрически мотора, с което да издигнат динамиката и високопроходимите възможности на модела на напълно различно равнище.

Настоящото четвърто поколение, което се сглобява от 2021-а насам, продължава да бъде стълб в продажбите на компанията за Северна Америка. Въпреки това пазарният натиск и спадът в обемите на американския пазар от 45 253 на 35 895 доставени бройки през изминалата година принуждават марката да действа решително. Инспирация за бъдещия дизайн идва от прототипа Mitsubishi Elevance, представен по време на автомобилното изложение Japan Mobility Show през есента на 2025 г. Концепцията загатна за екстравагантни пропорции, тесни светлинни блокове, вертикални светодиодни ленти и мускулеста стойка. В задната част вероятно ще бъде заложено на обединяваща LED диодна лента, чиито краища продължават нагоре по задвижващите колони.

Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander

Истинската инженерна сензация обаче се подготвя под каросерията. Актуалният Outlander PHEV разчита на комбинация от 2,4-литров атмосферен бензинов агрегат, два електромотора и батерия с капацитет 22,7 кВтч, генериращи системна мощност от 297 конски сили, 450 Нм въртящ момент и електрически пробег от 106 километра. Добавянето на още две електрически машини ще даде възможност всяко колело да разполага с напълно независим задвижващ модул. Това ще се превърне в гръбнак за следващата еволюция на марковата система за задвижване на четирите колела S-AWC (Super All-Wheel Control), осигурявайки хирургически прецизно разпределение на въртящия момент при офроуд преходи и висока стабилност в завои.

Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander

Стратегическата стъпка към четиримоторна хибридна архитектура не е просто опит за технологична демонстрация, а критично необходим отговор на бързо развиващия се сегмент на Plug-in хибридите. Докато конкурентните европейски и китайски кросоувъри разчитат предимно на софтуерен контрол и стандартни двойни предавателни системи, независимият въртящ момент на всяко колело би осигурил на Outlander уникално пазарно предимство. За японската компания това е шанс не само да възстанови изгубените позиции в САЩ и Европа, но и да препокрие традиционното си наследство от рали шампионатите чрез модерни средства за електрификация.

Mitsubishi готви коренна промяна за следващия Outlander

Към момента от централата на Mitsubishi запазват пълно мълчание относно точните технически спецификации и производствения график. Появата на подобен авангарден модел през 2028 година обаче ще отбележи окончателната трансформация на бранда към ерата на високопроизводителните екологични задвижвания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    2 0 Отговор
    Кола като хората не остана! Като видя Mitsubishi Outlander и всеки път позавиждам на шофьора за колата. Сека и него ще покитайчат.

    Коментиран от #2

    17:01 29.09.2026

  • 2 Дидо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    Повече ми прилича на Кия.

    17:38 29.09.2026