Близо половината финалисти в световното издание на „Кола на годината“ са китайски

Глобалната автомобилна индустрия претърпява безпрецедентен обрат, който се вижда много добре в най-новите номинации за престижния международен конкурс Световен автомобил на годината (World Car of the Year) за 2027 година. Официално оповестеният списък с претенденти разкрива шокираща за мнозина тенденция: близо половината от всички модели, борещи се за голямата награда, идват от китайски производители.

С общо 27 предложения от общо 56 номинирани превозни средства в основната категория, компании като BYD, Geely, GAC, Jetour и XPeng демонстрират мащабно географско и пазарно разширение. Докато традиционните европейски, японски и американски гиганти забавят темповете си поради сложни регулаторни изисквания и високи вътрешни разходи, китайските марки успешно покриват критериите за международна достъпност и производство в мащаб, излизайки далеч отвъд рамките на вътрешния си пазар.

Анализаторите отбелязват, че това не е просто количествено предимство, а ясна демонстрация на технологична и ценова конкурентоспособност в ключови сегменти като електрическата мобилност и достъпните градски модели. Дали масивното присъствие на азиатските брандове ще се превърне в реални победители пред международното жури, предстои да разберем.

За да отговарят на критериите за спечелване на титлата „Световен автомобил на годината 2027“, номинираните автомобили трябва да се произвеждат в тираж от поне 10 000 бройки годишно, цената им трябва да е под нивото на луксозните автомобили на основните им пазари и трябва да се продават на поне два големи пазара на поне два континента в периода от 1 януари 2026 година до 19 март 2027 година.

Основната категория за Световен автомобил на годината включва десетки претенденти като BMW i3, Buick Electra E7, BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Chevrolet Aveo, Chevrolet Captiva EV / PHEV, Cupra Raval, Deepal S05, Deepal S07, DS N°7, Exeed Exlantix ET, Exeed RX, GAC Aion UT, GAC Aion V, Geely EX2, Geely Starray EM-i, Hyundai Bayon, Hyundai IONIQ 3, Hyundai Tucson, iCAUR v23, Infiniti QX65, Jetour G700, Jetour T2, Kia EV2, Kia Seltos, Kia Syros EV, Kia Telluride, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Leapmotor T03, Lepas L6 EV, Lepas L8 PHEV, Lexus ES, Lincoln Corsair, Lynk & Co 900, Mazda CX-5, Mazda CX-6e / EZ-60, Mercedes-Benz Electric C-Class, Mercedes-Benz Electric GLC, Mercedes-Benz GLA, MG4 EV Urban, Nissan Frontier Pro, Nissan NX8, Omoda 4, Onvo L90, Polestar 4 SUV, Renault Filante, Subaru Trailseeker, Subaru Uncharted, Volkswagen Atlas / Teramont Pro, Volvo EX60, XPeng G6 2026 Edition, XPeng L03, XPeng P7+ и Zeekr 8X.

При градските возила борбата за приза Световен градски автомобил противопоставя компактни предложения сред които Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai IONIQ 3, iCAUR v23, Киа EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 и Mercedes-Benz GLA.

Луксозният сегмент за Световен луксозен автомобил. залага на върхови постижения в комфорта и технологиите с участници като Audi Q7, Audi Q9, Avatr 06, Avatr 07, Avatr 12, BMW X5, Denza BAO 5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Porsche Cayenne Electric, Range Rover EV, Range Rover GT, Range Rover Sport EV, XPeng G9 2026 Edition, XPeng G9L, XPeng X9 и Zeekr 9X.

Световен автомобил с високи динамични характеристики се състезават Alpine A390 GTS, Cadillac OPTIQ-V, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV3 GT, Kia EV4 GT, Kia EV5 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Door Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric и Zeekr 7GT.