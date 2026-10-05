България и 16 държави от ЕС бранят парите за земеделие

България и още 16 държави членки на Европейския съюз настояват финансирането за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика да бъде запазено в следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г.

Позицията е изложена в съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до министър-председателя на Ирландия Михол Мартин, чиято страна председателства ротационно Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г.

„Целите на Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика са по-актуални от всякога“, заявяват 17-те държави в писмото.

Призив за допълнителни средства

Според подписалите документа намаляването на финансирането няма да модернизира бюджета на ЕС, а ще го отслаби и ще създаде риск от подкопаване на обществената подкрепа за европейския проект.

Държавите подчертават, че двете политики имат значение за икономиките във всички страни от съюза. Кохезионната политика подпомага сближаването между регионите, укрепва единния пазар и подкрепя конкурентоспособността. Общата селскостопанска политика е свързана със стабилността на земеделския сектор и продоволствената сигурност.

В писмото се посочва, че новите приоритети на ЕС – сигурност и отбрана, конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчивост – трябва да бъдат подкрепени с адекватни допълнителни ресурси. Според 17-те държави това не бива да става за сметка на средствата за кохезия и земеделие.

Преговорите за бюджета продължават

Страните заявяват готовност да работят по приходната част на бюджета, включително по предложенията за нови собствени ресурси, както и по други възможности за финансиране на новите приоритети.

Предложението на Европейската комисия за бюджета за 2028-2034 г. е за близо 2 трилиона евро по текущи цени. В проекта кохезионната политика и земеделието са поставени в общ бюджетен блок с други направления, сред които миграцията и вътрешната сигурност.

Съветът на ЕС посочва, че през втората половина на 2026 г. ирландското председателство ще подготвя основата за политическо споразумение между държавите членки. Целта е договореност да бъде постигната до края на годината, законодателството да бъде прието през 2027 г., а новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г.

В заключение 17-те държави призовават ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Те заявяват готовност да работят за амбициозна, балансирана и адекватно финансирана Многогодишна финансова рамка.

Източници: news.bg, consilium.europa.eu