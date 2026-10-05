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България и 16 държави от ЕС бранят парите за земеделие
  Тема: Икономика

България и 16 държави от ЕС бранят парите за земеделие

5 Октомври, 2026 17:01 621 9

  • европейски съюз-
  • кохезионна политика-
  • обща селскостопанска политика-
  • евробюджет-
  • българия

17 страни настояват кохезионната политика и Общата селскостопанска политика да не бъдат орязвани заради новите приоритети на ЕС

България и 16 държави от ЕС бранят парите за земеделие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България и още 16 държави членки на Европейския съюз настояват финансирането за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика да бъде запазено в следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г.

Позицията е изложена в съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до министър-председателя на Ирландия Михол Мартин, чиято страна председателства ротационно Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г.

„Целите на Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика са по-актуални от всякога“, заявяват 17-те държави в писмото.

Призив за допълнителни средства

Според подписалите документа намаляването на финансирането няма да модернизира бюджета на ЕС, а ще го отслаби и ще създаде риск от подкопаване на обществената подкрепа за европейския проект.

Държавите подчертават, че двете политики имат значение за икономиките във всички страни от съюза. Кохезионната политика подпомага сближаването между регионите, укрепва единния пазар и подкрепя конкурентоспособността. Общата селскостопанска политика е свързана със стабилността на земеделския сектор и продоволствената сигурност.

В писмото се посочва, че новите приоритети на ЕС – сигурност и отбрана, конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчивост – трябва да бъдат подкрепени с адекватни допълнителни ресурси. Според 17-те държави това не бива да става за сметка на средствата за кохезия и земеделие.

Преговорите за бюджета продължават

Страните заявяват готовност да работят по приходната част на бюджета, включително по предложенията за нови собствени ресурси, както и по други възможности за финансиране на новите приоритети.

Предложението на Европейската комисия за бюджета за 2028-2034 г. е за близо 2 трилиона евро по текущи цени. В проекта кохезионната политика и земеделието са поставени в общ бюджетен блок с други направления, сред които миграцията и вътрешната сигурност.

Съветът на ЕС посочва, че през втората половина на 2026 г. ирландското председателство ще подготвя основата за политическо споразумение между държавите членки. Целта е договореност да бъде постигната до края на годината, законодателството да бъде прието през 2027 г., а новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г.

В заключение 17-те държави призовават ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Те заявяват готовност да работят за амбициозна, балансирана и адекватно финансирана Многогодишна финансова рамка.

Източници: news.bg, consilium.europa.eu


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    8 2 Отговор
    Протестите полека лека ще обхванат целия ЕС..!

    17:04 05.10.2026

  • 2 САНДОКАН

    12 0 Отговор
    Земеделие нямаме , но браним парите за наши хохораВажното БАНАНИ да има за маймунките.

    Коментиран от #8

    17:06 05.10.2026

  • 3 За Повече Банани !

    4 1 Отговор
    Ама Наши !

    17:11 05.10.2026

  • 4 Тити

    9 0 Отговор
    България има земеделие това май е някаква научна фантастика. Я влезнете в магазина и ще откриете че няма никакви български зеленчуци всичко е внос

    17:15 05.10.2026

  • 5 Шофьор на ТИР

    5 2 Отговор
    Мунчо брани 20 комунистически фамилии, които получават 90% от парите за земеделие. Тези с майбасите.
    Освен това докато всички наливаме нафта по 2€, тези си пълнят комбайните и тракторите, пък може и лека търговийка да завъртят - кой ще ги следи, с 40 евроцента компенсация, от нашите пари.

    17:17 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Политик

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "САНДОКАН":

    Хайде стига сте ревали! Най-важно е да има пари за братска Украйна!!! Защитниците на Европа се нуждаят от 180 милиарда годишно безвъзмездна помощ. Без Непобедимата Украйна, руският ботуш отдавна щеше да ни е прегазил.Спомнеъе си годините под съветска окупация. Без ток, без бензин, без телевизори и хладилници. Опашки, опашки пред магазините. За килограм салам чакаш поне 4 часа и си даваш половината заплата. Ние помним тези времена. Никога повече!!!

    17:56 05.10.2026

  • 9 Артилерист

    2 0 Отговор
    Вече трети ден (три деня как прохода бранят...) голямо бранене пада. Бг земеделието се формира от едри земевладелци, които сеят основно зърнени култури и продават зърното без грам добавена стойност. После западните "партньори" ни връщат нашето зърно, преработено в брашно, макарони, специални хлябове и прочие с голяма печалба от преработката. Отделно те си изхранват пернатите и разния добитък и ни засипват с месо, салами, консерви, млечни продукти и прочие, които ние им плащаме като теглим "изгодни" заеми от техни банки. А имахме земеделие за чудо и приказ. Западняци идваха да черпят опит и после се чудеха на демократическия ни акъл, как сме успели да затрием такова световно достижение...

    18:00 05.10.2026

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