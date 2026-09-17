Volvo планира 13 нови модела до 2030-та

Гьотеборг се впуска в най-амбициозното разширяване на продуктовото си портфолио от близо век насам, като обяви мащабна глобална продуктова офанзива с 13 модела, предназначена да удвои пазарния му дял до 2030 година. Отклонявайки се рязко от стратегията „един размер за всички“, шведският автомобилен производител разпределя пускането на моделите по региони: седем нови модела ще бъдат насочени към западните пазари, докато шест специално разработени автомобила ще бъдат създадени съвместно с майка-компанията Geely изключително за Китай. Забележително е, че Volvo смекчава първоначалната си насоченост към изцяло електрически автомобили, като съчетава архитектури на чисто електрически автомобили с усъвършенствани задвижващи системи от трето поколение за хибриди с възможност за зареждане от електрическата мрежа, като по този начин осигурява прагматично покритие на пазара за купувачи, които се колебаят да преминат към чисто електрически автомобили, и същевременно увеличава общата използваемост на частите с Geely до тридесет процента, за да оптимизира производствените маржове.

Освен разширяването на гамата от хибридни и електрически задвижващи системи, предстоящата продуктова офанзива на Volvo сигнализира за значителна диверсификация, отдалечаваща се от гамата, фокусирана изцяло върху SUV-моделите. Марката потвърди разработването както на „ниски“, така и на „високи“ типове каросерии, което ясно подсказва за дългоочакваното възраждане на премиум седаните и комбитата, наред с потенциални флагмански кросоувъри, по-големи от настоящия EX90. Моделите за западните пазари ще се възползват от гъвкавите платформи SPA2 и SPA3 от следващо поколение на групата, докато рационализираната търговска рамка обещава опростени ценови структури и по-бързи срокове за доставка, за да се съгласува по-добре наличността в шоурумите с регионалните потребителски изисквания.

От решаващо значение е, че в Гьотеборг се извършва и пренастройка на потребителското преживяване в интериора и визуалната идентичност, ориентирана към човека. Осъзнавайки широко разпространената умора на клиентите от таблата, доминирани от екрани, дизайнерските екипи активно възстановяват тактилните физически контроли и специалните превключватели в бъдещите кабини. За да затвърди тази еволюция, Volvo ще представи предварително коренно обновен дизайнерски език с флагмански концептуален автомобил през 2027 година, точно навреме за отбелязването на стогодишнината на марката.