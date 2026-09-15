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Volvo представи обновените XC60 и XC90 PHEV с рекорден пробег

Volvo представи обновените XC60 и XC90 PHEV с рекорден пробег

15 Септември, 2026 10:40 1 055 5

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Моделите изминават над 120 километра с едно зареждане

Volvo представи обновените XC60 и XC90 PHEV с рекорден пробег - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo подготвя значително технологично обновяване за популярните си всъдеходи XC60 и XC90, като версията за моделната 2028 година залага на коренно преработена плъг-ин хибридна система. Шведите интегрират нова, значително по-голяма батерия с капацитет 37,9 kWh, която позволява осигуряването на впечатляващ изцяло електрически пробег от над 120 км – стойност, която превъзхожда почти всички настоящи PHEV модели на пазара.

Volvo представи обновените XC60 и XC90 PHEV с рекорден пробег

Обновената задвижваща система запазва познатия 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, но го комбинира с по-мощни електрически мотори за подобрена динамика и висока ефективност. Общата системна мощност при версията T8 достига над 450 к.с., осигурявайки двойно предаване и отлични ускорителни характеристики, без да се прави компромис с ежедневната практичност.

Интериорът и външният дизайн също получават освежаване в духа на електрическата серия EX, включвайки последно поколение мултимедийна система, подобрена аеродинамика и възможност за по-бързо DC зареждане на батерията. Двата хибридни модела се очаква да дебютират официално на пазара през 2027 година като част от стратегията на Volvo да предлага гъвкав преход към пълна електрификация.

 


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ССС

    1 4 Отговор
    Какви шведи? Волво е китайска собственост.

    Коментиран от #5

    11:29 15.09.2026

  • 2 ССС

    1 1 Отговор
    Volvo Cars, шведски производител на леки автомобили, собственост на китайската компания Zhejiang Geely Holding Group

    11:31 15.09.2026

  • 3 Не случайно

    0 1 Отговор
    Не са казали с каква мощност зарежда и колко време отнема зареждането на тези 100 км, защото ще се види че ще е поредният хибрид който ще се кара само на бензин, Ако не го зареждаш вкъщи.


    И тук идва иронията. Щом имаш къде да го зареждаш вкъщи защо да не си купиш направо електромобил!?

    Плъг ин хибрида е най-лошото от двата свята - това чудо харчи 40kWh на 100km - двойно повече от който и да е електромобил.


    Със сигурност и Ако го караш на бензин, ще харчи повече от чист бензин.

    11:33 15.09.2026

  • 4 Герги

    3 0 Отговор
    По тъмна снимка не можахте ли да качите..

    12:12 15.09.2026

  • 5 Реципрочно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ССС":

    Какви българи? България е продадена на чужди инвеститори.

    13:18 15.09.2026