Опозицията спечели кметските избори в Асунсион

Опозиционната кандидатка Соледад Нунес спечели кметските избори в столицата на Парагвай Асунсион. При преброени 99,92% от бюлетините тя получава 47,78% от гласовете срещу 45,98% за Камило Перес от управляващата партия „Колорадо“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Перес заяви пред медиите, че ще изчака официалната проверка на резултатите. Така разликата между двамата основни кандидати остава 1,80 процентни пункта при почти завършило преброяване.

Вотът е тест преди изборите през 2028 г.

Изборите в Асунсион се разглеждат като предварителен тест за дясното правителство преди общите избори през 2028 г. Партията „Колорадо“ заемаше кметския пост в столицата от 2019 г., но този път кандидатът ѝ не успя да запази преднината на управляващата формация.

Нунес, която беше кандидат за вицепрезидент през 2023 г., поема управлението на столицата в сложна финансова и инфраструктурна обстановка. Сред посочените проблеми са многомилионни дългове, просрочени лихвени плащания, забавени инфраструктурни проекти и други затруднения в обществената инфраструктура.

Опозиционна победа и в Сиудад дел Есте

Опозицията спечели и във втория по големина град в Парагвай – Сиудад дел Есте. Кандидатът на движението „Йо Крео“ Дани Мухика получи 72,83% от гласовете и победи с голяма преднина кандидата на „Колорадо“.

Резултатът засилва вниманието към „Йо Крео“ преди президентската надпревара през 2028 г. Очаква се лидерът на движението Мигел Прето да се кандидатира за президент, отбелязва Ройтерс.

Източници: БТА, Ройтерс