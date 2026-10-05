Миграция и жилищна криза изкараха испанците на улицата

Испания проведе мащабна полицейска операция в Сеута, докато десетки хиляди хора излязоха на улиците в различни градове заради жилищната криза. Двете теми се развиха едновременно през уикенда и поставиха правителството на Педро Санчес под силен обществен и политически натиск.

Над 1100 мигранти са преместени от плажа в Сеута

Над 350 служители на испанската полиция, подкрепени от бронирани машини, започнаха операция на плажа „Ел Трампoлин“, където са били изградени импровизирани лагери. Мигрантите са транспортирани с автобуси до пункта „Ел Тарахал“ на границата с Мароко.

Там са им били предложени два варианта – да предоставят личните си данни и да бъдат настанени в държавни центрове или да се върнат доброволно в Мароко без регистрация. В по-ранните часове на акцията БНР съобщи за близо 600 души, избрали втория вариант. По-късно полицейски източници, цитирани от „Кадена СЕР“, посочиха около 900 доброволни връщания.

Министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес съобщи, че общо над 1100 мигранти са били преместени от плажа към регламентирани места. „Операцията приключи успешно и без инциденти, като повече от 1100 мигранти бяха преместени от плажа „Ел Трампoлин“ в регламентирани места“, заяви Торес.

На място са открити и непълнолетни, които са били отведени в полицейско управление, преди да бъдат прехвърлени в приемни центрове. Испанските власти очакват нови действия, докато плажът бъде напълно освободен. Разликата между съобщените числа се дължи на това, че едни данни обхващат всички преместени мигранти, а други – само върналите се в Мароко.

Протести за жилища обхванаха десетки испански градове

Паралелно с операцията в Сеута десетки хиляди испанци протестираха срещу жилищната политика. Демонстрации имаше в Мадрид, Валенсия, Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и други градове.

В Мадрид над 70 000 души се събраха на площад „Сибелес“ по данни, цитирани от БНР. Протестиращите настояват за безсрочни договори за наем, забрана на принудителните извеждания и ограничения за инвестиционните фондове при покупката на жилища.

Във Валенсия протестът завърши със сблъсъци край Двореца на изкуствата, където се е провеждал форум за инвестиции в недвижими имоти. Според агенция ЕФЕ петима души са задържани за хвърляне на заграждения, камъни и пиротехнически средства, а девет полицаи са ранени. Очаква се задържаните да бъдат изправени пред съд на 5 октомври.

Пред общината във Валенсия са разположени около 100 палатки. Организаторите подготвят и общонационална стачка заради липсата на достъпни жилища.

Натискът върху правителството се засилва

Недоволството нарасна, след като парламентът отхвърли два указа на правителството, насочени към защита на икономически уязвими наематели и ограничаване на принудителните извеждания.

На този фон Педро Санчес трябва да реши дали да продължи мандата на кабинета или да свика предсрочни избори. „Ел Паис“ цитира представители на управляващата Социалистическа партия, според които най-вероятният вариант е вот на 29 ноември, но към този момент решението на премиера все още не е обявено.

Източници: БНР, Кадена СЕР, Ел Паис