БАПГ: Горивата може да поскъпнат с до 20 евроцента

Горивата може да поскъпнат с до 20 евроцента на литър заради европейските екологични изисквания към транспорта. Това заяви пред БНР председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

„Горивата може да поскъпнат с до 20 евроцента на литър“, каза Бенчев, според когото новите правила ще започнат да се прилагат през следващите две години.

Схемата трябва да заработи през 2028 г.

По думите му от 1 януари 2028 г. се предвижда да започне прилагането на схемата за търговия с емисии за сградите и транспорта, известна като ETS2. Той прогнозира, че след въвеждането ѝ горивата могат да поскъпнат с 15-20 евроцента на литър.

Бенчев свърза очакваното увеличение с разходите за квоти за въглеродни емисии. Според неговото обяснение за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат три тона квоти.

Европейската комисия определя ETS2 като отделна система за търговия с емисии, която обхваща сградите, автомобилния транспорт и допълнителни сектори. За разлика от крайните потребители, пряко задължени по схемата ще бъдат доставчиците на горива, които ще трябва да отчитат емисиите и да предават съответния брой квоти. Системата трябва да стане напълно действаща през 2028 г., а търговете за квоти са планирани да започнат през 2027 г.

Петролните организации подготвят обща позиция

Петролните организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат от Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените политики, съобщи още председателят на БАПГ.

Представители на бранша ще се срещнат в София в близките дни. Те планират да обсъдят създаването на коалиция, която да защитава интересите на петролната индустрия и да търси решения срещу очакваното поскъпване.

Посочените от Бенчев 15-20 евроцента са прогноза за възможния ефект върху цените, а не вече въведено увеличение. Крайното отражение върху бензина и дизела ще зависи от цената на квотите, решенията на европейските институции и начина, по който разходите бъдат прехвърлени по веригата до потребителите.

Източници: news.bg