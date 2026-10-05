ПП поиска документите за помилването на Огнян Атанасов

„Продължаваме промяната“ поиска от Илияна Йотова документи и информация за основанията, на които Огнян Атанасов е бил помилван на 5 декември 2022 г. Партията настоява да получи конкретни материали по случая и призова Йотова да се оттегли от президентската кампания.
Искането е отправено след разпространението на видеозапис, за който от ПП твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г. Според формацията инцидентът е станал три седмици преди помилването.
„Моралът, честта и отговорността към народа изискват тя да се оттегли от президентската кампания“, заявяват от „Продължаваме промяната“.
Какви документи иска партията
Народните представители от ПП са внесли искането по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те настояват да бъдат посочени датата на постъпване на молбата за помилване, датата на разглеждането ѝ от Комисията по помилването, съставът на комисията, начинът на гласуване и името на докладчика по случая.
Партията иска да получи медицинските документи и експертните становища, послужили за решението. Сред въпросите е и дали преди помилването е била изискана справка от затвора или от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за поведението на Атанасов.
ПП пита още дали в преписката са се съдържали информация, доклади, дисциплинарни материали или видеозапис за инцидента от 16 ноември 2022 г., както и дали тези данни са били представени и обсъдени преди издаването на указа.
ПП иска проверка на медицинските данни и видеото
От формацията настояват да се изясни дали са били поискани становища от социални работници, медицински лица и други служители, работили с Атанасов. Партията поставя въпроси и за извършвана ли е оценка на поведението му и на риска от ново престъпление.
Сред исканите данни е и информация дали медицинските заключения са били актуализирани в периода между 16 ноември и 5 декември 2022 г. ПП настоява да се съобщи какви проверки са предприети след публично изразеното от Йотова съмнение относно предоставената медицинска експертиза и след публикуването на видеозаписа.
Партията иска да разбере дали е проверена автентичността на видеото и самоличността на участника в него. Тези твърдения не са представени като установени факти, а като въпроси и искания за проверка от страна на ПП.
Спор за достъпа до преписката
От „Продължаваме промяната“ посочват, че по-рано са поискали пълната преписка по помилването, включително информация, която може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
Според формацията в края на миналата седмица президентската администрация е отказала да предостави информацията с мотив, че документите съдържат лични данни. От ПП твърдят, че предишното им искане е било разгледано по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не по чл. 139 от парламентарния правилник.
Партията очаква отговорите да бъдат дадени с конкретни документи, включително номера, дати, доклади, становища и протоколи. Според ПП основният въпрос е дали информацията за поведението на Атанасов непосредствено преди помилването е била известна на Комисията по помилването и на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.
По-рано „Демократична България“ внесе искане да бъдат изслушани представители на ДАНС, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и ръководителят на болницата към затвора по случая.
Източници: bta.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
Коментиран от #10, #23
18:11 05.10.2026
2 Анонимен
Коментиран от #12
18:12 05.10.2026
3 Да да
Коментиран от #18
18:13 05.10.2026
4 Гарит масква
Коментиран от #14
18:16 05.10.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #19
18:16 05.10.2026
6 !!!?
18:17 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
18:21 05.10.2026
9 Гробар
18:23 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гробар
До коментар #10 от "Окооо":Така е. Римейк на Бойко. Да се приготвим за още 20 години безвремие. Този път по кофите.
18:25 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Илиана
18:28 05.10.2026
14 Ахааа
До коментар #4 от "Гарит масква":Не бой се чедо! Още минимум 3 пълни мандата сигурни за Радев, защото- Глас, народен, глас Божи! И най- вече сега предстои и смяна на власта в съдебната система и оттам ще дойде и надежда за справедливост и възмездие!
18:29 05.10.2026
15 Помилван е
18:29 05.10.2026
16 интересно
Коментиран от #22
18:29 05.10.2026
17 Баце
18:29 05.10.2026
18 Даам
До коментар #3 от "Да да":за членовете!
Коментиран от #24
18:29 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЕДГАР КЕЙСИ
18:34 05.10.2026
21 Колко деца и не само и тежат на съвестта
18:34 05.10.2026
22 !!!?
До коментар #16 от "интересно":Ами Наркойотовица да отговори на удъра и поиска досиетата на руснака Неврозов и ламакалушев ...ама друг път !!!
18:35 05.10.2026
23 Европеец
До коментар #1 от "Голия":Нея няма срам, за да е гузна.... Срам в соросоидната кръстоска на червена партийна биволица с петроханска гнида няма.... Съжалявам тия които ще гласуват за нея, както и съжалявах тия ,които който гласуваха за новата мисия льотчика... .....
18:37 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не знам защо
18:40 05.10.2026
26 Някой
18:43 05.10.2026
27 А защо покровителстваха петроханците?
18:46 05.10.2026