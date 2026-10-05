Новини
България »
София »
ПП поиска документите за помилването на Огнян Атанасов
  Тема: Избори

ПП поиска документите за помилването на Огнян Атанасов

5 Октомври, 2026 18:09 516 27

  • илияна йотова-
  • огнян атанасов-
  • помилване-
  • продължаваме промяната-
  • президентски избори

Партията настоява Илияна Йотова да представи медицинските експертизи, протоколите и докладите по случая и я призова да се оттегли от президентската кампания

ПП поиска документите за помилването на Огнян Атанасов - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ поиска от Илияна Йотова документи и информация за основанията, на които Огнян Атанасов е бил помилван на 5 декември 2022 г. Партията настоява да получи конкретни материали по случая и призова Йотова да се оттегли от президентската кампания.

Искането е отправено след разпространението на видеозапис, за който от ПП твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г. Според формацията инцидентът е станал три седмици преди помилването.

„Моралът, честта и отговорността към народа изискват тя да се оттегли от президентската кампания“, заявяват от „Продължаваме промяната“.

Какви документи иска партията

Народните представители от ПП са внесли искането по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те настояват да бъдат посочени датата на постъпване на молбата за помилване, датата на разглеждането ѝ от Комисията по помилването, съставът на комисията, начинът на гласуване и името на докладчика по случая.

Партията иска да получи медицинските документи и експертните становища, послужили за решението. Сред въпросите е и дали преди помилването е била изискана справка от затвора или от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за поведението на Атанасов.

ПП пита още дали в преписката са се съдържали информация, доклади, дисциплинарни материали или видеозапис за инцидента от 16 ноември 2022 г., както и дали тези данни са били представени и обсъдени преди издаването на указа.

ПП иска проверка на медицинските данни и видеото

От формацията настояват да се изясни дали са били поискани становища от социални работници, медицински лица и други служители, работили с Атанасов. Партията поставя въпроси и за извършвана ли е оценка на поведението му и на риска от ново престъпление.

Сред исканите данни е и информация дали медицинските заключения са били актуализирани в периода между 16 ноември и 5 декември 2022 г. ПП настоява да се съобщи какви проверки са предприети след публично изразеното от Йотова съмнение относно предоставената медицинска експертиза и след публикуването на видеозаписа.

Партията иска да разбере дали е проверена автентичността на видеото и самоличността на участника в него. Тези твърдения не са представени като установени факти, а като въпроси и искания за проверка от страна на ПП.

Спор за достъпа до преписката

От „Продължаваме промяната“ посочват, че по-рано са поискали пълната преписка по помилването, включително информация, която може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Според формацията в края на миналата седмица президентската администрация е отказала да предостави информацията с мотив, че документите съдържат лични данни. От ПП твърдят, че предишното им искане е било разгледано по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не по чл. 139 от парламентарния правилник.

Партията очаква отговорите да бъдат дадени с конкретни документи, включително номера, дати, доклади, становища и протоколи. Според ПП основният въпрос е дали информацията за поведението на Атанасов непосредствено преди помилването е била известна на Комисията по помилването и на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

По-рано „Демократична България“ внесе искане да бъдат изслушани представители на ДАНС, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и ръководителят на болницата към затвора по случая.

Източници: bta.bg, focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    11 11 Отговор
    уплашена и гузна

    Коментиран от #10, #23

    18:11 05.10.2026

  • 2 Анонимен

    10 11 Отговор
    Йотова вече е назначена Радев и червените олигарси завладяха власт държава институции и са безнаказани

    Коментиран от #12

    18:12 05.10.2026

  • 3 Да да

    12 5 Отговор
    Хубавото време беше за България и народа до 1989г.

    Коментиран от #18

    18:13 05.10.2026

  • 4 Гарит масква

    7 6 Отговор
    като дойде време комунистите да излъжат народа се почва , бордюри по шипка , технологични паркове , три морета , и ред глупости. Балетиста радев ходи по леда 9 години , и продължава да лъже селяните със зрелища. Но тази пуканица е дебела и ледът няма да издържи . Нека ги из давим на изборите....

    Коментиран от #14

    18:16 05.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    При първанов и при радев президентите се финансираха от затворници които помилваха .много срамна тенденция ама факт.

    Коментиран от #19

    18:16 05.10.2026

  • 6 !!!?

    2 0 Отговор
    10 години стигат...!!!?

    18:17 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Пепетата пак само ще сънуват президенския пост

    18:21 05.10.2026

  • 9 Гробар

    7 3 Отговор
    Наркобаронесата води. Ганю винаги се е възбуждал от мафиотите. Справка - Бойко.

    18:23 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    Така е. Римейк на Бойко. Да се приготвим за още 20 години безвремие. Този път по кофите.

    18:25 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Илиана

    2 3 Отговор
    Ах!Изчезнали са !

    18:28 05.10.2026

  • 14 Ахааа

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гарит масква":

    Не бой се чедо! Още минимум 3 пълни мандата сигурни за Радев, защото- Глас, народен, глас Божи! И най- вече сега предстои и смяна на власта в съдебната система и оттам ще дойде и надежда за справедливост и възмездие!

    18:29 05.10.2026

  • 15 Помилван е

    1 2 Отговор
    За да може да продължи работата си и да издържа семейството си, жената, децата и възрастните си родители пенсионери.

    18:29 05.10.2026

  • 16 интересно

    5 2 Отговор
    А, що не поискаха документите за олег неврозов или лама калушев?

    Коментиран от #22

    18:29 05.10.2026

  • 17 Баце

    3 0 Отговор
    Нека да им куса попарата на умнокрасивитепедроханци, мигар не тя, а някой извънземен буквално назначи Умника Гюро за министър прецедател против закона и той мигар не натвори куп простотии, а тя даже не гъгна?

    18:29 05.10.2026

  • 18 Даам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да да":

    за членовете!

    Коментиран от #24

    18:29 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ПИГИ СЕ ЧУДИ, КАК Е ВЪЗМОЖНО ........................ "НЯКОЙ" ДА СЕ СЪМНЯВА В ........................ НЕЙНАТА "КОМУНИСТИЧЕСКА ЧЕСТНОСТ" И ПОЧТЕННОСТ .......................

    18:34 05.10.2026

  • 21 Колко деца и не само и тежат на съвестта

    3 3 Отговор
    Тази когато и да си подаде оставката ще е късно.

    18:34 05.10.2026

  • 22 !!!?

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "интересно":

    Ами Наркойотовица да отговори на удъра и поиска досиетата на руснака Неврозов и ламакалушев ...ама друг път !!!

    18:35 05.10.2026

  • 23 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Голия":

    Нея няма срам, за да е гузна.... Срам в соросоидната кръстоска на червена партийна биволица с петроханска гнида няма.... Съжалявам тия които ще гласуват за нея, както и съжалявах тия ,които който гласуваха за новата мисия льотчика... .....

    18:37 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не знам защо

    1 1 Отговор
    винаги се сещам за Цола Драгойчева?

    18:40 05.10.2026

  • 26 Някой

    1 0 Отговор
    Интересно кой даде въпросните медицински данни, по които се взеха решенията?

    18:43 05.10.2026

  • 27 А защо покровителстваха петроханците?

    1 0 Отговор
    Денков подписал за Космос, Терзиев и Сандов дали пари, a Гюров прикри случая

    18:46 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове