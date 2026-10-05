ПП поиска документите за помилването на Огнян Атанасов

„Продължаваме промяната“ поиска от Илияна Йотова документи и информация за основанията, на които Огнян Атанасов е бил помилван на 5 декември 2022 г. Партията настоява да получи конкретни материали по случая и призова Йотова да се оттегли от президентската кампания.

Искането е отправено след разпространението на видеозапис, за който от ПП твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г. Според формацията инцидентът е станал три седмици преди помилването.

„Моралът, честта и отговорността към народа изискват тя да се оттегли от президентската кампания“, заявяват от „Продължаваме промяната“.

Какви документи иска партията

Народните представители от ПП са внесли искането по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те настояват да бъдат посочени датата на постъпване на молбата за помилване, датата на разглеждането ѝ от Комисията по помилването, съставът на комисията, начинът на гласуване и името на докладчика по случая.

Партията иска да получи медицинските документи и експертните становища, послужили за решението. Сред въпросите е и дали преди помилването е била изискана справка от затвора или от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за поведението на Атанасов.

ПП пита още дали в преписката са се съдържали информация, доклади, дисциплинарни материали или видеозапис за инцидента от 16 ноември 2022 г., както и дали тези данни са били представени и обсъдени преди издаването на указа.

ПП иска проверка на медицинските данни и видеото

От формацията настояват да се изясни дали са били поискани становища от социални работници, медицински лица и други служители, работили с Атанасов. Партията поставя въпроси и за извършвана ли е оценка на поведението му и на риска от ново престъпление.

Сред исканите данни е и информация дали медицинските заключения са били актуализирани в периода между 16 ноември и 5 декември 2022 г. ПП настоява да се съобщи какви проверки са предприети след публично изразеното от Йотова съмнение относно предоставената медицинска експертиза и след публикуването на видеозаписа.

Партията иска да разбере дали е проверена автентичността на видеото и самоличността на участника в него. Тези твърдения не са представени като установени факти, а като въпроси и искания за проверка от страна на ПП.

Спор за достъпа до преписката

От „Продължаваме промяната“ посочват, че по-рано са поискали пълната преписка по помилването, включително информация, която може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Според формацията в края на миналата седмица президентската администрация е отказала да предостави информацията с мотив, че документите съдържат лични данни. От ПП твърдят, че предишното им искане е било разгледано по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не по чл. 139 от парламентарния правилник.

Партията очаква отговорите да бъдат дадени с конкретни документи, включително номера, дати, доклади, становища и протоколи. Според ПП основният въпрос е дали информацията за поведението на Атанасов непосредствено преди помилването е била известна на Комисията по помилването и на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

По-рано „Демократична България“ внесе искане да бъдат изслушани представители на ДАНС, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и ръководителят на болницата към затвора по случая.

Източници: bta.bg, focus-news.net