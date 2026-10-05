Пшеницата поскъпна заради блокираните доставки през Черно море

Пшеницата поскъпна с 0,9% до 6,89 долара за бушел на борсата в Чикаго, след като липсата на напредък за възстановяване на доставките през Черно море засили опасенията за предлагането. Царевицата поевтиня с 0,2% до 4,9725 долара за бушел, а соята поскъпна с 0,2% до 12,8025 долара за бушел. И трите пазара са под влияние на продължаващата жътва в САЩ.

„Имаше надежди, че износът през Черно море ще бъде възобновен, но изглежда нищо не се е случило и товарите все още не тръгват“, заяви базиран в Сингапур търговец, цитиран от Ройтерс.

Прогнозата за руския износ е понижена

Натиск върху пазара оказва и липсата на дипломатически напредък за възстановяване на нормалното корабоплаване в Черно море. Според Ройтерс руският президент Владимир Путин е отхвърлил предложения за прекратяване на атаките в района.

Консултантската компания СовЕкон намали прогнозата си за руския износ на зърно през сезон 2026/2027 до 44,7 млн. метрични тона при предишна оценка от 49,4 млн. тона. Компанията очаква пристанищата в Азовско и Черно море да останат затворени до 2027 г.

При царевицата пазарът остава под натиск заради запасите в САЩ. Министерството на земеделието на САЩ е отчело, че към 1 септември фермерите и зърнените оператори са разполагали с 35% повече царевица спрямо същия месец на предходната година.

Търговците очакват новите данни на американското земеделско министерство за производството и запасите от царевица и соя. StoneX понижи прогнозата си за средния добив от царевица в САЩ през 2026 г. до 182,1 бушела от акър при 182,9 бушела в предходната си оценка. В същото време компанията повиши прогнозата си за добива от соя до 54,1 бушела от акър спрямо 53 бушела месец по-рано.