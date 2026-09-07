Дори китайските власти смятат, че бързата разработка на нови автомобили е опасна

Свръхускорените цикли на разработка, които позволиха на китайските автомобилни производители да променят из основи глобалния пазар на електромобили, са изправени пред безпрецедентен регулаторен контрол в собствената си страна. Докато традиционните европейски и американски производители обикновено отнемат от три до пет години, за да превърнат един нов модел от първоначална скица до краен продукт, китайските производители са съкратили този срок до около 24 месеца. Сега, след като инженерни фирми като IAT Automobile Technology и Китайската асоциация на автомобилните производители прогнозират, че инструментите за изкуствен интелект могат да съкратят циклите на разработка до едва 18 месеца, китайските регулаторни органи натискат спирачките поради опасения, че цифровата симулация изпреварва физическата проверка на безопасността.

Този главоломно бърз темп на развитие — наречен „китайска скорост“ — вече преобрази глобалните производствени стратегии. Чуждестранните традиционни марки, желаещи да останат конкурентоспособни, с ентусиазъм се включиха в местните инженерни екосистеми. Renault подготви за пускане на пазара Twingo E-Tech само за 21 месеца с помощта на китайски екипи за разработка, докато Volkswagen си сътрудничи с Xpeng, за да проектира електрическия кросоувър ID.UNYX 08 за едва 24 месеца. Въпреки това, неотдавнашните инциденти, свързани с безопасността, повреди на батериите и мащабното изтегляне от пазара на над 4,27 милиона автомобила, за да се гарантира съответствието на електронните дръжки на вратите, накараха китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) да се намеси. Министерството започна внезапни инспекции на заводите и предложи задължителните тестове на пътя за превозни средства с нова енергия да бъдат удвоени до 30 000 километра, преди да бъде дадено разрешение за продажба.

Регулаторният натиск разкри остра разделителна линия сред китайските автомобилни мениджъри по въпроса доколко физическите тестове могат безопасно да бъдат заменени с цифрово моделиране, задвижвано от изкуствен интелект. Лидери в индустрията като вицепрезидентът на Chery Ли Сюеюн твърдят, че излагането на реални климатични условия, тежките натоварвания на пътната настилка и непредсказуемите навици на шофиране представляват критични основи за разработката, които не могат да бъдат пренебрегнати. От друга страна, председателят на Geely Ли Шуфу посочва, че изискването производителите да забавят темпото на инженерната си работа по време на безмилостна вътрешна ценова война е икономически нереалистично. Макар алгоритмите за изкуствен интелект да се отличават в симулирането на структурната устойчивост при сблъсък и валидирането на десетки хиляди допуски на компоненти във виртуалното пространство, индустрията открива, че цифровата валидация не може напълно да замести изпитанията за издръжливост върху твърдия асфалт, когато става въпрос за осигуряване на дългосрочна издръжливост на превозните средства.