САЩ отново се противопоставя на китайските автомобили

Алиансът за иновации в автомобилната индустрия, основният лобистки глас, представляващ традиционните гиганти от САЩ и големите световни вносители като Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen и BMW, отправи спешен призив към Капитол Хил, с който изискват постоянна законодателна защита срещу китайските свързани автомобили. В рамките на агресивна търговска инициатива, за която бе съобщено на 3 септември, групата изпрати официално писмо до ръководството на Конгреса на САЩ, в което призовава законодателите да приемат категорична законова забрана за разработения в Китай хардуер за свързани автомобили, телематика и софтуер за автономно шофиране, преди да приключи мандатът на 119-ия Конгрес. Въпреки че електромобилите, произведени в Китай, понастоящем са изправени пред огромна бариера от 102,5% вносни мита и предстоящи ограничения от Министерството на търговията, планирани за 2027 и 2030 година, автомобилните производители настояват за строг закон, който да гарантира, че никоя бъдеща президентска администрация няма да може тихо да разруши защитния периметър около мрежата от американски автосалони.

В центъра на законодателната инициатива са два предстоящи законопроекта, които се разглеждат в комисия: H.R. 10158 (Законът за националната и икономическата сигурност в автомобилния сектор от 2026 година) и Законът за сигурността на свързаните превозни средства от 2026 г. Освен ограничаването на чипове и софтуерни пакети, разработени в Китай, предложеното законодателство включва строг праг от 15 процента за чуждестранно участие, който би попречил на производители с мощна финансова подкрепа да продават автомобили на дребно в Съединените щати. Този праг на собственост поставя сложни предизвикателства пред утвърдените членове на Алианса, тъй като китайски инвеститори притежават близо 20 процента от Mercedes-Benz Group, а Volvo Cars остава собственост на Geely, което принуждава лобистите да търсят деликатни изключения за утвърдените европейски марки. Междувременно Polestar, собственост на Geely, вече даде сигнал, че няма да оспорва предстоящите ограничения за свързаните превозни средства, като адаптира своето оперативно присъствие в Северна Америка, за да се съобрази с променящата се регулаторна среда.

Неотложността на лобистките усилия на алианса се подчертава от динамичните пропуски в настоящото прилагане на търговските правила, най-ярко демонстрирани от оператора на автономни превозни средства Waymo. Фирмата за безпилотни таксита е внесла над 3 200 каросерии на модела CM1e, произведени от Zeekr в Нинбо, Китай, в пристанището на Лос Анджелис. Тъй като превозните средства влизат в страната като необорудвани „плаващи шасита“ – без автономни компютри, сензори, лидари или телематични системи – те заобикалят правилата за софтуера на свързаните превозни средства в пристанището на влизане. След това Waymo инсталира свои собствени патентовани сензори за автономно шофиране и компютърен хардуер в Меса, Аризона, преди да пусне готовите електрически кросоувъри по обществените улици в градове като Денвър и Сан Диего.

Докато китайските автомобилни гиганти бързо завладяват пазарен дял в Европа, Латинска Америка и Югоизточна Азия, Съединените щати се позиционират като силно укрепен пазар. За местните купувачи на автомобили изключването на свързано хардуерно оборудване от чуждестранен произход гарантира повишена сигурност на данните и защитава работните места в местното производство, но също така рискува да изолира американската мрежа от някои от най-агресивно ценовите, софтуерно дефинирани архитектури на превозни средства на световния пазар.