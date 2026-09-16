Три 19-годишни момичета пострадаха тежко при катастрофа край Велико Търново

Три 19-годишни момичета са пострадали сериозно тази нощ при катастрофа на главния път София - Варна в района на Велико Търново.
Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица.
При разклона за село Малки чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата, предаде БНР.
Във великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София.
Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образуваното досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кифла !
11:04 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лоши пътища
Лоши шофьорки.
11:07 16.09.2026
4 Гледат си телефона,
11:13 16.09.2026
5 Среднощно и влажно
11:26 16.09.2026