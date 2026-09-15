Tesla Roadster има нова дата за премиера и този път може да е реална

Почти девет години след като за първи път изуми автомобилния свят с впечатляващ червен прототип, Tesla отново насочи вниманието към своя загадъчен Roadster от второ поколение. Нова рекламна кампания, белязана с датата 1 октомври и надписа „Go for launch“, поднови спекулациите около дълго отлагания флагмански модел. Освен часовник за обратно отброяване на уебстраницата и загадъчна тийзър снимка с четири вертикални струи от изпускателната система, дизайнът дискретно интегрира скритата фраза „WHERE WE’RE GOING“ („КЪДЕ ОТИВАМЕ“) – ясен поклон към емблематичния научнофантастичен мотив за левитация без пътища. Като изрично залага на иконография, вдъхновена от ракетите, производителят дава знак, че предстоящата му демонстрация ще се фокусира предимно върху отдавна обсъждания пакет от двигатели на студен газ на SpaceX, а не върху стандартни подобрения на производителността на електрическите автомобили.

Моментът на това обявление идва след почти десетилетие на променящи се целеви дати, пропуснати производствени срокове и променящи се корпоративни приоритети. Когато беше представен за първи път в края на 2017 година, Roadster обещаваше зашеметяващи показатели, включително ускорение от 0 до 100 за 1,9 секунди, максимална скорост над 320 км/ч и безпрецедентен пробег от 1000 километра с едно зареждане. Въпреки това, докато производственият график се отклоняваше от първоначалната цел за 2020 година и преминаваше през етапите в средата на десетилетието, конкурентни електрически хиперколи излязоха на пътя и направиха тези някога немислими показатели за ускорение постижими. Продължителното забавяне в разработката забележимо изчерпа доверието на купувачите, което доведе до това известни ранни резерватори публично да отменят поръчките си, докато автомобилният производител даде приоритет на сглобяването на електромобили за масовия пазар и на технологията за автономно шофиране.

Остава да се види дали презентацията през октомври ще представи истински серийно произведен автомобил, разрешен за движение по пътищата, или просто екстремен, дистанционно управляван технологичен концепт. Информацията от бранша относно планираното събитие сочи, че системата с двигатели на студен газ под високо налягане, която вероятно ще бъде разположена на мястото на задната седалка, може да бъде демонстрирана в контролирана среда, а не като готов за шоурума пътнически автомобил. Независимо дали в крайна сметка Tesla ще се насочи към ограничени тестове на писта или ще потвърди конкретен график за сглобяване в Тексас, предстоящата презентация представлява решаващ момент на истината за един флагмански проект, който твърде дълго се задържаше на границата между автомобилната иновация и мечтите на един милиардер.