"Демократична България" иска компенсация от 20 евроцента за литър бензин, дизел и газ ВИДЕО

Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности. Това заяви Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента. От формацията предлагат спешни мерки, тъй като по думите им към момента все още няма такива, обобщи dariknews.bg.

Горивата у нас поскъпнаха рязко

"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме. Така, както бюджетният дефицит е безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. Първо, трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите. Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", посочи Мирчев.

Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.

По думите на Ивайло Мирчев в момента поради високите цени на горивата приходите в бюджета компенсират изцяло тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Според него него с тази мярка няма да се натовари бюджетът.

На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.