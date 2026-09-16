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"Демократична България" иска компенсация от 20 евроцента за литър бензин, дизел и газ ВИДЕО

"Демократична България" иска компенсация от 20 евроцента за литър бензин, дизел и газ ВИДЕО

16 Септември, 2026 10:52, обновена 16 Септември, 2026 11:00 881 56

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Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности, това заяви Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента. От формацията предлагат спешни мерки, тъй като по думите им към момента все още няма такива

"Демократична България" иска компенсация от 20 евроцента за литър бензин, дизел и газ ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности. Това заяви Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента. От формацията предлагат спешни мерки, тъй като по думите им към момента все още няма такива, обобщи dariknews.bg.

Горивата у нас поскъпнаха рязко

"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме. Така, както бюджетният дефицит е безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. Първо, трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите. Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", посочи Мирчев.

Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.

По думите на Ивайло Мирчев в момента поради високите цени на горивата приходите в бюджета компенсират изцяло тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Според него него с тази мярка няма да се натовари бюджетът.

На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Флипп

    38 6 Отговор
    Боклуците, пряко отговорни за това, сега искали мерки. Просто...

    10:54 16.09.2026

  • 2 ПКП

    25 5 Отговор
    Ходете пеш бе!!

    10:56 16.09.2026

  • 3 а по две

    23 7 Отговор
    кифтета и една бира не искате ли?

    Коментиран от #7, #9

    10:57 16.09.2026

  • 4 Мда

    22 2 Отговор
    Бля, бля. Дсб - костовистите от седмия ден са по медиите вече през час.

    10:58 16.09.2026

  • 5 Гост№4442

    27 2 Отговор
    Не ни трябват подаяния,това е обида за човек в клуба на богатите.

    10:58 16.09.2026

  • 6 Запомнете

    33 6 Отговор
    Тия същите дебили от ПП и ДБ ни лишиха от евтина руска газ и правиха всичко възможно да възпрепятстват руския петрол и да унищожат нефтохимическия комбинат на Лукойл в Бургас.

    Коментиран от #28

    10:59 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И как...

    21 2 Отговор
    ...ще предлагат, като не управляват и нямат никаква отговорност към бюджета. Може правителството да намали с 20% акциза...

    10:59 16.09.2026

  • 9 Не Може ли ?

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "а по две":

    По две ?

    11:00 16.09.2026

  • 10 А не

    15 4 Отговор
    Откъде на къде ? Защо ? Защо ? Не е редно. Да се договорим с РУСИЯ и край !!!

    Коментиран от #24

    11:01 16.09.2026

  • 11 Край

    18 3 Отговор
    Айде пак див популизъм. Ще плащаме на кифлите да ходят на мол.

    11:02 16.09.2026

  • 12 ЧеБурашка

    14 3 Отговор
    Мирче, да разбирам ли че в Германия "схемите" са още по-големи?

    11:03 16.09.2026

  • 13 Ако има компенсация !

    10 2 Отговор
    Трябва да е зя Всички Българри !

    Зарради повишението !

    На Крайните Цени !

    Коментиран от #19

    11:03 16.09.2026

  • 14 лама Иво

    12 3 Отговор
    на мен Васко Терзията ми плати 200 бона компенсация, че изглади петрохаските проходи на моите скъпи тулковци

    11:03 16.09.2026

  • 15 Чакай сега

    22 3 Отговор
    Спомняте ли си тия палячовци когато подкрепиха и настояваха за предсрочното прекратяване на изключението (дерогацията) за внос на руски петрол по море, което окончателно влезе в сила в началото на 2024 г.. и лъгаха хората за евтини горива от другаде, които липсват и до днес?!

    Сега реват.., а потърпевшите сме ние

    11:04 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 az СВО Победа 81

    15 3 Отговор
    Ламо Мирчев, за каква държавна мярка ревеш??????

    Нали пазарът определял цената???

    Нали не трябва да се изкривява пазарът, чрез държавна намеса???

    Що ревеш???

    11:05 16.09.2026

  • 18 Щом сте

    10 2 Отговор
    толкова загрижени откажете се от заплатите бе! До сега сте взели по толкова колкото Аз ще взема през следващите 15 години...

    11:05 16.09.2026

  • 19 С едно уточнение

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ако има компенсация !":

    Само за тези които плащат данъци и имат чиста история в НАП.

    11:05 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    6 3 Отговор
    Като почна кризата февруари, къде бяхте със служебния си премиер?

    11:08 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "А не":

    Какви разговори пропагандист ,Сърбия получава руски нефт ,а горивата по скъпи от нашите.

    11:08 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КРАДЕВ....ЧЕКАЙТИ ДА СТАНАТ 5 ЕВРО

    2 2 Отговор
    Или ДЕСЕТ ЛЕВА КИЛОТО И ТОГАВА ША ВИ ДАДЕМ ДВАЙСЕ ЦЕНТАКА ОБРАТНО.......ТЪЬ СА ПРАЯТ ПАРИ ...ГРАБЕЙКИ НАРОДЕЦА...

    11:11 16.09.2026

  • 27 смешковци

    6 1 Отговор
    Голяяям ПРАЗ ! По 20 цента/литър , един резеровар - 5 Еврака икономия и ... го удряме на живот !!!

    11:11 16.09.2026

  • 28 Също не харесвам либералните

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Запомнете":

    Таратайки но освен тях още по голяма вина имат урсолита и приятелки за твх е по важно на всички в Европа да е гадно

    Коментиран от #42

    11:14 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Искат баба си

    7 1 Отговор
    И кой ще им я плаща? Това не ти е соца на бай Тошо! Тогава държавата плащаше всички сметки. Ама "нямало демокрация "? Е, а сега имате, мълчете и яжте бананите.

    11:18 16.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хайде

    2 5 Отговор
    Стига с вашите,тарикатски предложения.В цяла европа цените на всичко станаха високи.Докато не свърши войната в украйна,така ще бъде

    11:19 16.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ааа, нема да е

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Също не харесвам либералните":

    На всички. Баба ти урсула не е избирана демократично. Просто са я сложили на тая работа и получава около 50 000 евро месечно. Е, как да й е гадно? Нея първо я возят на служебна кола безплатно, даже и не се интересува, колко струва бензина.
    И другата кощрамба, каята. Взема около 40 000 евро месечно. И тя цоца яко от съюза. А бананоядните им осигуряват на теа паразити охолен и безгрижен живот.А те, кво правят да нас? Нищо. Даже обратното! Унищожават ни.

    Коментиран от #46

    11:24 16.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ааа, нема да е":

    Съвсем демократично си я избрахме Урсула. Само че е много мека и не иска да наказва враговете и предателите на ЕС. За това ще си патим.

    Коментиран от #55

    11:27 16.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пенсионерка

    3 1 Отговор
    Всеки иска от опосканата държава?! Да се компенсират лекарства и хляб, разбирам. Но да се компенсират ботатите, дето имат по 2-3 коли, хайде де! Имам съседи-3 коли имат, само малолетната дъщеря е без возило. Ходят по 3 пъти в Гърция на почивки( хвалят се)!Шикалкавят и крият доходи. Та….държавата да им доплати за “обедняването” поради повишени цени на горивата! То бива наглост, ама да си купуваш избиратели с “ чужда пита” вече е неприлично нахално! Баста!Мен никой не ме компенсира, даже ми откраднаха половината пенсия.

    11:35 16.09.2026

  • 51 Георги

    1 2 Отговор
    а защо трябва всички да обезщетяваме тя, които а избрали да карат на скъп дизел? Да е само за фирмите, по го разбирам, ама и частните коли! Тромб да плаща за глупостта си.

    11:35 16.09.2026

  • 52 Да ги искат от Тръмп!

    3 0 Отговор
    Той предизвика проблема със скъпите горива...!

    11:37 16.09.2026

  • 53 604

    2 1 Отговор
    Махнете акциза педроханий

    11:37 16.09.2026

  • 54 Тъмен субект

    3 1 Отговор
    Мирчев, душко, нали вие пробутахте еврото, вие мучахте да спрем да купуваме руска газ. Ти амнезия ли имаш, душко? Плащай там с 20 цента ПОВЕЧЕ от всички други и не недоволствай. ВИЕ го направихте това. Ама иначе НЕ Е ОТ ЕВРОТО.

    11:38 16.09.2026

  • 55 Друг Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Да искат компенсации от Урсула!
    Много е лесно-отделя милионите и милиардите за Украйна,към Европейските си граждани и изобщо няма да усетим повишаването на горивата...!
    Ама хак да ни е!
    Като сме овце и я търпим-така ще е...!

    11:41 16.09.2026

  • 56 Бит русораст

    0 0 Отговор
    Скъпо ни е,но важното е,че битите русорасти сме с Русия!

    11:43 16.09.2026

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