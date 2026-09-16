"Демократична България" иска компенсация от 20 евроцента за литър бензин, дизел и газ ВИДЕО

Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности. Това заяви Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента. От формацията предлагат спешни мерки, тъй като по думите им към момента все още няма такива, обобщи dariknews.bg.
Горивата у нас поскъпнаха рязко
"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме. Така, както бюджетният дефицит е безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. Първо, трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите. Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", посочи Мирчев.
Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.
По думите на Ивайло Мирчев в момента поради високите цени на горивата приходите в бюджета компенсират изцяло тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Според него него с тази мярка няма да се натовари бюджетът.
На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Флипп
10:54 16.09.2026
2 ПКП
10:56 16.09.2026
3 а по две
Коментиран от #7, #9
10:57 16.09.2026
4 Мда
10:58 16.09.2026
5 Гост№4442
10:58 16.09.2026
6 Запомнете
Коментиран от #28
10:59 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И как...
10:59 16.09.2026
9 Не Може ли ?
До коментар #3 от "а по две":По две ?
11:00 16.09.2026
10 А не
Коментиран от #24
11:01 16.09.2026
11 Край
11:02 16.09.2026
12 ЧеБурашка
11:03 16.09.2026
13 Ако има компенсация !
Зарради повишението !
На Крайните Цени !
Коментиран от #19
11:03 16.09.2026
14 лама Иво
11:03 16.09.2026
15 Чакай сега
Сега реват.., а потърпевшите сме ние
11:04 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 az СВО Победа 81
Нали пазарът определял цената???
Нали не трябва да се изкривява пазарът, чрез държавна намеса???
Що ревеш???
11:05 16.09.2026
18 Щом сте
11:05 16.09.2026
19 С едно уточнение
До коментар #13 от "Ако има компенсация !":Само за тези които плащат данъци и имат чиста история в НАП.
11:05 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
11:08 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Европеец
До коментар #10 от "А не":Какви разговори пропагандист ,Сърбия получава руски нефт ,а горивата по скъпи от нашите.
11:08 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 КРАДЕВ....ЧЕКАЙТИ ДА СТАНАТ 5 ЕВРО
11:11 16.09.2026
27 смешковци
11:11 16.09.2026
28 Също не харесвам либералните
До коментар #6 от "Запомнете":Таратайки но освен тях още по голяма вина имат урсолита и приятелки за твх е по важно на всички в Европа да е гадно
Коментиран от #42
11:14 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Искат баба си
11:18 16.09.2026
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36 Хайде
11:19 16.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Ааа, нема да е
До коментар #28 от "Също не харесвам либералните":На всички. Баба ти урсула не е избирана демократично. Просто са я сложили на тая работа и получава около 50 000 евро месечно. Е, как да й е гадно? Нея първо я возят на служебна кола безплатно, даже и не се интересува, колко струва бензина.
И другата кощрамба, каята. Взема около 40 000 евро месечно. И тя цоца яко от съюза. А бананоядните им осигуряват на теа паразити охолен и безгрижен живот.А те, кво правят да нас? Нищо. Даже обратното! Унищожават ни.
Коментиран от #46
11:24 16.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Българин
До коментар #42 от "Ааа, нема да е":Съвсем демократично си я избрахме Урсула. Само че е много мека и не иска да наказва враговете и предателите на ЕС. За това ще си патим.
Коментиран от #55
11:27 16.09.2026
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49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пенсионерка
11:35 16.09.2026
51 Георги
11:35 16.09.2026
52 Да ги искат от Тръмп!
11:37 16.09.2026
53 604
11:37 16.09.2026
54 Тъмен субект
11:38 16.09.2026
55 Друг Българин
До коментар #46 от "Българин":Да искат компенсации от Урсула!
Много е лесно-отделя милионите и милиардите за Украйна,към Европейските си граждани и изобщо няма да усетим повишаването на горивата...!
Ама хак да ни е!
Като сме овце и я търпим-така ще е...!
11:41 16.09.2026
56 Бит русораст
11:43 16.09.2026