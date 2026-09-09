Ретро класики от седем държави превземат центъра на София на 13 септември

Над 300 исторически автомобила и мотоциклета ще превърнат площад „Народно събрание“ в музей на колела за шестото издание на Есенния Авто Ретро Салон и Парад. Събитието тази година съвпада със старта на международното рали ‘Bacchus Classic’, провеждано по правилата на FIVA. Общо 23 екипажа с участници от САЩ, Германия, Великобритания, Белгия, Люксембург, Гърция и Северна Македония ще застанат на стартовата решетка в столицата.

Експозицията пред историческата сграда на парламента включва разнообразие от колекционерски, довоенни, следвоенни и социалистически модели, както и категория янгтаймери (1995–2005) и класически български мотоциклети.

Сред най-редките автомобили, които вече пристигнаха за събитието, е Alfa Romeo 1900 C Super Sprint с алуминиева каросерия от Touring Superleggera. Моделът е от втората серия от средата на 50-те години, произведена в серия от едва 480 бройки. Под олекотения капак е разположен 2.0-литров четирицилиндров агрегат с мощност 115 к.с., куплиран с петстепенна ръчна скоростна кутия. При тегло от само 950 кг, италианското купе развива максимална скорост от 190 км/ч.

Друг класически инженерно-дизайнерски акцент е Fiat Dino 2400 Spider с дизайн от Pininfarina. Роудстърът се задвижва от 2.4-литров V6 двигател от фамилията Dino, разработена съвместно с Ferrari. Агрегатът генерира 180 к.с. при 6 600 об./мин и 216 Nm въртящ момент, предавани към задните колела през петстепенна механична кутия ZF. От тази модификация са произведени точно 425 екземпляра.

Пълният списък включва:

1. Porsche 911S 1969

2. MGB Roadster 1.8 1973

3. Fiat Dino Spider 2400 1971

4. Porsche Carrera Targa 3.0 1975

5. MercedesBenz 560SL 1980

6. Lancia Fulvia S2 Rally 1971

7. Fiat 850 Abarth 1969

8. Fiat 124 Spiede 1979

9. Morgan Plus 4 1975

10. Ford Mustang Cabrio 1967 1967

11. Mercedes-Benz 350SL 1971

12. Triumph TR4 1961

13. Porsche 911 S Targa 1972

14. Alfa Romeo 1900 Coupe 1964

15. Alfa Romeo Zagato 1969

16. VW Beetle 1966

17. Triumph 2000 MK2 1969

18. Mercedes Benz 220D W115 1970

19. Lancia Beta Coupe 2000 1981

20. Porsche 911 Targa 1974

21. Alfa Romeo Spider 2000 1977

22. Lancia Fulvia Coupe 1971 23.BMW 1602tii 1972

Събитието започва в 7:00 ч. с подреждане на експонатите, а от 9:00 до 12:00 ч. вратите са отворени за посетители при свободен вход. В 11:00 ч. се дава стартът на международното рали ‘Bacchus Classic’, чийто маршрут преминава през Бистрица, Дупница, Рилския манастир и завършва в Банско. В 12:00 ч. започва официалното награждаване, а в 13:00 ч. стартира градският парад по улиците „Г. С. Раковски“, „Патриарх Евтимий“, „Витоша“, „Арсеналски“ и „Черни връх“ с крайна точка паркинга на хотел „Маринела“.

Заради провеждането на салона Столичната община въвежда ограничения: от 3:00 до 13:00 ч. са забранени престоят и паркирането на площад „Народно събрание“ и по бул. „Цар Освободител“ (между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“), а между 7:30 и 13:00 ч. се спира и движението на превозни средства в района, с изключение на регистрираните участници.