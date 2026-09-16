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Украински експерт: Русия тества нова балистична ракета с обсег до 800 километра
  Тема: Украйна

Украински експерт: Русия тества нова балистична ракета с обсег до 800 километра

16 Септември, 2026 13:56 829 30

  • русия-
  • украйна-
  • балистична ракета

Според Анатолий Храпчински именно увеличеният обсег, а не маневреността, представлява по-голямата заплаха за Украйна и Европа

Украински експерт: Русия тества нова балистична ракета с обсег до 800 километра - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е на финалния етап от изпитанията на нова балистична ракета, която според съобщенията се отличава с повишена маневреност и обсег до 800 километра. Именно този обсег може да представлява заплаха не само за Украйна, но и за Европа. Това заяви Анатолий Храпчински, директор по развитието в отбранителната индустрия и офицер от резерва на Военновъздушните сили на Украйна, пред УНИАН, предава News.bg.

Експертът сравни новата ракета със системата „Искандер“, която вече е на въоръжение в Русия. Според Храпчински Русия отдавна разработва новата ракета именно като междуконтинентална балистична ракета (МБР), проектирана да преодолява системите за противоракетна отбрана.

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„Искандер“ също е маневрена ракета, като характеристиките ѝ непрекъснато се усъвършенстват. Освен маневреността се добавят и други подобрения, затрудняващи прехващането - като изстрелване на примамки, средства за радиоелектронна борба и други.

„С други думи, Русия има опит в създаването на силно маневрени ракети за противодействие на съвременните системи за противовъздушна отбрана. Нещо повече, те натрупаха огромен опит при използването на тези ракети в Украйна, действайки срещу европейски и американски системи за противоракетна отбрана“, посочва Храпчински.

Той добави, че тази маневреност може да затрудни прехващането на подобни ракети.

„Процесът на прехващане на конвенционална балистична ракета се основава на принципа на „точката на прехващане“. По същество се изчислява прогнозната траектория на ракетата и към тази точка се насочва ракета-прехващач. Прехващането се извършва по време на финалната фаза на полета“, обясни Храпчински.

Защо обсегът на новата ракета е по-опасен от нейната маневреност

Същевременно той отбеляза, че оперативният обсег на ракетата - според данните до 800 километра - представлява по-голяма опасност.

„Русия отдавна се опитва да увеличи обсега на своите балистични ракети. За това има няколко причини. Първо, това им позволява да поразяват по-широка територия - да се прицелват в райони, където например ние не разполагаме с достатъчно способности за противоракетна отбрана.

Второ, това дава възможност на Руската федерация да разполага пусковите си установки по-назад, осигурявайки им по-голяма безопасност по време на изстрелване. Русия осъзнава, че ние неизбежно ще разработим собствени балистични ракети, способни да поразят техните пускови установки; следователно те искат да обезопасят операциите си по изстрелване, така че нашите контрамерки да станат невъзможни – или поне много по-трудни“, обясни Храпчински.

Според него основната заплаха, която ракетата представлява, се крие по-скоро в обсега ѝ на действие, отколкото в повишената ѝ маневреност. В крайна сметка опитът в противодействието на системата „Искандер“ показва, че Украйна е способна да се справя с маневриращи балистични заплахи.

Възможна ли е по-евтина алтернатива на „Искандер“

На въпроса дали тази ракета би могла да послужи като по-евтина алтернатива на „Искандер“, вписвайки се в по-широката стратегия на Русия за нанасяне на масирани удари по Украйна с използване на по-евтини боеприпаси, експертът отговори:

„Целият свят и всички производители в момента се стремят да намалят разходите за въоръжение. Дори Съединените щати работят активно за понижаване на цената на ракетите прехващачи като PAC-3 или THAAD.

Тъй като споразуменията, ограничаващи производството на такива ракети, на практика са провалени - а Русия се е оттеглила от съответните договори - наблюдаваме и разрастване на програмите за балистични ракети както в Иран, така и в Северна Корея.

Всички осъзнават необходимостта производството на оръжия да стане по-рентабилно; това важи както за Русия, така и за нас. Например, Обединеното кралство в момента разработва балистична ракета за Украйна, като едно от ключовите изисквания е цената ѝ да не надвишава 500 000 долара.“

Новата ракета може да представлява заплаха и за Европа

Експертът отбеляза също, че обсег от 800 километра би могъл да застраши не само Украйна, но и Европа.

„Това е заплаха за Европа, и по-специално за Сувалкския коридор. Трябва обаче да видим каква ще бъде пусковата установка - наземна или може би вариант за базиране на кораби. Едва тогава ще бъде възможно да се разбере какъв е приблизителният обсег и какви са принципите на действие“, обясни експертът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 супер

    13 0 Отговор
    Таман до Париж.бай Макрон ще се изкефи.

    14:00 16.09.2026

  • 2 Сбогом

    10 0 Отговор
    Гринго.......аааа....... Киев бе, Киев.......

    14:00 16.09.2026

  • 3 Русия ли?

    20 0 Отговор
    Русия има ракети които летят не 800 а 8000 км.

    Коментиран от #17

    14:01 16.09.2026

  • 4 стоян георгиев

    1 19 Отговор
    Русия се опитва да направи технологичен скок ,но няма как да се получи при инвалид .

    Коментиран от #28

    14:02 16.09.2026

  • 5 Киро брейка

    21 0 Отговор
    Руския полигон за тестване на нови , бомби и дронове е украинската земя а западните кърлежи гледат сеира на живо в фейсбук и Инстаграм..!

    14:02 16.09.2026

  • 6 Зеленочум

    12 1 Отговор
    Много е неприятно да получиш руска ракета в задния двор.

    Коментиран от #8

    14:08 16.09.2026

  • 7 Швейк

    2 16 Отговор
    Поредното руско оръжие-чудо гръмнало още при старта

    14:09 16.09.2026

  • 8 стоян георгиев

    0 15 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленочум":

    Украйна е свикнала на руски ракети ама от година не забелязваш ли че ракети летят интензивно и в обратна посока?

    Коментиран от #14, #16

    14:09 16.09.2026

  • 9 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    19 0 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от мижавия ес и нато които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    14:09 16.09.2026

  • 10 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Как е възможно? Нали ни казахте, че Русия е свършила ракетите 2023-та година????

    14:24 16.09.2026

  • 11 горски

    5 0 Отговор
    Да се ограничи вноса на бяла техника в Русия.Тези таласъми правят ракети от перални,а сега от сушилни и климатици.Не може да продължава така...Урсула-къде си...

    14:31 16.09.2026

  • 12 Опастността

    9 0 Отговор
    за Европа произтича от алчността и глупостта на лидерите на ЕК! Всички се чудят на адекватността на речта на фон Лайен която определи икономиката на страните от ЕС като най добра!? Ако ЕС се разграничи от Украйна и престане да я снабдява с оръжия и пари войната ще приключи до месец, а от добрите отношения с Русия ще имат само ползи!!

    14:39 16.09.2026

  • 13 Клати Курти

    7 0 Отговор
    Имат руснаците иновативна ракета ,тестват си я ,полигон за без пари ,къде по добра оферта ?!

    14:42 16.09.2026

  • 14 Стоенчо, седи си

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    на диванчето, брой си центчетата, гледай замечтано през прозореца праните кюлоти на балкона на отсрещната панелка и се моли някой да не вземе да фърга ракети по тебе.

    14:42 16.09.2026

  • 15 Соломон Котарака 🐱

    7 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ!

    14:43 16.09.2026

  • 16 Зеленочум

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    СиСи ,само не ми казвай че тии и Десислава Димитрова -Контрольорката не си падате по едни сочни коо.женни ракети 👈.

    Коментиран от #21

    14:50 16.09.2026

  • 17 не ги стряскай с реалостта изведнъж

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русия ли?":

    Е ти пък..Едвам украинската ни преса се престраши да спомене ,че имали някаква ракета руснаците и ти сега ще ги разубедиш.

    14:53 16.09.2026

  • 18 Теслатъ

    5 0 Отговор
    Руския хибрид между БПЛА/Крилата ракета - "Бандерол" - върши Чудеса биейки по главите на бандер-мандер !!! Евтино, ефективно и масово!!!! -)))))

    14:54 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Десислава Димитрова - Деса Поетеса

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стоян Георгиев":

    Любими и аз съм така ,най обичам твоя праз ,въпреки че често го попарва сланата и все е оклюмал глава .

    14:59 16.09.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Зеленочум":

    шизи нещо си се объркал ,най обичам да яздя Дългия Нептун и Розовото Фламинго ,абе кеффф цена няма ...хахах .

    15:02 16.09.2026

  • 22 Роко

    0 3 Отговор
    Само да не е като орешника на дърва и въглища с лампов двигател

    Коментиран от #23

    15:03 16.09.2026

  • 23 Надда Ренн

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Роко":

    Роко ,приятелю ,моят огнедишащ Змей Горянин е с два турбореактивни двигателя ,ако запецне единият ,се включва другият .

    15:07 16.09.2026

  • 24 Роко

    0 2 Отговор
    Последния път орешника на бай дончо у боба 180 км.отклонение събори един зайчарник,и на един петел перушината падна за 90 милиона$

    15:08 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 койдазнай

    0 0 Отговор
    Той искандера си лети на 800 км, с конвенционална бойна глава. Дори бяха съборили някакъв краварник в Казахстан преди няколко години. С термоядрена, ще е около 1000 км.

    15:13 16.09.2026

  • 27 Петър

    0 0 Отговор
    Тя нищо друго не може да направи като хората освен ракети и то със крадена технология и западни електронни компоненти вкарани по заобиколни канали. Едно време като се занимавах с електроника се смеехме на руските електронни компоненти - използвахме руски операционни усилватели само за проби и тестови схеми за да не прецакаме по-скъпите и много по-добри на "тексас инструмент"

    Коментиран от #30

    15:13 16.09.2026

  • 28 Офча Мисъл

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Прав си!
    Умствен инвалид като теб никога не може да схване векилите руски технологии.

    15:14 16.09.2026

  • 29 Тиминушка Питкова

    1 1 Отговор
    Миши ,лично ти ли направи откритието за ламповите двигатели ?Ами тогава гаси лампите иго лап.пай .

    15:15 16.09.2026

  • 30 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Петър":

    Ей Петър ,щиго от.перрем в дивия един метър 👈 .

    15:17 16.09.2026

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