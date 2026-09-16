Украински експерт: Русия тества нова балистична ракета с обсег до 800 километра

Русия е на финалния етап от изпитанията на нова балистична ракета, която според съобщенията се отличава с повишена маневреност и обсег до 800 километра. Именно този обсег може да представлява заплаха не само за Украйна, но и за Европа. Това заяви Анатолий Храпчински, директор по развитието в отбранителната индустрия и офицер от резерва на Военновъздушните сили на Украйна, пред УНИАН, предава News.bg.
Експертът сравни новата ракета със системата „Искандер“, която вече е на въоръжение в Русия. Според Храпчински Русия отдавна разработва новата ракета именно като междуконтинентална балистична ракета (МБР), проектирана да преодолява системите за противоракетна отбрана.
„Искандер“ също е маневрена ракета, като характеристиките ѝ непрекъснато се усъвършенстват. Освен маневреността се добавят и други подобрения, затрудняващи прехващането - като изстрелване на примамки, средства за радиоелектронна борба и други.
„С други думи, Русия има опит в създаването на силно маневрени ракети за противодействие на съвременните системи за противовъздушна отбрана. Нещо повече, те натрупаха огромен опит при използването на тези ракети в Украйна, действайки срещу европейски и американски системи за противоракетна отбрана“, посочва Храпчински.
Той добави, че тази маневреност може да затрудни прехващането на подобни ракети.
„Процесът на прехващане на конвенционална балистична ракета се основава на принципа на „точката на прехващане“. По същество се изчислява прогнозната траектория на ракетата и към тази точка се насочва ракета-прехващач. Прехващането се извършва по време на финалната фаза на полета“, обясни Храпчински.
Защо обсегът на новата ракета е по-опасен от нейната маневреност
Същевременно той отбеляза, че оперативният обсег на ракетата - според данните до 800 километра - представлява по-голяма опасност.
„Русия отдавна се опитва да увеличи обсега на своите балистични ракети. За това има няколко причини. Първо, това им позволява да поразяват по-широка територия - да се прицелват в райони, където например ние не разполагаме с достатъчно способности за противоракетна отбрана.
Второ, това дава възможност на Руската федерация да разполага пусковите си установки по-назад, осигурявайки им по-голяма безопасност по време на изстрелване. Русия осъзнава, че ние неизбежно ще разработим собствени балистични ракети, способни да поразят техните пускови установки; следователно те искат да обезопасят операциите си по изстрелване, така че нашите контрамерки да станат невъзможни – или поне много по-трудни“, обясни Храпчински.
Според него основната заплаха, която ракетата представлява, се крие по-скоро в обсега ѝ на действие, отколкото в повишената ѝ маневреност. В крайна сметка опитът в противодействието на системата „Искандер“ показва, че Украйна е способна да се справя с маневриращи балистични заплахи.
Възможна ли е по-евтина алтернатива на „Искандер“
На въпроса дали тази ракета би могла да послужи като по-евтина алтернатива на „Искандер“, вписвайки се в по-широката стратегия на Русия за нанасяне на масирани удари по Украйна с използване на по-евтини боеприпаси, експертът отговори:
„Целият свят и всички производители в момента се стремят да намалят разходите за въоръжение. Дори Съединените щати работят активно за понижаване на цената на ракетите прехващачи като PAC-3 или THAAD.
Тъй като споразуменията, ограничаващи производството на такива ракети, на практика са провалени - а Русия се е оттеглила от съответните договори - наблюдаваме и разрастване на програмите за балистични ракети както в Иран, така и в Северна Корея.
Всички осъзнават необходимостта производството на оръжия да стане по-рентабилно; това важи както за Русия, така и за нас. Например, Обединеното кралство в момента разработва балистична ракета за Украйна, като едно от ключовите изисквания е цената ѝ да не надвишава 500 000 долара.“
Новата ракета може да представлява заплаха и за Европа
Експертът отбеляза също, че обсег от 800 километра би могъл да застраши не само Украйна, но и Европа.
„Това е заплаха за Европа, и по-специално за Сувалкския коридор. Трябва обаче да видим каква ще бъде пусковата установка - наземна или може би вариант за базиране на кораби. Едва тогава ще бъде възможно да се разбере какъв е приблизителният обсег и какви са принципите на действие“, обясни експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 супер
14:00 16.09.2026
2 Сбогом
14:00 16.09.2026
3 Русия ли?
Коментиран от #17
14:01 16.09.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #28
14:02 16.09.2026
5 Киро брейка
14:02 16.09.2026
6 Зеленочум
Коментиран от #8
14:08 16.09.2026
7 Швейк
14:09 16.09.2026
8 стоян георгиев
До коментар #6 от "Зеленочум":Украйна е свикнала на руски ракети ама от година не забелязваш ли че ракети летят интензивно и в обратна посока?
Коментиран от #14, #16
14:09 16.09.2026
9 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
14:09 16.09.2026
10 Хохо Бохо
14:24 16.09.2026
11 горски
14:31 16.09.2026
12 Опастността
14:39 16.09.2026
13 Клати Курти
14:42 16.09.2026
14 Стоенчо, седи си
До коментар #8 от "стоян георгиев":на диванчето, брой си центчетата, гледай замечтано през прозореца праните кюлоти на балкона на отсрещната панелка и се моли някой да не вземе да фърга ракети по тебе.
14:42 16.09.2026
15 Соломон Котарака 🐱
14:43 16.09.2026
16 Зеленочум
До коментар #8 от "стоян георгиев":СиСи ,само не ми казвай че тии и Десислава Димитрова -Контрольорката не си падате по едни сочни коо.женни ракети 👈.
Коментиран от #21
14:50 16.09.2026
17 не ги стряскай с реалостта изведнъж
До коментар #3 от "Русия ли?":Е ти пък..Едвам украинската ни преса се престраши да спомене ,че имали някаква ракета руснаците и ти сега ще ги разубедиш.
14:53 16.09.2026
18 Теслатъ
14:54 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Десислава Димитрова - Деса Поетеса
До коментар #19 от "Стоян Георгиев":Любими и аз съм така ,най обичам твоя праз ,въпреки че често го попарва сланата и все е оклюмал глава .
14:59 16.09.2026
21 стоян георгиев
До коментар #16 от "Зеленочум":шизи нещо си се объркал ,най обичам да яздя Дългия Нептун и Розовото Фламинго ,абе кеффф цена няма ...хахах .
15:02 16.09.2026
22 Роко
Коментиран от #23
15:03 16.09.2026
23 Надда Ренн
До коментар #22 от "Роко":Роко ,приятелю ,моят огнедишащ Змей Горянин е с два турбореактивни двигателя ,ако запецне единият ,се включва другият .
15:07 16.09.2026
24 Роко
15:08 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 койдазнай
15:13 16.09.2026
27 Петър
Коментиран от #30
15:13 16.09.2026
28 Офча Мисъл
До коментар #4 от "стоян георгиев":Прав си!
Умствен инвалид като теб никога не може да схване векилите руски технологии.
15:14 16.09.2026
29 Тиминушка Питкова
15:15 16.09.2026
30 Роко
До коментар #27 от "Петър":Ей Петър ,щиго от.перрем в дивия един метър 👈 .
15:17 16.09.2026