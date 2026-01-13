Новини
Авто »
Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел

13 Януари, 2026 12:15 750 4

  • автосалон-
  • брюксел-
  • 2026

Автомобилният свят се пренастройва

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Брюксел пое щафетата от Женева и официално се утвърди като новата столица на европейската автомобилна сцена. Докато в белгийската столица тече 102-рото издание на емблематичния автосалон, индустрията изпраща ясен сигнал: електрификацията вече не е бъдеще, а настояще, но борбата за достъпност тепърва започва. Ето кои бяха истинските „шоустопъри“, които приковаха вниманието под светлините на прожекторите.

Корейците - Kia

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел
Kia EV2

Една от най-значимите световни премиери дойде от щанда на Kia с новия EV2. Този компактен електрически SUV е стратегическият ход на корейците за завземане на европейските мегаполиси. С дизайн, който изглежда като умалено и по-атлетично копие на флагмана EV9, EV2 обещава достъпна входна точка в електрическата мобилност, без да прави компромис с технологичната архитектура. Паралелно с него, марката демонстрира и „напомпаните“ GT версии на своите по-големи събратя, доказвайки, че батериите и високият адреналин са в перфектна симбиоза.

Европейците - Opel

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел
Opel Astra

Stellantis буквално „окупира“ изложението с масирано присъствие от 62 автомобила, но истинската звезда бе обновената Opel Astra. Германският бестселър дебютира с новото „лице“ на марката – светещият Opel Vizor, и напълно дигитализиран интериор, вдъхновен от концептуалния Corsa GSE Vision. Заедно с нея, Peugeot представи обновения 408, който продължава да размива границите между седан, купе и кросоувър със своя дързък италиански стил.

Японците - Mazda

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел
Mazda CX-6e

Японският лагер също не остана длъжен, като Mazda избра именно Брюксел за световния дебют на CX-6e. Този изцяло електрически SUV е директният отговор на компанията от Хирошима към доминацията на Tesla Model Y, залагайки на изчистен дизайн и типичното за марката усещане за директна връзка между водач и машина. Междувременно Toyota отбеляза своята 60-годишнина в Белгия с премиерата на деветото поколение Hilux, което вече включва 48-волтова хибридна система – малка, но важна крачка към „зеленото“ бъдеще на работните коне.

Китайците - Leapmotor и Zeekr

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел
Leapmotor B03X

Китайската офанзива в Европа обаче бе тази, която внесе най-голямо напрежение сред традиционните производители. Zeekr представи впечатляващото комби 7GT, което съчетава лукс и брутална мощност, а Leapmotor показа бюджетния B03X – кросоувър, който се цели право в сърцето на масовия пазар с цена, която вероятно ще накара много европейски мениджъри да преосмислят стратегиите си.

Кола на годината - Mercedes

Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел
Mercedes-Benz CLA

Разбира се, черешката на тортата бе коронясването на „Европейски автомобил на годината 2026“. Титлата отиде при новия Mercedes-Benz CLA, който успя да пребори силна конкуренция в лицето на Dacia Bigster и Renault 4. Този триумф е символичен, тъй като Mercedes не бе печелил отличието от 52 години – от ерата на легендарния W116, за който си говорихме наскоро.

Брюксел 2026 ни показа, че автомобилният свят се пренастройва. Вече не говорим само за конски сили, а за софтуер, устойчивост и глобална конкуренция, която не признава стари граници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    1 0 Отговор
    Трепна ли ви сърцето на някоя от горните, обзалагам се че не😉

    12:29 13.01.2026

  • 2 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    От къде дойде тази мода, ръбати дялани с тесла сплескани отпред,невзрачни с грозни маски...

    Коментиран от #4

    12:30 13.01.2026

  • 3 Мерцедеса е най- грозен

    2 0 Отговор
    прилича на украйнска Зазка.
    Гроздето не е кисело. Дизайна на българския чушкопек е направо извънземен спрямо това чудо на немската наденица.Но пък са си платили.

    12:40 13.01.2026

  • 4 Госта.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски селянин,":

    От Азия, първи бяха Сузуки с модела R,а Мерцедеса е много грозен - с нищо различно външно от старите CLS.

    12:45 13.01.2026