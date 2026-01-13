Най-интересните коли на 2026-а, които бяха представени в Брюксел

Брюксел пое щафетата от Женева и официално се утвърди като новата столица на европейската автомобилна сцена. Докато в белгийската столица тече 102-рото издание на емблематичния автосалон, индустрията изпраща ясен сигнал: електрификацията вече не е бъдеще, а настояще, но борбата за достъпност тепърва започва. Ето кои бяха истинските „шоустопъри“, които приковаха вниманието под светлините на прожекторите.

Корейците - Kia

Kia EV2

Една от най-значимите световни премиери дойде от щанда на Kia с новия EV2. Този компактен електрически SUV е стратегическият ход на корейците за завземане на европейските мегаполиси. С дизайн, който изглежда като умалено и по-атлетично копие на флагмана EV9, EV2 обещава достъпна входна точка в електрическата мобилност, без да прави компромис с технологичната архитектура. Паралелно с него, марката демонстрира и „напомпаните“ GT версии на своите по-големи събратя, доказвайки, че батериите и високият адреналин са в перфектна симбиоза.

Европейците - Opel

Opel Astra

Stellantis буквално „окупира“ изложението с масирано присъствие от 62 автомобила, но истинската звезда бе обновената Opel Astra. Германският бестселър дебютира с новото „лице“ на марката – светещият Opel Vizor, и напълно дигитализиран интериор, вдъхновен от концептуалния Corsa GSE Vision. Заедно с нея, Peugeot представи обновения 408, който продължава да размива границите между седан, купе и кросоувър със своя дързък италиански стил.

Японците - Mazda

Mazda CX-6e

Японският лагер също не остана длъжен, като Mazda избра именно Брюксел за световния дебют на CX-6e. Този изцяло електрически SUV е директният отговор на компанията от Хирошима към доминацията на Tesla Model Y, залагайки на изчистен дизайн и типичното за марката усещане за директна връзка между водач и машина. Междувременно Toyota отбеляза своята 60-годишнина в Белгия с премиерата на деветото поколение Hilux, което вече включва 48-волтова хибридна система – малка, но важна крачка към „зеленото“ бъдеще на работните коне.

Китайците - Leapmotor и Zeekr

Leapmotor B03X

Китайската офанзива в Европа обаче бе тази, която внесе най-голямо напрежение сред традиционните производители. Zeekr представи впечатляващото комби 7GT, което съчетава лукс и брутална мощност, а Leapmotor показа бюджетния B03X – кросоувър, който се цели право в сърцето на масовия пазар с цена, която вероятно ще накара много европейски мениджъри да преосмислят стратегиите си.

Кола на годината - Mercedes

Mercedes-Benz CLA

Разбира се, черешката на тортата бе коронясването на „Европейски автомобил на годината 2026“. Титлата отиде при новия Mercedes-Benz CLA, който успя да пребори силна конкуренция в лицето на Dacia Bigster и Renault 4. Този триумф е символичен, тъй като Mercedes не бе печелил отличието от 52 години – от ерата на легендарния W116, за който си говорихме наскоро.

Брюксел 2026 ни показа, че автомобилният свят се пренастройва. Вече не говорим само за конски сили, а за софтуер, устойчивост и глобална конкуренция, която не признава стари граници.