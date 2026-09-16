Volkswagen представи най-мощното GTI в историята

Volkswagen официално се отказва от краткотрайното наименование ID.3 GTX, като представя новия ID.3 GTI. Като част от по-широкото обновяване на модела, този модел се превръща в най-мощния серийно произвеждан GTI в петдесетгодишната история на автомобилния производител, като леко изпреварва Golf GTI Edition 50 с вътрешно горене с една конски сила. От решаващо значение е, че тази стъпка бележи исторически инженерен прелом за емблематичното име: докато по-малкият му брат, ID. Polo GTI, запазва традиционната динамика на предното задвижване, ID.3 GTI използва заден електромотор върху модернизираната платформа MEB+, превръщайки се в първото GTI с задно задвижване в историята на Volkswagen.

Под обновената каросерия архитектурата със задно задвижване генерира внушителните 322 конски сили и 545 нютон метра, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 200 км/ч. Енергията се осигурява от литиево-йонна батерия с нетен капацитет 79 kWh, която благодарение на усъвършенстваното термично управление и калибриране удължава пробега по WLTP до приблизително 600 километра. Презареждането на батерията остава бързо, като възможността за бързо зареждане с постоянен ток от 183 kW позволява батерията да се зареди от 10 до 80 процента за 29 минути, което гарантира, че този спортен хечбек запазва истинската си ежедневна практичност наред с високите си динамични характеристики.

От естетическа гледна точка ID.3 GTI притежава изразителни визуални елементи, включително преработена предна част с решетки на бронята с пчелна пита, вертикални LED дневни светлини, характерни червени акценти и 20-цолови алуминиеви джанти. Най-съществената промяна обаче се наблюдава в кабината, където Volkswagen директно е отговорил на широко разпространената критика относно ергономията, като е възстановил физическите бутони с тактилна обратна връзка на волана, специален регулатор за силата на звука и подходящи бутони за прозорците, наред с по-голям 10,25-инчов приборен панел и 12,9-инчов централен сензорен екран.

Специалният профил за шофиране GTI активира системата за контрол на стартирането, засилва реакцията на педала на газта и симулира звуковата атмосфера на двигател с вътрешно горене, за да зарадва ентусиастите. Планиран за пускане на европейския пазар през пролетта на 2027 година, този електрифициран „hot hatch“ затвърждава ангажимента на Волфсбург да запази своята емблематична традиция в областта на високите постижения в ерата на нулевите емисии.