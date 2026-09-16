Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, след като „Демократична България“ поиска тя да бъде отстранена заради публикуваната в „Епицентър“ експертиза по случая „Петрохан“.
„Няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в президентската битка, започнала по най-калния начин“, заяви Велева, цитирана от epicenter.bg. По думите ѝ някои политици се възмущават не от „зверската картина на детското насилие“, а от нейното разкриване, и тя няма да спре да търси цялата истина за „Петрохан“, дори с цената на журналистически жертви.
Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.
Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях.
За съжаление някои полицити не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване.
Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви.
И няма да спра да разкривам тази истина!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Другарката
Коментиран от #3, #10, #22, #23
14:05 16.09.2026
2 Робот
Коментиран от #8
14:06 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сър Пичук
Коментиран от #29
14:09 16.09.2026
5 Става за кампанията
14:09 16.09.2026
6 007 лиценз ту кил
14:09 16.09.2026
7 амет дуан таткуту на шишиту съм
14:10 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Моралната
България потъна в скръб!
Коментиран от #12
14:10 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 кукузел
Коментиран от #16
14:12 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 що го напусна
14:14 16.09.2026
14 Достойно
Коментиран от #18, #39
14:14 16.09.2026
15 Пущиня(к)
14:14 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тая съм
Коментиран от #19, #20, #21, #25, #27
14:15 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #1 от "Другарката":Съгласен съм с коментара ти..... А тая чанта чукна 71 лазарника, чудя се има ли внуци или пра внуци и що не си гледа живота..... Заради тая и такива като нея нищо чудно да направят да се пенсионираме на 100 години..... знам много епитети, подходящи за нея, ама ще се въздържа..... Петроханците ги коментирах много пъти, ще кажа само жалко за хубавата хижа и как искра фидосова я купи, като знам че хижите
не се продават и не се приватизират....
Коментиран от #24, #26
14:22 16.09.2026
23 хаха педофилите яко ревете
До коментар #1 от "Другарката":не демократична България а демократични педофили и с различна орентация е по добро име за партия
14:22 16.09.2026
24 нормално е всички педофили и с различна
До коментар #22 от "Европеец":орентация се подържате все пак сте си дружки как няма да си съгласна я кажи сега разбра ли себе си дали си жена заключена в мъжко тяло или
14:24 16.09.2026
25 Валерия, знаеш ли че
До коментар #17 от "Тая съм":Който предаде наркобаронесата Йотова Ескобарова, го убиват!
Коментиран от #28
14:25 16.09.2026
26 Хаха хаха ха
До коментар #22 от "Европеец":Наркодилърът Йотова е на зор!
Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.
Коментиран от #34
14:27 16.09.2026
27 кажи сега кой е по голям политик
До коментар #17 от "Тая съм":остави го доган бракуван е .може би мирчев оземпика или генерал наско ?може би денков сапуня или кокорчо пеньоара кой тези .да не забравим христо ивановв па тоя е топа такава беля направи с конституцията че чудо кой бре либерално пляво кой
14:27 16.09.2026
28 хах каза съдрания пед
До коментар #25 от "Валерия, знаеш ли че":растна пп дб
14:28 16.09.2026
29 Ох, най-сетне
До коментар #4 от "Сър Пичук":Ох, сега съм по-спокоен че инициативния комитет се е почистил от... Сега чакам Златан Стойков от село Църварица да напусне ама не би... Този може да го унижават денонощно ама той си търпи. Щото там има папу. Преди години В. Велева го питаше пряко в ефир: Ти мъж ли си или не си? Какво ми се усукваш като въже. В. Велева напуска ама защо не е ясно. Ясно е само че иска дуа докопа по-голям комат.
14:29 16.09.2026
30 Тая баба добри пари взима явно
14:30 16.09.2026
31 истина
14:32 16.09.2026
32 Мнение
Коментиран от #37
14:43 16.09.2026
33 1234
14:44 16.09.2026
34 така лиии
До коментар #26 от "Хаха хаха ха":ескобар е по-претоплен
Коментиран от #42
14:47 16.09.2026
35 Кога неграмотни са харесвали грамотните?
14:51 16.09.2026
36 ПП-ДБ да се разграничат от журналята си
сега и тоя Манол Глишев и още куп поддакащи
14:53 16.09.2026
37 4567
До коментар #32 от "Мнение":По-скоро топлеше колената на Доган.
14:55 16.09.2026
38 Дъртата чанта
15:06 16.09.2026
39 !!!?
До коментар #14 от "Достойно":Ей Доган, ти ли си...?
15:14 16.09.2026
40 Бабата
Метресата на Доган!
15:17 16.09.2026
41 !!!?
15:19 16.09.2026
42 РЕАЛИСТ
До коментар #34 от "така лиии":Къде е Ескобар, къде в Огнян Атанасов. Едно муле хванато 1995 г в Гърция с 2 кила хероин. България го предава на гърците 2019 и на следващата година ни го връщат гържо, щото не щат да го лекуват. Петроханци сте толкова смешни , в напъните си да очерните Йотова. При всичкия катран, Йотова ще отвее лама Гюров, като куцо пиле домат.
15:22 16.09.2026