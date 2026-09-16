Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, след като „Демократична България“ поиска тя да бъде отстранена заради публикуваната в „Епицентър“ експертиза по случая „Петрохан“.

„Няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в президентската битка, започнала по най-калния начин“, заяви Велева, цитирана от epicenter.bg. По думите ѝ някои политици се възмущават не от „зверската картина на детското насилие“, а от нейното разкриване, и тя няма да спре да търси цялата истина за „Петрохан“, дори с цената на журналистически жертви.

Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.

Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях.

За съжаление някои полицити не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване.

Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви.

И няма да спра да разкривам тази истина!