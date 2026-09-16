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Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“

Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“

16 Септември, 2026 14:02 1 983 42

  • валерия велева-
  • инициативен комитет-
  • илияна йотова-
  • оставка

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, след като „Демократична България“ поиска тя да бъде отстранена заради публикуваната в „Епицентър“ експертиза по случая

Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, след като „Демократична България“ поиска тя да бъде отстранена заради публикуваната в „Епицентър“ експертиза по случая „Петрохан“.

„Няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в президентската битка, започнала по най-калния начин“, заяви Велева, цитирана от epicenter.bg. По думите ѝ някои политици се възмущават не от „зверската картина на детското насилие“, а от нейното разкриване, и тя няма да спре да търси цялата истина за „Петрохан“, дори с цената на журналистически жертви.

Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.

Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях.

За съжаление някои полицити не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване.

Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви.

И няма да спра да разкривам тази истина!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарката

    51 15 Отговор
    не е лишена от алчност , наглост и прелюбодейство.

    Коментиран от #3, #10, #22, #23

    14:05 16.09.2026

  • 2 Робот

    45 9 Отговор
    Тази винаги е преследвала файдата и с това ще бъде забравена а не запомнена..! Отпадъчен ненужен матриал..

    Коментиран от #8

    14:06 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сър Пичук

    42 3 Отговор
    Велева е известен политически номад. Обслужваше ДПС и Доган, носеше баници на Борисов, сега се прилепила към новата власт. Видимо гладна няма да остане.

    Коментиран от #29

    14:09 16.09.2026

  • 5 Става за кампанията

    20 2 Отговор
    Всичко е номер,много прозрачен.

    14:09 16.09.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    17 17 Отговор
    Не бива нормалните хора да се поддават на натиска на Петроханците.

    14:09 16.09.2026

  • 7 амет дуан таткуту на шишиту съм

    15 7 Отговор
    много съм доволен как се грижеше за петроханчето ми

    14:10 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Моралната

    33 5 Отговор
    "Моралния стожер" Баба ти Валерия, напускала поредния си комитет за задни близалки, моля ви се!
    България потъна в скръб!

    Коментиран от #12

    14:10 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кукузел

    22 1 Отговор
    Изветряла й "ваксината".

    Коментиран от #16

    14:12 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 що го напусна

    24 3 Отговор
    щеше на намажеш от Иляна-Ескубар

    14:14 16.09.2026

  • 14 Достойно

    4 28 Отговор
    И блестящ журналист

    Коментиран от #18, #39

    14:14 16.09.2026

  • 15 Пущиня(к)

    19 1 Отговор
    Ена баница ше врътнеш ли, кака?

    14:14 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тая съм

    28 2 Отговор
    Я слушал че няма по велик политик от баннддита Ахмед Доган. Мисля че му беше любовница.

    Коментиран от #19, #20, #21, #25, #27

    14:15 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Другарката":

    Съгласен съм с коментара ти..... А тая чанта чукна 71 лазарника, чудя се има ли внуци или пра внуци и що не си гледа живота..... Заради тая и такива като нея нищо чудно да направят да се пенсионираме на 100 години..... знам много епитети, подходящи за нея, ама ще се въздържа..... Петроханците ги коментирах много пъти, ще кажа само жалко за хубавата хижа и как искра фидосова я купи, като знам че хижите
    не се продават и не се приватизират....

    Коментиран от #24, #26

    14:22 16.09.2026

  • 23 хаха педофилите яко ревете

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Другарката":

    не демократична България а демократични педофили и с различна орентация е по добро име за партия

    14:22 16.09.2026

  • 24 нормално е всички педофили и с различна

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    орентация се подържате все пак сте си дружки как няма да си съгласна я кажи сега разбра ли себе си дали си жена заключена в мъжко тяло или

    14:24 16.09.2026

  • 25 Валерия, знаеш ли че

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тая съм":

    Който предаде наркобаронесата Йотова Ескобарова, го убиват!

    Коментиран от #28

    14:25 16.09.2026

  • 26 Хаха хаха ха

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Наркодилърът Йотова е на зор!
    Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.

    Коментиран от #34

    14:27 16.09.2026

  • 27 кажи сега кой е по голям политик

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тая съм":

    остави го доган бракуван е .може би мирчев оземпика или генерал наско ?може би денков сапуня или кокорчо пеньоара кой тези .да не забравим христо ивановв па тоя е топа такава беля направи с конституцията че чудо кой бре либерално пляво кой

    14:27 16.09.2026

  • 28 хах каза съдрания пед

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Валерия, знаеш ли че":

    растна пп дб

    14:28 16.09.2026

  • 29 Ох, най-сетне

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Пичук":

    Ох, сега съм по-спокоен че инициативния комитет се е почистил от... Сега чакам Златан Стойков от село Църварица да напусне ама не би... Този може да го унижават денонощно ама той си търпи. Щото там има папу. Преди години В. Велева го питаше пряко в ефир: Ти мъж ли си или не си? Какво ми се усукваш като въже. В. Велева напуска ама защо не е ясно. Ясно е само че иска дуа докопа по-голям комат.

    14:29 16.09.2026

  • 30 Тая баба добри пари взима явно

    8 2 Отговор
    за да пише толкова категорични глупости

    14:30 16.09.2026

  • 31 истина

    3 1 Отговор
    и защо само за петрохан...

    14:32 16.09.2026

  • 32 Мнение

    7 1 Отговор
    Тази не беше ли при ГЕРБ преди. Те съвсем се смесиха.

    Коментиран от #37

    14:43 16.09.2026

  • 33 1234

    5 4 Отговор
    ПП-ДП първи започнаха. И го получеха. Тръгнаха с удар под кръста. Не разбирам какво искат.

    14:44 16.09.2026

  • 34 така лиии

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха хаха ха":

    ескобар е по-претоплен

    Коментиран от #42

    14:47 16.09.2026

  • 35 Кога неграмотни са харесвали грамотните?

    3 6 Отговор
    Щото харесва ви или не, Велева е блестящ журналист, а това че либерасти и психодесни я нападнаха заради петроханския слупай, говори зле за тях

    14:51 16.09.2026

  • 36 ПП-ДБ да се разграничат от журналята си

    3 2 Отговор
    Че то не бе Гого Папийонката, Найо, извес
    сега и тоя Манол Глишев и още куп поддакащи

    14:53 16.09.2026

  • 37 4567

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    По-скоро топлеше колената на Доган.

    14:55 16.09.2026

  • 38 Дъртата чанта

    2 0 Отговор
    е политическа успия

    15:06 16.09.2026

  • 39 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Достойно":

    Ей Доган, ти ли си...?

    15:14 16.09.2026

  • 40 Бабата

    0 0 Отговор
    е опитен мушмурок, разбира ги тия пикантерии
    Метресата на Доган!

    15:17 16.09.2026

  • 41 !!!?

    1 0 Отговор
    Тази е анализаторка на който плаща повече...!

    15:19 16.09.2026

  • 42 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "така лиии":

    Къде е Ескобар, къде в Огнян Атанасов. Едно муле хванато 1995 г в Гърция с 2 кила хероин. България го предава на гърците 2019 и на следващата година ни го връщат гържо, щото не щат да го лекуват. Петроханци сте толкова смешни , в напъните си да очерните Йотова. При всичкия катран, Йотова ще отвее лама Гюров, като куцо пиле домат.

    15:22 16.09.2026

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