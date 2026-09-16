Баща провеси тригодишното си дете от деветия етаж заради ревност към бившата си съпруга

Скандал между бивши съпрузи едва не завърши с трагедия в блок 52 в жилищен комплекс Сениче във Враца. В нощта срещу 15 септември пиян мъж е посетил дома на бившата си съпруга под предлог, че иска да види тригодишното им дете, но веднага след отварянето на вратата е нападнал жената първо словесно, а след това и физически.
По време на разразилия се конфликт агресивният баща е хванал детето за ръката, завлякъл го е на балкона и го е провесил през терасата на деветия етаж, заплашвайки, че ще го хвърли, ако жената не признае дали има нов партньор. Свидетели на ужасяващата сцена станали съседи, които се намирали пред блока и чули писъците на малчугана. Те веднага подали сигнал на телефон 112, което довело до бързата намеса на полиция и спешна помощ.
Пристигналите екипи успели да свалят детето на безопасно място. Медицинските прегледи установили, че то се е разминало без физически наранявания, но е изпитало силен уплах. Униформените открили бащата пред входа на жилищната сграда във видимо нетрезво състояние и със силно положителна проба за алкохол, след което нападателят е бил задържан, пише Труд.
Живущи в блока споделят, че досега не са ставали свидетели на подобни прояви на насилие от негова страна, тъй като двойката е разделена от години. Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността на децата при тежки семейни конфликти и за ефективността на мерките срещу домашното насилие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малииии
Коментиран от #28
14:06 16.09.2026
2 милицай
14:08 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Терор срещу децата
Коментиран от #12
14:09 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 наял се със щурци и банани
14:11 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
14:11 16.09.2026
9 Гергана Сотирова
14:12 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жорко
14:15 16.09.2026
12 Оня
До коментар #4 от "Терор срещу децата":Дано сина ти зет да ти доведе, защото цял живот не си намерил кураж да му се скараш за нещо нередно а камо ли да му зашлевиш един зад врата!
Коментиран от #15, #29
14:15 16.09.2026
13 Цвете
14:18 16.09.2026
14 за сезон
Нещо гнило обхваща държавата. Задължителни повсеместни психотестове пред ИИ за всички със задължителна лечебна терапия може да са полезни..
14:19 16.09.2026
15 Не разбирай грешно
До коментар #12 от "Оня":Аз съм също против истанбулската конвенция в частта с перастията, ако има такава изобщо. Не съм я чел. По-скоро наблягам над терора и произвола върху детето. Изхвърлете граждански арест днес, спасете дете утре! И недей да кълнеш.
Коментиран от #17, #25
14:19 16.09.2026
16 А защо мислите
Коментиран от #30
14:20 16.09.2026
17 Оня
До коментар #15 от "Не разбирай грешно":Това е пожелание!!!!!
Коментиран от #18
14:20 16.09.2026
18 Добре
До коментар #17 от "Оня":Извършете граждански арест днес, спасете дете утре!
Коментиран от #21
14:22 16.09.2026
19 Констатация
Коментиран от #22
14:24 16.09.2026
20 Как ли е оговорила жената?
14:26 16.09.2026
21 Оня
До коментар #18 от "Добре":Представи си,че си в супермаркет и детето ти се тръшка и иска" задължително" да му купиш нещо за което нямаш дори и средства.
Хващаш го за ухото след като си го помолил няколко пъти и си му обяснил ситуацията.
Видиш ли някой отворко ще ме арестува.
Ей на тогава ще го отнесе оня някой
Коментиран от #23
14:28 16.09.2026
22 Не знам
До коментар #19 от "Констатация":И аз се опитвам да разуча въпроса, на какво е следствие тази трагедия и предишните и те не са малко. Отпушил се е някакъв вид терор над децата и службите трябва да въздействат и да дадат отговор на това. Но мисля и че разразилия се спор за Истанбулската конвенция, където ако не греша беше вменявано от телевизия че виж нямало нищо лошо да забиеш някой шамар на детето. Мисля че това даде отражение за произвол, за който съдействаха медиите чрез вечните си предавания за насаждане на спорове и омраза. Разбира се тук има и някакъв вид озлобление.
14:30 16.09.2026
23 Не би
До коментар #21 от "Оня":Няма да го отнесе онзи някой, ще го отнесеш ти. В Англия ги оставят да си се тръшкат колкото си искат, не виждам проблем, винаги можел да го залъжеш.
Коментиран от #24
14:32 16.09.2026
24 Оня
До коментар #23 от "Не би":Кво Англия бе готин!
И защо трябва с тях да се сравняваш.
Не се усещаш,че се самоунижаваш!
14:36 16.09.2026
25 Конвенцията
До коментар #15 от "Не разбирай грешно":от Истамбул за насилие над жени е камуфлаж (като наименованието Национална агенция за контрол на защитени територии) за прикриване на джендъриите, споменавани във всяка от десетките номерирани части без изключение.
14:38 16.09.2026
26 Роза
14:46 16.09.2026
27 Боже
Е, кажете, не сме ли болно общество? И, докога, децата носят този кръст на родителите си?
14:46 16.09.2026
28 Дръжте се, другари!
До коментар #1 от "Малииии":Наркодилърът Йотова-Ескобарова е на зор!
Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.
14:51 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Какво значение има чие е детето?
До коментар #16 от "А защо мислите":И какво отношение има това към болната психика на мъжа? Развел си се, съдът се е произнесъл кой какви права и задължения има. Поемай си по живота и не се обръщай назад. Няма какво да търсиш в миналото. Когато си бил там да си решил каквото трябва да се решава.
15:12 16.09.2026
31 Троян
15:26 16.09.2026