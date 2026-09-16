Баща провеси тригодишното си дете от деветия етаж заради ревност към бившата си съпруга

Скандал между бивши съпрузи едва не завърши с трагедия в блок 52 в жилищен комплекс Сениче във Враца. В нощта срещу 15 септември пиян мъж е посетил дома на бившата си съпруга под предлог, че иска да види тригодишното им дете, но веднага след отварянето на вратата е нападнал жената първо словесно, а след това и физически.

По време на разразилия се конфликт агресивният баща е хванал детето за ръката, завлякъл го е на балкона и го е провесил през терасата на деветия етаж, заплашвайки, че ще го хвърли, ако жената не признае дали има нов партньор. Свидетели на ужасяващата сцена станали съседи, които се намирали пред блока и чули писъците на малчугана. Те веднага подали сигнал на телефон 112, което довело до бързата намеса на полиция и спешна помощ.

Пристигналите екипи успели да свалят детето на безопасно място. Медицинските прегледи установили, че то се е разминало без физически наранявания, но е изпитало силен уплах. Униформените открили бащата пред входа на жилищната сграда във видимо нетрезво състояние и със силно положителна проба за алкохол, след което нападателят е бил задържан, пише Труд.

Живущи в блока споделят, че досега не са ставали свидетели на подобни прояви на насилие от негова страна, тъй като двойката е разделена от години. Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността на децата при тежки семейни конфликти и за ефективността на мерките срещу домашното насилие.