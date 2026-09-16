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Баща провеси тригодишното си дете от деветия етаж заради ревност към бившата си съпруга

Баща провеси тригодишното си дете от деветия етаж заради ревност към бившата си съпруга

16 Септември, 2026 14:04 1 281 31

  • провесено-
  • дете-
  • блок-
  • ревност

По време на разразилия се конфликт агресивният баща е хванал детето за ръката, завлякъл го е на балкона и го е провесил през терасата на деветия етаж, заплашвайки, че ще го хвърли, ако жената не признае дали има нов партньор

Баща провеси тригодишното си дете от деветия етаж заради ревност към бившата си съпруга - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал между бивши съпрузи едва не завърши с трагедия в блок 52 в жилищен комплекс Сениче във Враца. В нощта срещу 15 септември пиян мъж е посетил дома на бившата си съпруга под предлог, че иска да види тригодишното им дете, но веднага след отварянето на вратата е нападнал жената първо словесно, а след това и физически.

По време на разразилия се конфликт агресивният баща е хванал детето за ръката, завлякъл го е на балкона и го е провесил през терасата на деветия етаж, заплашвайки, че ще го хвърли, ако жената не признае дали има нов партньор. Свидетели на ужасяващата сцена станали съседи, които се намирали пред блока и чули писъците на малчугана. Те веднага подали сигнал на телефон 112, което довело до бързата намеса на полиция и спешна помощ.

Пристигналите екипи успели да свалят детето на безопасно място. Медицинските прегледи установили, че то се е разминало без физически наранявания, но е изпитало силен уплах. Униформените открили бащата пред входа на жилищната сграда във видимо нетрезво състояние и със силно положителна проба за алкохол, след което нападателят е бил задържан, пише Труд.

Живущи в блока споделят, че досега не са ставали свидетели на подобни прояви на насилие от негова страна, тъй като двойката е разделена от години. Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността на децата при тежки семейни конфликти и за ефективността на мерките срещу домашното насилие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малииии

    28 0 Отговор
    Тоя народ тотално изтрещя

    Коментиран от #28

    14:06 16.09.2026

  • 2 милицай

    1 4 Отговор
    еми кво да направя ?

    14:08 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Терор срещу децата

    5 12 Отговор
    Имам основание да мисля, че до скоро обсъжданите въпроси с истанбулскята конвенция и яростната съпротива на хората срещу нея даде увереност за безконтролна и неоспорвана собственост над децата. Която от своя страна поражда увереност в родителя да прави каквото си иска с детето. Шамарче тук, тупаник там, после нож и накрая гибел! Моля всеки, който види неправомерно държане срещу дете и удари над него, незабавно да извърши граждански арест на основание малтретиране на дете и да се обади на 112.

    Коментиран от #12

    14:09 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 наял се със щурци и банани

    6 2 Отговор
    Северозападно от гр. Мездра царят евразийски православни ценности.

    14:11 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    12 2 Отговор
    Стига сте давали гластност на извратените нечовеци между хората!Че те се увеличават заразно!

    14:11 16.09.2026

  • 9 Гергана Сотирова

    10 0 Отговор
    Не-дай-боже да разбера моя, че ме лъже.

    14:12 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жорко

    13 1 Отговор
    Мръсноживотно,дано детето да не помни какво си извършил,с ти да изгниеш,прогнил,ревнив палячо!

    14:15 16.09.2026

  • 12 Оня

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Терор срещу децата":

    Дано сина ти зет да ти доведе, защото цял живот не си намерил кураж да му се скараш за нещо нередно а камо ли да му зашлевиш един зад врата!

    Коментиран от #15, #29

    14:15 16.09.2026

  • 13 Цвете

    8 0 Отговор
    ПИЯНИЦИ И КОНСУМИРАЩИ ДРОГА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РОДИТЕЛИ.ТОВА ЩЕ ОСТАНЕ ТРАВМА И СПОМЕН ЗА МАЛКОТО ЦЯЛ ЖИВОТ. ДА МУ СЕ ОТНЕМАТ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА.

    14:18 16.09.2026

  • 14 за сезон

    5 1 Отговор
    Един в Разград, друг във Враца, а трети в Младост3 на столицата!
    Нещо гнило обхваща държавата. Задължителни повсеместни психотестове пред ИИ за всички със задължителна лечебна терапия може да са полезни..

    14:19 16.09.2026

  • 15 Не разбирай грешно

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Оня":

    Аз съм също против истанбулската конвенция в частта с перастията, ако има такава изобщо. Не съм я чел. По-скоро наблягам над терора и произвола върху детето. Изхвърлете граждански арест днес, спасете дете утре! И недей да кълнеш.

    Коментиран от #17, #25

    14:19 16.09.2026

  • 16 А защо мислите

    8 1 Отговор
    Че провесеното дете е негово, а не на любовника?

    Коментиран от #30

    14:20 16.09.2026

  • 17 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не разбирай грешно":

    Това е пожелание!!!!!

    Коментиран от #18

    14:20 16.09.2026

  • 18 Добре

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Оня":

    Извършете граждански арест днес, спасете дете утре!

    Коментиран от #21

    14:22 16.09.2026

  • 19 Констатация

    12 0 Отговор
    Престъплението е изършено днес """"Мъж уби 6 годишното си дете и скочи от 5-ия етаж на блок в София. Момченцето е било многократно намушкано""""" ----------- С кво нъ "облъчват", с кво нъ хранят и поят, как манипулират съзнанието и поведението ни, с каква цел, понятие си нямам..., но, народонаселението изтрещя тотално!!!! Факт!!!!!

    Коментиран от #22

    14:24 16.09.2026

  • 20 Как ли е оговорила жената?

    12 0 Отговор
    Ако каже, че има, той ще подивее и ще хвърли детето, а ако жената отрече, пак ще подивее, защото е убеден, че тя има любовник. Защо тези откачалки не хвърлят себе си, а все към децата посягат?

    14:26 16.09.2026

  • 21 Оня

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Добре":

    Представи си,че си в супермаркет и детето ти се тръшка и иска" задължително" да му купиш нещо за което нямаш дори и средства.
    Хващаш го за ухото след като си го помолил няколко пъти и си му обяснил ситуацията.
    Видиш ли някой отворко ще ме арестува.
    Ей на тогава ще го отнесе оня някой

    Коментиран от #23

    14:28 16.09.2026

  • 22 Не знам

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Констатация":

    И аз се опитвам да разуча въпроса, на какво е следствие тази трагедия и предишните и те не са малко. Отпушил се е някакъв вид терор над децата и службите трябва да въздействат и да дадат отговор на това. Но мисля и че разразилия се спор за Истанбулската конвенция, където ако не греша беше вменявано от телевизия че виж нямало нищо лошо да забиеш някой шамар на детето. Мисля че това даде отражение за произвол, за който съдействаха медиите чрез вечните си предавания за насаждане на спорове и омраза. Разбира се тук има и някакъв вид озлобление.

    14:30 16.09.2026

  • 23 Не би

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Няма да го отнесе онзи някой, ще го отнесеш ти. В Англия ги оставят да си се тръшкат колкото си искат, не виждам проблем, винаги можел да го залъжеш.

    Коментиран от #24

    14:32 16.09.2026

  • 24 Оня

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не би":

    Кво Англия бе готин!
    И защо трябва с тях да се сравняваш.
    Не се усещаш,че се самоунижаваш!

    14:36 16.09.2026

  • 25 Конвенцията

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не разбирай грешно":

    от Истамбул за насилие над жени е камуфлаж (като наименованието Национална агенция за контрол на защитени територии) за прикриване на джендъриите, споменавани във всяка от десетките номерирани части без изключение.

    14:38 16.09.2026

  • 26 Роза

    2 1 Отговор
    Този баща-пияница си е вкарал автогол,защото детето няма никога да забрави зловещата случка с провесването и винаги ще има лошо отношение към баща си!Такива да не се учудват,когато порасналите им деца ги подминават на улицата като непознати,без да им кажат едно "добър ден"!Зная не един и два такива случая.Каквото лошо си правил на младини,на старини ти се връща!

    14:46 16.09.2026

  • 27 Боже

    1 0 Отговор
    още един изтрещял!
    Е, кажете, не сме ли болно общество? И, докога, децата носят този кръст на родителите си?

    14:46 16.09.2026

  • 28 Дръжте се, другари!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Малииии":

    Наркодилърът Йотова-Ескобарова е на зор!
    Щом извадиха претоплената манджа Петрохан.

    14:51 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Какво значение има чие е детето?

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "А защо мислите":

    И какво отношение има това към болната психика на мъжа? Развел си се, съдът се е произнесъл кой какви права и задължения има. Поемай си по живота и не се обръщай назад. Няма какво да търсиш в миналото. Когато си бил там да си решил каквото трябва да се решава.

    15:12 16.09.2026

  • 31 Троян

    0 0 Отговор
    Според мен тоя е трябвало да бъде отричан от съседите да му излязат злите духове от главата и после да звънят на 112.

    15:26 16.09.2026