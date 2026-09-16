Зелената мобилност и новите технологии са във фокуса на тазгодишното Green & Mobility Expo в София

От 18 до 20 септември площад „Св. Александър Невски“ в София се превръща сцена за иновации, устойчив транспорт и технологии у нас. В рамките на Европейската седмица на мобилността (EMW), първото по рода си изложение Green & Mobility Expo – Sofia си поставя амбициозната цел да превърне българската столица в регионален център за идеи и партньорства по европейски образец.

Събитието ще предложи на посетителите поглед върху бъдещето на придвижването в градска среда. Наред с електрическите и хибридните автомобили от водещи световни брандове, на площада ще бъдат изложени авангардни електрически велосипеди, скутери, иновативни решения за микромобилност, зарядна инфраструктура и оборудване от следващо поколение. За всички гости е обособена и специална тест-драйв зона, където всеки желаещ може лично да изпробва най-новите модели автомобили и алтернативни превозни средства.

Паралелно с изложбената и интерактивната част, програмата включва поредица от конференции, семинари и дискусионни панели. В тях международни и местни експерти, представители на бизнеса, институциите и технологичните компании ще дебатират развитието на интелигентните градове, интеграцията на възобновяема енергия в транспорта и стратегическото бъдеще на екологичната мобилност.

Сред потвърдените автомобилни марки са BYD, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Skoda, Volkswagen, Volvo, Ford, KIA, MG, Mazda, Subaru, Honda и Dongfeng. Както се вижда обаче, не всички автомобилни марки, опериращи на българския пазар, ще участват в събитието.